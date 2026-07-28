Герой спецоперации «Z» Аслан Каров доставил боеприпасы под огнем

Рядовой Сергей Евтушенков и младший сержант Аслан Каров Фото: Министерство обороны РФ.

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» — участниками боевых действий в зоне специальной военной операции: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Сам погибай — товарища выручай», — говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще он считал, что: «Благость и милосердие потребны героям».

ОТБИЛ АТАКУ ВРАЖЕСКИХ ДРОНОВ

Рядовой Сергей Евтушенков

Рядовой Сергей Евтушенков выполнял боевую задачу в составе группы по противодействию беспилотным летательным аппаратам противника на посту воздушного наблюдения.

Во время боевого дежурства в ночное время в зоне ответственности группы Евтушенков заметил приближающиеся вражеские дроны.

Сергей средствами РЭБ подавил два разведывательных БПЛА и огнем из стрелкового оружия уничтожил два FPV-дрона противника.

Благодаря мужеству и профессионализму рядового Сергея Евтушенкова были уничтожены вражеские беспилотники и не допущено потерь среди личного состава и техники мотострелкового подразделения.

ДОСТАВИЛ БОЕПРИПАСЫ ПОД ОГНЕМ

Младший сержант Аслан Каров

Младший сержант Аслан Каров выполнял боевую задачу по доставке боеприпасов и материально-технических средств на передовые позиции своего подразделения.

Во время движения автомобиль под управлением Аслана подвергся атаке вражеских FPV-дронов.

Проявив хладнокровие в критической ситуации, Аслан умело маневрировал на опасных участках местности и уводил машину из-под ударов, не допустив поражения автомобиля с грузом.

Благодаря мужеству и профессиональным действиям младшего сержанта Аслана Карова груз был оперативно доставлен на передовые позиции мотострелкового подразделения, что позволило ему выполнить боевую задачу по овладению новыми рубежами и позициями.