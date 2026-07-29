Десантники показали кадры охоты на расчеты БПЛА врага

Разведчики 108-го гвардейского десантно-штурмового полка Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ, используя беспилотную технику, успешно зачищают украинских боевиков на Ореховском направлении в Запорожской области.

«Операторы FPV-дронов ведут непрерывную воздушную разведку, выявляя противника и передавая координаты целей для поражения ударными беспилотниками и квадрокоптерами», - комментируют кадры в Минобороны России.

На представленной записи можно заметить, как после оперативной передачи координат, ударные FPV-дроны уничтожают пункт управления БПЛА противника вместе с расчетами и оборудованием. Этот удар значительно затруднил контрбатарейную борьбу ВСУ. Также были пресечены попытки ротации на передовых позициях, сорвана переброска резервов, а ударный FPV-дрон подбил украинскую бронированную машину пехоты, следовавшую для усиления пехоты.

Сегодня функции операторов дронов «крылатой пехоты» выходят за рамки уничтожения статических целей. Они непрерывно мониторят местность, контролируют передвижение своих штурмовых групп, корректируют их маршруты и предупреждают о засадах. При зачистке населенных пунктов помогают штурмовикам безопасно продвигаться, выявлять огневые точки противника и корректировать огонь, минимизируя все риски.

В свою очередь, можно увидеть, как операторы FPV-дронов 49-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» успешно ликвидируют замаскированные пункты управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.

«В ходе плановой разведки была обнаружена сеть позиций, с которых ВСУ управляли ударными FPV-дронами. Операторы с высокой точностью вычислили координаты этих пунктов, расположенных в лесополосах и разрушенных зданиях. После подтверждения целей были нанесены точные удары ударными FPV-дронами и квадрокоптерами со сбросами. Средствами объективного контроля зафиксированы прямые попадания, вызвавшие детонацию боеприпасов и оборудования», - поясняют в военном ведомстве.

На кадрах также можно увидеть уничтожение пунктов управления, терминалов спутниковой связи Starlink, ретрансляторов и антенно-фидерных устройств, без которых противник теряет возможность вести полноценную разведку на местности.

Работа по обнаружению и уничтожению мобильных групп операторов БПЛА ВСУ ведется непрерывно. Наши воины не позволяют противнику закрепиться на новых рубежах и восстановить систему управления беспилотной авиацией.