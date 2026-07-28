Максим Галкин* показал фото с красивой дочерью от Аллы Пугачевой

Алла Пугачева. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Алла Пугачева и Максим Галкин* поженились в 2011 году, супруги воспитывают 12-летних двойняшек Гарри и Лизу, которых выносила суррогатная мать. Сейчас Алле Борисовне — 77 лет, ее избраннику — 50.

Максим* редко бывает дома: комик-иноагент мотается с гастролями по миру, чтобы заработать на жизнь. Поэтому каждый день, проведенный с детьми, становится для него праздником. В соцсетях артист поделился снимком с дочкой Лизой.

На фото девочка позирует рядом с отцом, уложив кончики своих длинных светлых волос на его шевелюру.

«Примерил Лизин цвет волос» , - написал Галкин* под фото.

Иноагент Максим Галкин выложил фото с 12-летней дочерью Лизой. Фото: соцсети.

В комментариях подписчики обсуждают, на кого больше похожа Елизавета. Девочка очень выросла и стала настоящей красавицей. Одни считают, что она похожа на отца, другие (и их гораздо больше) - что Лиза растет маминой копией.

После отъезда из России Гарри и Лиза сменили немало школ. Сначала Галкин* и Пугачева поселились в Израиле. Комик заставлял детей зубрить иврит и долго подыскивал им подходящее учебное заведение, пока, наконец, не остановился на самой дорогой частной школе в стране. Однако как только в Израиле разгорелся военный конфликт, шоумен и его семья упаковали чемоданы и перебрались на более спокойный Кипр. Сейчас Гарри и Лиза ходят в британскую школу в Лимасоле.

Пока ее муж гастролирует, Пугачева коротает дни на Кипре в одиночестве. Недавно артистка перенесла тяжелую травму: 77-летняя певица упала и сломала ногу и тазобедренный сустав. Восстановление заняло долгих четыре месяца. Все это время Пугачева переживала, сможет ли она снова ходить. Артистка опасалась, что останется инвалидом и будет прикована к креслу-каталке.

При таких обстоятельствах Алле было не до воспитания детей. Более того, шумные двойняшки, похоже, раздражали артистку и мешали процессу ее выздоровления. На музыкальном фестивале в Юрмале пожилая мама посетовала, что ее постоянно окружает шум. И виновны в этом ее дети.

На фестивале в концертном зале «Дзинтари» в Юрмале журналисты спросили Аллу: какую музыку она слушает дома. Певица в ответ пожаловалась на близких, которые постоянно шумят. Мол, дети и гости доставляют ей беспокойство, так что когда она остается в тишине, - это лучшие моменты ее жизни.

«Тишину. Потому что у нас она редко бывает. Дети, гости, музыка. Короче, я люблю тишину», - подчеркнула Алла.

*Признан в РФ иноагентом.