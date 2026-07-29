Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина / POOL / TACC

В украинских и во многих западных СМИ почти каждый день распространяется брехня о том, что Российская армия якобы испытывает проблемы с комплектованием войск. Такая деза — типичный приём пропаганды, на которую, к сожалению, «клюют» и некоторые наши доверчивые граждане. Подогреваются слухи. Для чего это нужно врагу — понятно. У них новобранцев на улицах ловят, пакуют в микроавтобусы, заламывая руки и ноги. Им нужно это хоть как-то оправдать, показав, что и в России всё плохо. Но у нас на улицах никто никого не ловит и не «пакует». А вот как обстоят дела в самих войсках — рассказал зам. председателя Совбеза Дмитрий Медведев на межведомственной комиссии по комплектованию Вооружённых сил РФ. Вот — его основные «тезисы»:

- Контракт о прохождении военной службы за первые 6 месяцев текущего года заключили около 200 тысяч человек. Кроме того, более 16 тысяч наших граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону СВО.

Медведев прокомментировал слухи о мобилизации в России Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал пургой и провокацией врага слухи о возможной мобилизации

- Набраны хорошие темпы комплектования войск беспилотных систем. В них поступило на службу около 40 тысяч военнослужащих.

- По результатам первого полугодия потребности Вооружённых Сил в личном составе полностью удовлетворены.

ПУРГА ВРАГА

- Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, — не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они (недруги) стараются дестабилизировать обстановку в нашей стране, создавать негативные настроения. Это проявляется в разных моментах. Вот даже в ряде соцсетей распространяются публикации, в которых граждан агитируют подписать контракт с Вооружёнными Силами с такой формулировкой: «Не жди мобилизации — иди служить за деньги».

Понятно, что это проплаченная история, ну или история, вброшенная врагом. Но это лишь один из примеров.

Ещё раз специально подчеркну: в мобилизации нет никакой необходимости.

Это враньё врага, который сам испытывает дефицит людского ресурса. Воевать там просто некому, а своих граждан они отлавливают, как свиней, бьют и бросают в автобусы. Вот с чем это всё связано.

ЧТО ДЕЛАТЬ? РАЗЪЯСНЯТЬ

- Хочу обратить на это внимание полпредов, глав регионов, представителей Министерства обороны. Вести разъяснительную работу крайне необходимо, чтобы люди понимали истинную ситуацию. Наши же граждане, которые заключают контракты о прохождении военной службы, — настоящие патриоты, люди, которые считают своим личным долгом защиту Родины от врага и готовы сделать всё ради победы России в специальной военной операции.

Рассчитываю, что мы сохраним такую же динамику и выполним задачи, которые поставил Верховный Главнокомандующий.

УВЕРЕННОСТЬ ТЫЛА — УЖЕ ПОМОЩЬ ФРОНТУ

Выступление зам. председателя Совбеза затрагивают стратегически важную проблему — необходимость противостоять вражеской пропаганде. Говоря по-простому — речь идёт о борьбе «за мозги» наших граждан. Ибо это — необходимая слагаемая обеспечения нашей победы. Борьба за настроения россиян не менее важная, чем обеспечение армии снарядами, беспилотниками и ракетами. Спокойствие и уверенность общества в тылу обеспечивает надёжность для наших бойцов и на фронте. Здесь больше и добавить нечего.

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