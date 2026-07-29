Гламурный шик от Стаса Михайлова, Seville в костюме ангела и дерзкое мини Люси Чеботиной: в чем звезды пришли на закрытие «Дрим Фест»

В Sea Breeze завершился международный фестиваль «Дрим Фест». Фото: пресс-служба «Дрим Фест»

На побережье Каспийского моря прошел международный музыкальный фестиваль Эмина Агаларова «Дрим Фест» — четыре дня концертов, каспийского зноя и той особой курортной легкости, которая располагает к смелым нарядам. На закрытии, в городе-курорте Sea Breeze, собрался внушительный состав звезд — от мировых хедлайнеров до любимых артистов российской сцены. Бирюзовый фотоколл, золотая надпись «Дрим Фест» и морской бриз стали фоном для по-настоящему разноплановых образов: кто-то выбрал романтичный шелк, кто-то — графичный минимализм, а кто-то вышел на красную дорожку в собственном узнаваемом стиле. Разбираем самые заметные луки вечера вместе с продюсером и экспертом в области стиля Яной Блиндер.

Яна Блиндер. Фото: Личный архив героя публикации.

Светлана Бондарчук

Светлана выбрала образ, который идеально считывает настроение южного вечера: нежно-розовое атласное платье с высоким горлом-халтер, открывающее плечи и руки. Лиф плотно облегает корпус, а дальше ткань уходит в асимметричную драпировку на бедре, из которой ниспадает многослойный шлейф, отделанный бисерной бахромой с металлическим отливом. Именно эта бахрома и создает все настроение наряда: она подчеркивает движение при ходьбе и добавляет ощутимую долю вечернего шика повседневному, казалось бы, атласу.

Горловина-халтер удлиняет шею и красиво открывает ключицы, а плотная посадка лифа подчеркивает тонкую талию. Смелым, но выигрышным ходом стал синий клатч насыщенного сапфирового оттенка — он звучит как единственный цветовой акцент на фоне монохромной розовой гаммы и мгновенно делает образ более продуманным, а не просто «розовым платьем». Босоножки на каблуке с прозрачными ремешками и стразами не спорят с нарядом, оставляя все внимание на драпировке юбки.

Единственное, на что можно было бы обратить внимание: драпировка на бедре выглядит чуть плотнее, чем остальной силуэт, и от этого композиция кажется слегка асимметрично утяжеленной с одной стороны. Но в целом это цельный, женственный образ, в котором приятная глазу пастельная гамма встречается с эффектной фактурой — ровно то сочетание, которое хочется видеть на курортном красном ковре.

Светлана Бондарчук. Фото: пресс-служба «Дрим Фест»

Регина Тодоренко

Регина сделала ставку на контраст и объем — и не прогадала. Насыщенное оранжевое платье-кейп в пол, без выраженной линии талии, драпируется свободными складками от плеч до пола, а на шее завязан крупный черный бант из плотной ткани, перекликающийся с черными перчатками до локтя. Этот дуэт — яркий цвет плюс графичные черные детали — работает как настоящий стилистический жест: он моментально считывается на фото и выделяет Регину даже среди пестрого фотоколла со множеством логотипов спонсоров.

Свободный крой кейпа скрывает линии фигуры, но в этом и есть художественный расчет: платье работает как скульптурная форма, а не как обтягивающий силуэт, и в этом смысле оно ближе к подиумному высказыванию, чем к типичному красноковровому наряду. Гладко зачесанные назад волосы дополняют строгий, почти графичный образ и не отвлекают от главных героев — цвета и черных акцентов.

Если бы хотелось сделать образ чуть более женственным, можно было бы слегка обозначить линию талии, например, тонким поясом в тон. Но как самостоятельное модное высказывание платье работает отлично: это тот случай, когда простота силуэта и смелость цвета важнее подчеркнутых форм.

Регина Тодоренко. Фото: пресс-служба «Дрим Фест»

Стас Михайлов

Стас выбрал образ в духе южного богемного шика: костюм из льна цвета выдержанного коньяка — свободный неструктурированный пиджак, брюки прямого кроя с легким расклешением к низу и жилет глубокого зеленого оттенка под низ. Пиджак и рубашка расстегнуты, на шее — массивная серебряная цепь с крестом, довершают образ круглые затемненные очки и черные кожаные шлепанцы.

Лен — правильный выбор ткани для жаркого каспийского побережья: он дышит и создает легкую, чуть небрежную фактуру, которая как раз и нужна для расслабленного вечернего образа. Сочетание коричневого и зеленого — спокойная, землистая гамма, которая не спорит с ярким бирюзовым фоном фотозоны, а мягко контрастирует с ним. Открытая грудь и массивное серебряное украшение добавляют образу узнаваемого рок-н-ролльного характера, который органично считывается именно как стиль артиста, а не случайный выбор.

Образ цельный и узнаваемый — то нечастое попадание, когда наряд не пытается соответствовать дресс-коду, а честно транслирует характер и стиль самого артиста.

Стас Михайлов. Фото: пресс-служба «Дрим Фест»

Эмин Агаларов и Алена Гаврилова

Пара вышла на фотоколл в образах, которые красиво уравновешивают друг друга по принципу «сложное и простое». На Алене — платье-корсет цвета слоновой кости с плотной кристальной вышивкой, которая сгущается к линии груди и постепенно редеет к бедрам, переходя в полупрозрачную сетчатую юбку с рассыпанными по ней пайетками и легким шлейфом. Лиф на широких бретелях плотно облегает торс, создавая эффект корсета, а низ платья добавляет воздушности и легкой чувственности за счет прозрачности.

Эмин, в свою очередь, выбрал беспроигрышную классику — черный костюм без галстука, с водолазкой под низ и белым платком в нагрудном кармане. Такая лаконичность — правильный ход рядом с насыщенным по фактуре платьем супруги: он не соревнуется с ее образом, а становится для него спокойной рамкой. Пара смотрится очень гармонично: эффектная красавица фестивального вечера и элегантный партнер рядом.

Эмин Агаларов и Алена Гаврилова. Фото: пресс-служба «Дрим Фест»

Люся Чеботина

Люся вышла на сцену в образе, полностью построенном на фактуре: комплект из топа и мини-юбки целиком покрыт длинной шелковой бахромой глубокого бордового оттенка. Такая ткань-бахрома работает по-настоящему эффектно именно в движении и в свете сценических прожекторов: она переливается, создает объем и легкое ощущение перьев, оставаясь при этом достаточно лаконичной по крою — топ на бретелях и короткая юбка без лишних деталей.

Глубокий бордовый — удачный выбор для сцены: он не теряется на фоне синей подсветки, но и не спорит с ней, создавая красивый цветовой контраст на фото. Открытая талия и короткая длина подчеркивают спортивную, подтянутую фигуру, а гладко зачесанные назад волосы и минимум украшений — правильное решение, чтобы не перегружать и без того фактурный наряд лишними деталями.

Из деликатных замечаний: при таком плотном объеме бахромы на юбке силуэт в нижней части кажется чуть массивнее, чем хотелось бы для миниатюрной фигуры; более облегающий крой юбки под бахромой мог бы визуально ее вытянуть. Но в целом это яркий, энергичный сценический образ, который отлично работает на большую аудиторию и считывается издалека — ровно то, что нужно для выступления на фестивале такого масштаба.

Люся Чеботина. Фото: пресс-служба «Дрим Фест»

Яна Рудковская

Яна выбрала, пожалуй, самый неожиданный по сочетанию образ вечера — романтичное платье без бретелей нежного пудрового оттенка с плотным корсетным лифом и многоярусной юбкой из мягких рюшей, чья длина неровно ниспадает от колена до шлейфа сзади. К этому подчеркнуто женственному силуэту она добавила черные кожаные ботинки на низком каблуке с металлической фурнитурой и игривый клатч необычной формы, стилизованный под игровой автомат.

Корсетный лиф красиво держит форму и подчеркивает талию, а легкие каскадные рюши юбки добавляют движения, не утяжеляя силуэт; пудровый оттенок при этом мягко смотрится на фоне бирюзового фотоколла. Но главное решение здесь именно контраст: романтичное платье и подчеркнуто брутальная обувь работают как осознанный стилистический прием, который добавляет образу иронии и индивидуальности, не позволяя ему скатиться в шаблонную «принцессность». Забавный клатч в тему довершает эту игривую интонацию.

Яна показывает, что даже в романтичном платье можно оставаться верной собственному характеру, а не общепринятым канонам красной дорожки.

Яна Рудковская. Фото: пресс-служба «Дрим Фест»

Севиль

Севиль — одна из самых стильных российских звезд, бриллиант шоу-бизнеса.

В этом белоснежном наряде ангела с крыльями артистка выглядит словно главная звезда недели высокой моды.

Севиль. Фото: пресс-служба «Дрим Фест»

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