1 сентября стартует деловая программа XI Восточного экономического форума

Фото: Фонд Росконгресс

Уже 1 сентября во Владивостоке стартует деловая программа XI Восточного экономического форума, которая пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Мероприятие продлится вплоть до 4 сентября.

Форум пройдет под темой «Дальний Восток – развитие во благо людей». Его организатором выступает Фонд Росконгресс при поддержке правительства России.

Заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе, председатель Организационного комитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев отметил значимость площадки для региона.

«Форум остается ключевой площадкой для выработки прорывных решений, заключения крупных инвестиционных соглашений, меняющих к лучшему жизни тысячи дальневосточников и северян», - подчеркнул Трутнев.

По его словам, именно благодаря ВЭФ появились дальневосточная ипотека, программа «Гектар», проект реновации 25 городов макрорегиона, а также программы строительства арендного жилья. Во многом благодаря форуму на Дальнем Востоке сейчас реализуется порядка 3 тысяч инвестиционных проектов, куда вкладываются огромные средства.

Деловая программа объединит более 70 сессий в рамках пяти тематических треков: «Дальний Восток – полюс международного взаимодействия», «Технологии настоящего и будущего», «Жить и работать на Дальнем Востоке», «Механизмы привлечения частных инвестиций», а также «Логистика и инфраструктура для роста экономики».

Советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков заявил, что форум традиционно служит площадкой для объединения власти, бизнеса и экспертов.

«Мир переживает глобальную социально-экономическую трансформацию. Программа Восточного экономического форума традиционно призвана объединить представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества для формирования передовых решений во всех отраслях», - сказал Кобяков.

Трек «Жить и работать на Дальнем Востоке» затронет реализацию мастер-планов 25 городов региона, строительство арендного жилья, демографические инициативы и развитие науки. Особое место займет обсуждение Стратегии социально-экономического развития ДФО до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Также рассмотрят вопросы преподавания инженерных дисциплин в школах, развития допобразования и подготовки кадров для госуправления.

В блоке «Механизмы привлечения частных инвестиций» участники сфокусируются на экономическом развитии макрорегиона - создании единой территории развития, внедрении «народных» облигаций и цифровых активов, а также развитии Восточного финцентра. Отдельное внимание уделят перспективам добывающей и перерабатывающей промышленности, а также туризму в регионе.

Сессии направления «Дальний Восток – полюс международного взаимодействия» посвятят укреплению экономических связей регионов ДФО с зарубежными партнерами. Среди тем - совместное развитие острова Большой Уссурийский с Китаем, международный коммерческий арбитраж в АТР. Запланированы бизнес-диалоги с представителями Китая, Индии, ОАЭ и других стран АСЕАН.

В треке «Технологии настоящего и будущего» обсудят создание дата-центров, роботизацию производств, внедрение беспилотного транспорта и цифровизацию госуправления.

Блок «Логистика и инфраструктура для роста экономики» затронет вопросы северного завоза, развития транспортной инфраструктуры региона и доступности авиаперелетов, а также энергетической независимости.

Помимо основной программы, в рамках ВЭФ–2026 пройдут Форум креативных индустрий, Молодежный форум «День будущего», Международный форум «День сокола», Форум МСП, Международная конференция АТЭС по сотрудничеству в высшем образовании и конференция «Перекрестки цивилизаций: роль транспортной интеграции в истории АТР».

Часть мероприятий деловой программы развернется на площадке выставки «Улица Дальнего Востока». Там проведут пленарную сессию по программе «Муравьев-Амурский 2030», деловую игру «Владивосток-2050: проектирование города будущего», а также презентации туристических продуктов региона.