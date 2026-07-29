Алла Пугачева на курорте наняла повариху и уборщицу: Как певица устроила быт после тяжелой травмы

Алла Пугачева после травмы наняла повариху и уборщицу Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

В отсутствие туристов, 77-летняя Алла Пугачева в середине лета главная звезда Юрмалы. Певица приехала в Прибалтику с семьей на летние каникулы.

Сейчас в Юрмале +22 градуса, а в Лимасоле +31 градус. Климат Латвии для Пугачевой комфортен, как и для большинства сердечников и гипертоников, поэтому много лет подряд певица проводит самое жаркое время года в этой стране. А живет певица на пенсии Алла Борисовна сейчас на Кипре, в Лимасоле, где с семьей купила дом еще 9 лет назад, а переехали они после того, как начали кочевую жизнь, сбежав из родного дома сначала в Израиль, а затем на Кипр.

Пугачева в Юрмале сообщила, что минувшей зимой на Кипре получила травму — неудачно оступилась и упала: «Я четыре месяца была обездвижена, потому что упала. Я сломала ногу и тазобедренный сустав. Честно говоря, уже думала, что вообще не встану. У меня были панические атаки, было ужасно...» Но через четыре месяца после травмы, Алла Борисовна собрала «силу воли в кулак» и сделал первые шаги, сначала ходила, опираясь на трость, сейчас может ходить самостоятельно. По Юрмале Пугачева ходит то самостоятельно, то с опорной палочкой, надеется, что к концу года будет передвигаться без опоры.

В Латвии Алла Пугачеве с семьей много лет подряд снимает просторный дом — этот особнячок давно выставлен на продажу, но спроса нет, поэтому хозяин продолжает его сдавать. Так как туристов в Юрмале теперь практически нет, то для постоянной клиентки Пугачевой аренда с большой скидкой — 40 тысяч евро (3,5 миллиона рублей) в месяц. Двухэтажная вилла площадью 2400 кв. м расположена неподалеку от концертного зала «Дзинтари» и дома Лаймы Вайкуле, с которой дружит Пугачева.

Вилла находится под охраной, есть система видеонаблюдения, внутри — столовая, гостиная, рабочий кабинет, шесть спален, бассейн, спа-центр, кинотеатр, оранжерея и другие помещения. Такая огромная жилплощадь нуждается в постоянной уборке, территория в поддержании порядка. Поэтому как только Пугачева сообщила о травме, так сразу оживились местные блогеры. Теперь им стало понятно: почему в этом году у Пугачевой больше чем обычно прислуги. Через знакомых в дом наняли — повара, не одну как обычно, а сразу двух домработниц. Также есть мужчина, который приходит ухаживать за территорией. Основное времяпровождение певицы на пенсии в Юрмале — прогулки, и постоянный прием многочисленных гостей, походы по гостям.

Многие знакомые предлагали Пугачевой остановится в их квартирах в Юрмале, однако она предпочитает просторный дом. Тем более, что ее семья продолжает получать дом в аренду со скидкой. Но риелторы об этом молчат, чтобы не сбивать цену для потенциальных арендодателей или покупателей.

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