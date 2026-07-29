Режиссер «Молодинской битвы» впервые прокомментировал жуткий пожар на площадке

Режиссер картины "Молодинская битва" Константин Буслов Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня стало известно, что в Тверской области загорелись декорации фильма «Молодинская битва», в котором снимаются Михаил Пореченков, Никита Кологривый и другие известные актеры. Возгорание произошло вечером 28 июля неподалеку от деревни Большое Кобяково. Огонь охватил около 2000 квадратных метров, однако никто из съемочной группы не пострадал.

Режиссер картины Константин Буслов после происшествия заявил, что в момент пожара на площадке уже не велась работа. По его словам, ситуация не повлияла на дальнейшее производство фильма. «Жертв и пострадавших нет. В момент происшествия съемочная группа на площадке отсутствовала. Угроза жизни и здоровью людей полностью исключена», — сообщил Буслов в разговоре с корреспондентом KP.RU.

Режиссер отметил, что пожар произошел уже после завершения съемочного процесса на этой локации. Сейчас команда продолжает работу в соответствии с утвержденным планом.

«На момент возникновения пожара съемочный процесс был завершен. Съемки фильма продолжаются в штатном режиме — на другой локации согласно календарно-постановочному плану. График выпуска фильма остается неизменным», — рассказал режиссер.

Причины возгорания пока устанавливаются. Создатели проекта отказались делать предположения до завершения проверки. «Для установления точных обстоятельств проводятся проверочные мероприятия. До получения официальных заключений мы воздерживаемся от версионных комментариев», — объяснил режиссер.

Он также добавил, что последствия пожара не остановили производство картины. «Форс-мажорные обстоятельства зафиксированы в установленном порядке. На данный момент пожар ликвидирован, декорация пострадала частично», — отметил постановщик.

«Молодинская битва» рассказывает о сражении 1572 года, когда русские войска под командованием князей Михаила Воротынского и Дмитрия Хворостинина остановили поход крымского хана Девлет-Гирея на Москву. Главные роли в исторической драме исполняют Михаил Пореченков, Никита Кологривый, Петр Рыков, Александр Устюгов, Федор Лавров, Олег Васильков и Дмитрий Куличков.

Ранее сообщалось, что для фильма были построены масштабные декорации Москвы времен Ивана Грозного в Тверской области. Именно эта локация пострадала во время пожара. Картина должна выйти в прокат 4 ноября 2027 года.

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