Инстасамка вновь учинила скандал: в этот раз досталось 17-летнему блогеру, которая отказалась рекламировать ее лимонад

Скандальная рэп-исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) публично обвинила 17-летнюю блогера и тиктокера Яну Айшан в срыве рабочих договоренностей. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Скандальная рэп-исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) публично обвинила 17-летнюю блогера и тиктокера Яну Айшан в срыве рабочих договоренностей. Артистка рассказала, что пригласила девушку стать амбассадором ее лимонадов, однако в день съемок та якобы перестала выходить на связь.

По словам Инстасамки, ради работы с блогером команда заранее подготовила площадку, пригласила специалистов и собрала необходимые ресурсы для съемочного дня. «Позвала это чудо из хауса быть амбассадором, устроила съемки, пригласила двух операторов, визажиста и стилиста по волосам, взяла вещи у бренда для нее, договорилась с локацией — и сейчас она просто не отвечает», — написала артистка.

Инстасамка также заявила, что решение рассказать об этой ситуации связано с желанием предупредить другие бренды о возможных проблемах при сотрудничестве с блогером. Свой пост она сопроводила хэштегом «#доскапозора».

«Бренды, работать или нет с этим чудом — решать вам. Чтоб вы понимали: она согласилась быть амбассадором, подтвердила присутствие на съемках вертикального контента и просто перестала выходить на связь, когда должна была уже сидеть и краситься на площадке», — рассказала певица.

Позже Инстасамка записала отдельное видео, в котором объяснила свою позицию и показала скриншоты переписки, которые, по ее словам, подтверждают ее версию произошедшего.

Она рассказала, что изначально Яна сама обратилась к ней с предложением помочь с продвижением проекта и принять участие в съемках. По словам Инстасамки, она решила организовать тестовую съемку без долгосрочного договора, поскольку увидела в молодой блогерше перспективу.

Артистка перечислила затраты на подготовку: 15 тысяч рублей за работу визажиста, 15 тысяч рублей за стилиста по волосам, по 20 тысяч рублей за каждого из двух операторов, а также отметила работу команды, которая занималась организацией съемочного процесса. Кроме того, для съемок бренд предоставил одежду. По словам Инстасамки, в день съемки Яна не отвечала на сообщения, несмотря на попытки связаться с ней. Певица утверждает, что ранее блогер также не спешила участвовать в обсуждении образов и подготовки.

«Я пишу: «Ян, Ян, Ян, алло, ты подставляешь меня, я не понимаю, что происходит, мы с тобой так каши не сварим. Дай мне какой-то конкретный ответ». Ну разве многого я прошу?» — возмутилась Инстасамка.

Отдельно певица прокомментировала слова Яны о том, что ситуация могла быть другой, если бы причиной отсутствия стала, например, авария. «Зачем ты вообще притягиваешь ситуацию, которая не случилась? Если бы это произошло, я бы извинилась и сказала: «Я не разобрала ситуацию». Не дай бог, чтобы у тебя такое случилось», — отметила Инстасамка.

По словам артистки, проблема была не в самом отсутствии блогера, а в отсутствии предупреждения. «Ты могла написать мне заранее: «Привет, у меня проблемы со сном, я не знаю, наверное, завтра не приеду». Но этого не случилось. По факту ты просто проспала», — сказала она.

Инстасамка также отвергла обвинения в оскорблениях в адрес Яны Айшан. По ее словам, она лишь рассказала о ситуации, а блогер сама восприняла ее слова как личное оскорбление.

Напомним, Инстасамка не впервые оказывается в центре скандала. В 2021 году широкий резонанс вызвала ситуация с визажистами: в сети появилось видео, где Дарья ругалась с мастерами, выставляла их вещи за дверь и обвиняла в непрофессионализме. Позже певица призналась, что это видео было постановочным ради привлечения внимания. По ее словам, она заранее договорилась с визажистами, а ролик был частью продуманного хайпа.

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