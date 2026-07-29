Найден мотоцикл ребят. Он был частично разобран и закопан в землю. Фото: Соцсети.

В Таиланде продолжаются поиски загадочно исчезнувших юных россиян, уроженцев Тюменской области - 22-летней Дианы и ее 17-летнего брата Романа. Молодые люди, чья семья живет в Тае уже семь лет, в ночь с 26 на 27 июля уехали из дома на мотоцикле и пропали. Перед этим Диана отправила маме леденящее душу сообщение.

Вчера мы писали о том, что удалось найти запись с камер наблюдения: россияне запечатлены на дороге, ведущей к границе страны, за которой расположены мошеннические колл-центры, куда заманивают или силой увозят рабов, которые должны разводить людей на деньги в соцсетях и мессенджерах. Юношу и девушку сопровождали двое неизвестных мужчин.

А сегодня стало известно: найден мотоцикл ребят. Он был частично разобран и закопан в землю.

Пропавшие в Таиланде 22-летняя Диана и ее брат, 17-летний Роман. Фото: соцсети.

«УВИДЕЛ РАСКОПАННУЮ ЗЕМЛЮ»

В полицию о мотоцикле сообщил помощник главы восточного района Паттайи, Хуайяй, Джаккрит Бунмак. Байк был частично закопан в землю неподалеку от деревни Moo. Как пишет Bangkok Post, это черный Honda ADV150.

Накануне вечером, около 22 часов, местные жители сообщили, что заметили подозрительную группу мужчин с лопатами. Наутро чиновники отправились на место.

Но их опередил один из тайских волонтеров. Вот его рассказ.

Фото: соцсети.

- Мой знакомый поделился, что видел, как около десяти вечера какие-то странные люди копались в земле. Ситуация показалась мне подозрительной, и я сразу решил посмотреть, что происходит. В итоге увидел раскопанную землю и четырех человек рядом.

Я очень испугался, подумал, может они закапывают тело? И убежал. Мне эти люди знакомы, у них плохая репутация - говорили, что они могли быть связаны с убийством человека в Чиангмае. Мы вызвали старосту деревни, он позвонил полицейским, они приехали с оружием.

Человеческие тела не нашли - только мотоцикл. Он был закопан рядом с домом местного жителя по имени Тхана Кэрдтхонг, его допрашивают.

Человеческие тела не нашли - только мотоцикл. Он был закопан рядом с домом местного жителя по имени Тхана Кэрдтхонг, его допрашивают. Фото: соцсети.

«ЗА МНОЙ СЛЕДЯТ»

Диана и Роман выехали из жилого комплекса Bristol Park Pattaya около четырех утра - их зафиксировали камеры наблюдения.

В ночь исчезновения дома оставался только 60-летний дедушка, он спал. Мать, Зарина Назимова, в это время находилась в Бангкоке по делам. Проснувшись около 7 утра, дедушка обнаружил, что молодых людей нет дома. После его звонка женщина экстренно вернулась в Паттайю и сразу подала заявление в полицию.

За несколько часов до исчезновения Диана по телефону пожаловалась матери, что за ней как будто бы кто-то следил.

«Я хотела прокатиться еще, но теперь думаю: ну его нафиг. Кататься не буду, поехала домой», - приводит слова дочери Зарина.

Но брат с сестрой все же решили прокатиться в неурочное время. Впрочем, так они поступали часто, когда им не спалось - Зарина утверждает, что ее дети могли ненадолго выезжать по своему любимому маршруту к горе Као Чи Чан, где находится большое наскальное изображение Будды.

Спустя некоторое время после отъезда Диана отправила маме тревожные сообщения. Она написала, что ее iPhone обнаружил неизвестный Bluetooth-трекер, который мог использоваться для отслеживания местоположения. Последнее сообщение в 4:26 утра было из одного слова: «URGENT!» («СРОЧНО!» - Ред.). После этого связь оборвалась.

Удалось найти еще несколько записей с камер: на одной из них ребята разговаривают с другим мотоциклистом. Другая сняла Рому и Диану на шоссе №7 в компании двух мужчин. У этой трассы плохая слава, именно по ней похищенных людей вывозят в колл-центры Мьянмы и Камбоджи, где их превращают в рабов, заставляя заниматься онлайн-разводками на деньги.

В районе Хуайяй работают полицейские и добровольцы, к поискам подключилась русская диаспора в Тае.

На фоне широкой огласки объявились и мошенники. По словам членов семьи, неизвестные уже пытались заработать на трагедии, предложив за 10 тысяч долларов «вернуть детей». Никаких доказательств того, что они располагают информацией о местонахождении Дианы и Романа, шантажисты не представили.

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