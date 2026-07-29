Владимир Зеленский из своего очередного зарубежного вояжа вернется уже не в ту Украину, которую он покидал всего несколько дней назад. Фото: REUTERS.

Это покажется немного странным, но украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский из своего очередного зарубежного вояжа вернется уже не в ту Украину, которую он покидал всего несколько дней назад. За эти несколько дней в украинской экономике произошел ряд буквально знаковых событий.

Южный горно-обогатительный комбинат (ГОК) объявил о частичной остановке своей работы. Причина – заполненность складов отгрузки руды и отсутствие перспектив для вывоза из страны вследствие ударов по украинским портам на черноморском побережье.

К нему присоединился Полтавский ГОК, который остановил работу с понедельника. Пока временно, дней на 20, но всем известно, что нет ничего более постоянного, чем временное. Да и до нынешнего периода времени комбинат не ставил рекордов, за всю зиму он проработал всего 67 суток.

Лихорадит и на грани остановки и соседний Еристовский ГОК, которое массово покидают его же сотрудники. За первое полугодие уволились свыше 600 человек.

Но не только рудой, являющейся сырьем для металлургии, жив, вернее, уже полужив украинский рынок. В порту "Южный" встал масличный терминал Allseeds, компания объявила об остановке своей деятельности. Ах да, стоит отдельного упоминания, что крупнейший морской перевозчик-контейнеровоз компания Maersk тоже прекратила свою работу с украинскими портами.

Урожай невозможно вывезти с Украины, железная дорога может освоить только очень небольшую долю экспорта, а кораблики подымили трубами и исчезли за горизонтом «самого синего моря». Фото: REUTERS.

Воют и жалуются зернотрейдеры – урожай невозможно вывезти с Украины, железная дорога может освоить только очень небольшую долю экспорта, а кораблики – тю-тю, подымили трубами и исчезли за горизонтом «самого синего моря». Фермеры утверждают, что никакой посевной может больше и не быть.

Внешняя торговля Украины с Евросоюзом проседает и превращается в убыточную, как минимум, по некоторым позициям. Например, по молочной продукции. За первое полугодие Украина продала за рубеж 63,8 тыс. тонн молочной продукции на $180,9 млн. Это на 10% меньше по объемам и на 20% меньше по деньгам, чем годом ранее. Но это еще половина фокуса, самый фокус заключается в том, что страны ЕС за этот же период времени поставили на Украину 39,2 тыс. тонн молочной продукции, но заработали $182,8 млн. Занятная арифметика, не находите? Европейцы поставили продукции почти в 2 раза меньше, чем украинцы, а выручка у них даже больше, чем у незалежных самостийников.

Даже остатки украинской экономики сворачиваются и коллапсируют на территории самой Украины. Многие бизнесмены переносят свои компании, причем не на Западную Украину, которая никому ничего не гарантирует, а в Польшу и Германию, стараясь не афишировать свои действия. А в центральной Украине многие закрываются, особенно, если речь идет о торговых компаниях и центрах с логистической инфраструктурой. Так, например, как заявили в компании METRO, один из крупнейших торговых центров бессрочно остановил работу своего гипермаркета в Запорожье. И когда о том, когда он может возобновить ее, компания хранит упорное молчание. По всей видимости, уже после смены юрисдикции на российскую.

Зеленский же в это время шарится по странам Запада, выпрашивает у американцев и европейцев ракеты и противоракеты для «Пэтриот», которые ему вряд ли дадут в необходимых количествах, и не замечает, как страна, которой он присягал, не просто уменьшается, а исчезает.

Впрочем, его это совсем не заботит, ведь у него другие задачи – ему надо воевать до «последнего украинца». А они все, с его точки зрения, не заканчиваются и не заканчиваются.

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