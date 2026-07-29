Придумали «жуткий кризис» в России, но провалили тест по арифметике: Глава МИД Польши и экс-министр экономики Украины выставили себя дураками

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Фото: REUTERS.

Польско-украинский тандем двух умственно ограниченных «поциэнтов» доказал, что для них нет ничего невозможного. Глава МИД Польши Радослав Сикорский написал в своем аккаунте в соцсети, что в России начался «жуткий кризис», потому что за первое полугодие она «продала 44 тонны золота, примерно половину своих резервов». И «это признак того, что у Москвы заканчиваются ресурсы. Эта зима может стать последней возможностью для Путина сломить Украину, поэтому помощь Европы решит, победить ли Украина». Главу МИД Польши уверенно поддержал экс-министр экономики Украины, нынешний президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

Понимаете, какая жуткая ситуация?! Правда, Россия постоянно наращивает долю золота в своих резервах, и во втором квартале нынешнего года был достигнут абсолютный рекорд – 2 тысячи 283 тонны золота в резервах страны. По какой такой арифметике 44 тонны могут быть половиной от этого количества, ведомо только Сикорскому и Милованову.

- Ну, ладно дурак Сикорский, который вообще не понимает этих цифр! Но Милованов, хочу напомнить, несколько лет назад был включен журналом Forbes в список «Главных экономических мыслителей мира»! – недоумевает известный политический обозреватель Владимир Корнилов.

Эх, Владимир Владимрович, нашли на что ориентироваться. Какой-то Forbes, какой-то список «Главных экономических мыслителей мира». Ну ведь лютый бред в этом списке. Сикорский в пьяной откровенности может и не такое выдать, но что касается Милованова, то этот фрукт сам сказал, что в экономике он ничего не смыслит и признался в том, что он дебил.

Напомним эту историю - 21 октября 2019 года олигарх Игорь Коломойский* призвал министра экономики Украины уйти в отставку. По его мнению, заявление Милованова о влиянии выступлений «Квартала 95» на инвестиционный климат в стране говорит об уровне руководителя министерства.

- Другого слова как «дебил» для этого просто не найдешь. Очень печально, что министр экономики на Украине — дебил, — заявил Коломойский*, ныне находящийся в киевском СИЗО.

- Я этого не скрываю, что я дебил, - на следующий день ответил Милованов на вопрос журналистки, как он может прокомментировать заявление Коломойского, а позднее еще признался и в том, что ничего не смыслит в экономике.

И здесь надо удивляться не тому, что эти два совместными усилиями родили «сенсацию», а тому, что именно эти и им подобные персоны рулят странами, вырабатывают политику, принимают решения, которые влияют на жизнь сотен миллионов человек. Два дебила, которые не могут сложить два и два – это сила. Впрочем, там и остальные на самом деле, начиная с главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и заканчивая главной европейской дипломаткой Каей Каллас, чья тупость может служить эталоном в Палате мер и весов, ничем не лучше. Может, и еще хуже. Даже если, в отличие от Сикорского и Милованова, могут сложить два и два и получить в результате правильный ответ.

* - внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пока Зеленский вояжирует по Западу, его страна просто исчезает

Вор у вора «откаты» украл: почему на самом деле Зеленский уволил министра обороны Федорова