Зеленский в кругу американских сенаторов, с которыми в Вашингтоне он обсуждал новые антироссийские санкции Фото: REUTERS.

Суть санкций США против России по законопроекту Линдси Грэма*

Подготовленный недавно скончавшимся сенатором-русофобом Линдси Грэмом* законопроект о наложении 100% пошлины на страны, покупающие российскую нефть, получил во вторник одобрение в сенате США. На первичном голосовании, проходившим в день церемонии прощания с покойным автором законопроекта, за его принятие высказались 86 сенаторов (абсолютное большинство).

Потом будет еще итоговое голосование. Но перед этим документ должна рассмотреть и вынести свой вердикт палата представителей конгресса. А она ушла на каникулы до 31 августа.

Дело не только в процедурной паузе. В нижней палате, в отличие от сената, пока нет всеобщего одобрительного настроя в отношении законопрооекта (в который, кстати, по требованию Трампа были включены еще и санкции против Ирана). Ряд американских изданий выражают сомнение в том, что конгрессмены его поддержат, поскольку это грозит серьезным осложнением отношений США с ключевыми мировыми державами, закупающими нефть в РФ и Иране.

Последствия адских санкций против России

Главные из этих покупателей – Китай и Индия, так что закон будет направлен прежде всего против них. Но не только: американский журнал Time обнаружил, что в случае введения закона в действие под ударом окажутся европейские страны Венгрия и Словакия, а также Азербайджан (да, и он тоже закупает российскую нефть – скорее всего, для перепродажи).

Издание The Hill задалось в связи с этим вопросом: а не получится ли так, что США ударят по своим союзникам не менее сильно, чем по считающемуся враждебным Китаю?

«Если строго придерживаться буквы предлагаемого законопроекта, так и произойдет, - считает глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. – Американцы уже «погребли назад»: запланированные Грэмом* 500% пошлины были нивелированы до 100%. Поэтому я думаю, что американцы продолжат размывать «ядовитую» составляющую этого акта.

Обратите внимание: раньше предлагалось наложить на американский экспорт покупателей российской нефти пошлину в 500%. Сейчас этот уровень снижен до 100%. Я не удивлюсь, если закон вообще не будет принят. Ведь Трамп уже пробовал нечто подобное – в начале 2026 года он хотел наказать за покупку российской нефти Индию. Грозил тарифами в несколько сотен процентов. И чем все кончилось? Индия не просто не испугалась, премьер Нарендра Моди даже на несколько месяцев прекратил общение с Трампом – не поднимал трубку при звонках американского президента. И Китай тогда тоже не пошел на попятную».

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Впрочем, сейчас ситуация немного другая. Те тарифы Трамп вводил по собственной инициативе, они не были поддержаны принятыми процедурами в конгрессе. Цель нынешнего законопроекта – дать президенту соответствующие полномочия.

«Демократы не горят желанием предоставить такие полномочия ненавистному им Трампу. Но их ненависть к России не менее ярая, поэтому определенные шансы на то, что законопроект могут протащить через палату представителей, и Трамп его подпишет, - комментирует ситуацию доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского университета Григорий Ярыгин. – Однако это не значит, что он немедленно начнет выполняться. Решение об этом должен принять президент, а его может и не быть».

Что будет, если санкции введут?

Ну, а если законопроект покойника-русофоба все же будет принят и заработает? Большинство экспертов сходятся во мнении – США не смогут изменить законы рыночной экономики, особенно в условиях иранской войны. При дефиците нефти ее будут покупать у России – несмотря на любые американские законы.

*Признан в России террористом и экстремистом.

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