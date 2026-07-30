Короткие видео и ИИ отучают нас думать: Чем рилсы вредят мозгу и для кого опасность необратима

При «залипании в сети» дело не в коротких видео, а в смысловой нагрузке. Фото: Arsenii Palivoda/Shutterstock/Fotodom

Когда мы бесконечно листаем ленту коротких видео или проверяем мессенджеры, в мозге выделяется гормон удовольствия дофамин. Мы на самом деле кайфуем. Но почему после двух часов такого «отдыха» человек чувствует себя разбитым и опустошенным, а не счастливым?

Формирует ли общение с ИИ зависимость и как мы попадаемся в сладкую ловушку цифрового мира, который сами же себе и создаем? И можем ли после того, как хорошенько подсели на созданные нейросетями «горячие пирожки» и бесконечные обновления лент, снова вернуться к вдумчивому чтению, сложным книгам, фильмам, к мышлению по-человечески?

На вопросы KP.RU ответила врач-невролог высшей категории, детский невролог Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА России, доцент, д.м.н. Ирина Преображенская.

- На самом деле при «залипании в сети» дело не в коротких видео, а в смысловой нагрузке того, что мы смотрим – читаем. А точнее в коротких моментах удовольствия или страха, причем страх работает даже сильнее, чем удовольствие, - говорит Ирина Преображенская. - Например, мы дома, сидя за чашкой кофе, смотрим или читаем какой-то страшный контент. Про то, как кто-то упал с крыши, умер, разбился на машине, где-то ураган, наводнение, смерч и так далее. Это заставляет нас пугаться, но на короткое время, потому что мы быстро понимаем, что здесь и сейчас нам ничто не угрожает. И это ощущение безопасности дает нам прирост дофамина (удовольствия) в мозге.

Именно поэтому наше внимание так притягивают шоковые, страшные события.

- Но, во-первых, постоянный просмотр чего-то негативного со временем перестает приносить удовольствие. Мы так часто «пугаем» ту часть мозга, которая называется «миндалина» и отвечает за восприятие преимущественно негативных эмоций, что она стимулируется слишком сильно и переходит к состоянию постоянной повышенной готовности. Ну а мы, в свою очередь – к ощущению, что этот мир небезопасен, кругом кошмар и враги и ничего хорошего в окружающей реальности нет, - продолжает врач. — Это, конечно же, неправда, но наша миндалина уже создала то, что называется «негативное когнитивное искажение» и выбирает из всей информации только отрицательно эмоционально окрашенную, другую мозг просто перестает «видеть».

Такое состояние дает ощущение тревожности, бессмысленности жизни, усталость, опустошенность и невозможность воспринимать что-то новое.

- Это так называемая «дофаминовая петля». Усталость после просмотра коротких роликов – это еще и про другое. В этом случае мозг пытается переработать зачастую бессмысленный, «мусорный» контент и, конечно же, устает, а вместе с ним и мы не становимся бодрее и активнее, - говорит Ирина Преображенская.

- Правда ли, что из-за клипового контента и постоянных уведомлений наш мозг разучивается удерживать внимание на длинных текстах и сложных задачах? Это обратимый процесс или мы безвозвратно теряем способность глубоко мыслить?

- Правда. Каждый отдельный материал, будь он длинным или коротким, мозг обрабатывает отдельно. И, если он бессмысленный, тоже. Соответственно, решение в течение дня многих, зачастую не требующих продуктивных усилий, коротких задач, перегружает наш мозг и делает его неспособным к решению чего-то большого и сложного - просмотру длинного фильма или прочтению большого текста. Мы перестаем быть способными удерживать внимание на чем-либо в течение долгого времени из-за усталости и постоянного перераспределения внимания на другие задачи, - говорит врач.

Из-за клипового контента и постоянных уведомлений наш мозг разучивается удерживать внимание на длинных текстах и сложных задачах. Фото: Zamrznuti tonovi/Shutterstock/Fotodom

Обратимо это или нет? Зависит от того, был ли изначально мозг способен к решению длинных логических задач, продолжает наш эксперт.

- Если в социальных сетях «зависает» взрослый, сформировавший свой мозг до того на решении трудных, требующих длительного сосредоточения задач, то, отказавшись от потребления клипового контента, он вернет себе способность читать и понимать длинные тексты и смотреть, запоминать и обсуждать длинные фильмы. Если это ребенок, то, увы, потенциально он может просто не сформировать способность удерживать внимание на чем-либо в течение длительного времени и, к сожалению, тогда читать длинный текст или смотреть длинное кино он не сможет, даже если перестанет насыщаться клипами. Знаете, в 2024 году в Оксфордском словаре появился термин «брейнрот» (brain rot — букв. «гниение мозга»). Это значит - снижение умственных способностей и IQ вследствие просмотра бессмысленного контента. И да, этот вывод - результат большого количества исследований, - говорит Ирина Преображенская.

ИИ мой лучший друг и враг

- Студенты, исследователи, люди разных профессий все чаще сверяются с искусственным интеллектом, читают пересказы книг от ИИ, смотрят фильмы, сделанные ИИ. Можно ли сказать, что сейчас появляется и «зависимость» от ИИ?

- Есть такой отдельный вид зависимости, когда ИИ становится единственным другом, советчиком и спутником жизни. В таком случае человек перестает нуждаться в других людях, ограничивает свой круг общения и строит свою жизнь исключительно в коммуникации с ИИ. Если мы проверяем информацию или работаем с помощью ИИ – это просто еще один инструмент, а не зависимость. Как и с любым другим инструментом, его использование может быть и полезным, и разрушающим. Это как из пороха можно делать и фейерверки, и оружие. Например, можно быстро искать нужную информацию и не тратить на это много времени. В то же время можно просить ИИ генерировать контент, писать за себя статью, книгу или научное исследование. В первом случае – это инструмент. Во втором – замена себя ИИ, которая, кстати, часто бывает совсем не удачной. Ведь тексты, написанные с помощью ИИ зачастую не логичны, используют одни и те же шаблоны для привлечения внимания и описания эмоций персонажей. В какую сторону двигаться – решать нам.

«Цифровой мозг» у ребенка и у взрослого

- Сегодня многие родители бьют тревогу из-за того, что дети не выпускают гаджеты из рук. Чем «цифровой» мозг ребенка или подростка отличается от мозга взрослого?

- Мозг ребенка в первую очередь отличается от мозга взрослого тем, что находится в активном развитии. У взрослого мозг тоже развивается, но при условии, что взрослый думает, осваивает новые навыки и не забывает о регулярной физической активности и социальном общении. У ребенка развитие мозга идет в любом случае.

Потребление гаджетов, во-первых, заставляет мозг в значительном количестве усваивать информацию, которая не содержит информации — это будет создавать усталость, перераспределение внимания, а также отвлекать от усвоения необходимого.

Во-вторых, потребление гаджетов – это время, которое ребенок отнимает от другой активности, например, от спорта и хобби. Таким образом, ребенок, постоянно «зависающий» в интернете или в игре, теряет возможность для нормального развития.

Тут надо отдельно подчеркнуть, что сам по себе интернет, гаджет или игра – не зло. Примерно так же плохо будет, если ребенок будет постоянно, не делая перерывов, учиться или в течение всего дня заниматься только спортом, или все время лежать на кровати и смотреть в потолок. Все есть яд, и все есть лекарство.

- Популярное сейчас направление разгрузки - «дофаминовый детокс», полный отказ от гаджетов на выходные. Имеет ли это смысл с точки зрения нейробиологии?

- На мой взгляд, хорошо бы делать этот «дофаминовый детокс» не только на выходные. В нашей жизни вообще не должно быть дофаминовой петли, это путь к повышению тревоги, развитию депрессии, нарушений сна и разнообразных заболеваний, связанных с эмоциональным напряжением. Полностью избежать негативного эмоционального состояния в условии развитых информационных технологий практически невозможно, но важно вовремя проживать свою тревогу, достаточно спать, правильно питаться, много двигаться, познавать и учиться новому и не откладывать свою жизнь на потом. С точки зрения нейробиологии все это дает нам возможность сохранять познавательные способности мозга надолго, быть активным и счастливым, и в том числе помогает отсрочить наступление таких серьезных заболеваний, как болезнь Альцгеймера.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

- Если бы вы создавали топ-3 главных «цифровых правила» для сохранения здоровой психики и ясного ума, какими бы они были?

Будь открыт всему новому.

Будь активен, но умерен в своей активности, не переламывай себя.

Сам выбирай, чем наполнить свое информационное пространство.

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