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Звезды29 июля 2026 13:54

Виктория Боня подарила 14-летней дочери первую лошадь: «Я очень рада, что ты так мыслишь»

Телеведущая Боня рассказала, что подарила дочери Анджелине лошадь
Кирилл МИШИН
Виктория Боня рассказала, что подарила дочери Анджелине лошадь

Виктория Боня рассказала, что подарила дочери Анджелине лошадь

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Виктория Боня исполнила давнюю мечту своей 14-летней дочери Анджелины. Блогер рассказала, что раньше ее наследница занималась с арендованной лошадью, однако теперь у нее появился собственный конь. По словам Виктории, этот подарок они подготовили вместе с отцом Анджелины.

«Доченька, этот день настал. Сегодня пришла лошадь Анжелишечки. Мы все помним, сколько ты мечтала», — рассказала телеведущая.

Для Анджелины это событие стало настолько важным, что она проснулась ранним утром, чтобы встретить нового питомца. Боня отметила, что любовь дочери к лошадям полностью изменила ее привычный распорядок.

«Анжелина сегодня во сколько проснулась встречать лошадь? В 4:30 утра! А завтра ты уже выезжаешь из дома в 7. Когда ребенок любит спать до обеда, но когда есть лошадь, она просто в 7 утра уже выходит из дома. Вот что значит для нее лошадь, природа», — сказала Виктория.

Телеведущая призналась, что рада видеть, как у дочери сбываются желания. Также Боня поделилась, что недавно у них с дочерью состоялся серьезный разговор, который сильно ее тронул. Блогер призналась, что была удивлена тем, как мыслит Анджелина.

«У нас был такой глубочайший разговор с тобой два дня назад. Я просто заплакала, когда положила трубку. Потому что ты моя дочь, и я очень рада, что ты так мыслишь», — обратилась Боня к наследнице.

Недавно Виктория также рассказывала о самостоятельности дочери. Телеведущая впервые отпустила 14-летнюю Анджелину одну в Лондон и призналась, что заранее позаботилась о безопасности девочки.

«Этим летом она впервые полетела в Лондон одна. Пришлось найти хороший отель, чтобы дочка была “как в сейфе”», — писала Боня.

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