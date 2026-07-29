Виктория Боня подарила 14-летней дочери первую лошадь: «Я очень рада, что ты так мыслишь»

Виктория Боня рассказала, что подарила дочери Анджелине лошадь Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Виктория Боня исполнила давнюю мечту своей 14-летней дочери Анджелины. Блогер рассказала, что раньше ее наследница занималась с арендованной лошадью, однако теперь у нее появился собственный конь. По словам Виктории, этот подарок они подготовили вместе с отцом Анджелины.

«Доченька, этот день настал. Сегодня пришла лошадь Анжелишечки. Мы все помним, сколько ты мечтала», — рассказала телеведущая.

Для Анджелины это событие стало настолько важным, что она проснулась ранним утром, чтобы встретить нового питомца. Боня отметила, что любовь дочери к лошадям полностью изменила ее привычный распорядок.

«Анжелина сегодня во сколько проснулась встречать лошадь? В 4:30 утра! А завтра ты уже выезжаешь из дома в 7. Когда ребенок любит спать до обеда, но когда есть лошадь, она просто в 7 утра уже выходит из дома. Вот что значит для нее лошадь, природа», — сказала Виктория.

Телеведущая призналась, что рада видеть, как у дочери сбываются желания. Также Боня поделилась, что недавно у них с дочерью состоялся серьезный разговор, который сильно ее тронул. Блогер призналась, что была удивлена тем, как мыслит Анджелина.

«У нас был такой глубочайший разговор с тобой два дня назад. Я просто заплакала, когда положила трубку. Потому что ты моя дочь, и я очень рада, что ты так мыслишь», — обратилась Боня к наследнице.

Недавно Виктория также рассказывала о самостоятельности дочери. Телеведущая впервые отпустила 14-летнюю Анджелину одну в Лондон и призналась, что заранее позаботилась о безопасности девочки.

«Этим летом она впервые полетела в Лондон одна. Пришлось найти хороший отель, чтобы дочка была “как в сейфе”», — писала Боня.

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