Фото: Александр Полегенько/ТАСС

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко — о главном на 30 июля:

1. Новости с передовой: Освобождены два поселка

2. В черниговских моргах творится чертовщина

3. У Зеленского нет плана по Крыму

4. Командиры ВСУ дают три дня на побег

5. Киеву МиГи не нужны, а Софии — вполне

6. Венгры не пускают украинцев на запад

7. Беглецы прикидывались водителями конвоев

8. Почти 800 тысяч стволов украдены на Украине

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 30 ИЮЛЯ

Далее — данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Штурмовики «Севера» освободили Новую Сечь в Сумской области. ВСУ потеряли до 200 боевиков, танк, бронетранспортер и самоходку «Богдана».

«Южная» группировка войск уничтожила до 200 националистов. Сожжены две БМП и пять бронемашин.

Группировка войск «Запад» выбила из рядов ВСУ до 210 человек. А также 15 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и станцию радиоэлектронной разведки.

Подразделения «Центра» взяли под контроль Светлое в ДНР. Потери противника составили до 340 военнослужащих. Выбиты шесть автомобилей и американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

«Восток» нанес ВСУ такой урон: свыше 330 бойцов, три бронемашины и два артиллерийских орудия.

На счету «Днепра» — до 50 боевиков, 14 автомобилей и станция РЭБ.

Силы ПВО сбили шесть управляемых авиабомб. Поразили четыре ракеты «Нептун». Приземлили 619 дронов.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 30 ИЮЛЯ

Дальше — подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Сотни тел застряли в черниговских моргах

Огромное количество останков украинских боевиков переполнили черниговские морги — но родственники погибших не могут их получить. Ресурс «Северный ветер» сообщает: «В моргах Черниговской области лежат сотни останков солдат ВСУ, которых киевский режим запрещает единовременно отдавать родственникам». Сейчас на территории Черниговщины действует жесткое ограничение — не более пяти похорон военных в сутки. Вы такими темпами до вступления в ЕС будете хоронить.

У Зеленского нет плана вернуть Крым

Владимир Зеленский, прилетев в США, так воодушевился проводами Грэма* и встречей с Трампом, что расслабился и наговорил лишнего. Давая интервью протрамповским Fox News, украинский лидер напряг лицо во время вопроса, есть ли у Киева конкретный план по возращению Крыма. Наморщив «сократовский» лоб, он выдал: «К сожалению, нет». А какие могут быть планы у человека, который в интервью Politico заявил, что тех, кто выступил в поддержку воссоединения Крыма с Россией, не считает людьми? А сегодня атакует дронами подстанции и жилые дома полуострова, который в незалежной с тупой настойчивостью называет «украинским». Пить кофе на набережной Ялты уже расхотелось?

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

В ВСУ командиры призывают солдат бежать

Попавший в плен украинский боевик Александр Карин признался, что командиры ВСУ призывали солдат самовольно оставлять часть и давали им на это три дня. Офицеры даже предлагали вывезти желающих из подразделения, посадить на поезд, и через три дня объявить в розыск. Слова пленного приводит ТАСС: «Они соберут нас и говорят, что нам не будет проблем, и вы не будете страдать». Верной дорогой идете, товарищи!

Киев отказался от МиГов, а София — нет

Глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш в радиоэфире заявил, что партию МиГ-29, от которых отказался Киев, готова купить София. На Украине не стали брать истребители из-за того, что поляки не захотели их модернизировать перед передачей. Зато, как сказал министр, «Болгария хочет их у нас купить». Поляки планировали передать от шести до восьми истребителей до конца 2025 года. Но из-за желания киевского режима получить модернизированные машины, решила их приберечь — и истребители дождались благодарных болгар. Не плюй в колодец — партнеры напьются.

Миг-29 ВВС Польши Фото: EASTNEWS/AP/FOTOLINK.

Будапешт тормозит путь Киева на запад

Financial Times сообщает, что Венгрия притормозила открытие двух кластеров, затрагивающих интеграцию Киева в единый европейский рынок. Еврочиновники надеются, что для сохранения поддержки Будапешта потребуется оказать на него «политическое воздействие». Но венгры в принципе выступают против ускоренного принятия Киева в сообщество, не желая получать наглого конкурента на агрорынке. А вы их батогами!

Военнообязанные бежали в гуманитарных конвоях

Украинская погранслужба информирует, что в Ровненской области местный общественный деятель за немалые суммы помогал военнообязанным свалить из незалежной. В сообщении говорится: «Оперативники Волынского погранотряда остановили преступную деятельность общественного деятеля Ровенской области, организовавшего схему незаконной переправки лиц через госграницу». 51-летний «общественник» за известную таксу вносил военнообязанных в самостийную онлайн-систему «Путь». И они пересекали границу под видом водителей гуманитарных конвоев. Три десятка мужиков смогли покинуть родину «за гуманитарными грузами» — и, конечно, не вернулись. «Паромщику» грозит до семи лет лишения свободы. Зря, он на светлое будущее работал.

Вал украденного оружия на Украине привлёк мафию

Fatto Quotidiano информирует: на Украине похищены 780 465 единиц оружия с начала 2022 года, они могли попасть на черный рынок. При том 149 тысяч — только за первые пять месяцев 2026 года. Большинство стволов пропали в Николаевской, Киевской и Донецкой областях. Эксперты полагают, что автоматы и пулеметы, гранатометы и пистолеты уже оказались на черном рынке, либо попали в руки мафии. Приводятся слова прокурора Палермо Маурицио де Лучии: итальянские силовики фиксируют рост интереса мафии, особенно «Коза ностры», к оружию, поступающему на черный рынок из Украине. При том особый интерес представляют дроны, способные нести взрывчатку. А зачем вам черный рынок — позвонили бы экс-министру обороны Федорову…

* Признан в России террористом и экстремистом