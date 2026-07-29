Россия до последнего боролась за Украину: кто и зачем сдал незалежную

Владимир Путин в 2013 году предлагал Украине тесное сотрудничество, но Янукович этого не услышал. Об этом в своей статье для ИС «Вести» написал глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
На Радио «Комсомольская правда» обсудили тему с членом Совета по внешней и оборонной политике, экс-советником бывшего главы ДНР Захарченко, Александром Казаковым.
— Что тогда пошло не так — и почему Медведчук именно сейчас вспомнил об этом?
— В этой публикации нет ничего особо нового, но несколько по новому расставлены акценты. В трагедии, которая случилась на Украине зимой 2013–2014 года, персонально обвинен Янукович. Который «оттолкнул» руку, протянутую Россией.
— Это было не так?
— Борьба за Украину продолжалась вплоть до января—февраля 2014 года. В самом конце 2013-го года чаша весов склонялась, скорее, в пользу единства с Россией. Тогда Янукович не подписал договор об ассоциации в Вильнюсе. Это спровоцировало выступление прозападных сил на Украине. А со стороны России поступил Киеву трехмиллиардный кредит для поддержки экономики страны.
— То есть, борьба продолжалась почти до последнего?
— В декабре 2013-го Янукович Украину не сдал потому, что Россия не прекратила еще борьбу за спасение Украины.
— Но вектор «отхода» обозначен верно?
— Да. Это же началось с 1991-го, с Кравчука. И каждый следующий президент вне зависимости от того, что обещал перед выборами — последовательно уводил Украину из экономического, культурного, религиозного ареала России.
— В сторону Европы?
— Да. Реализуя в этом смысле замысел американцев. Была же концепция Вулфовица и Бжезинского.
— Но Украина и создавалась как Антироссия? Почему мы надеялись потушить этот пожар деньгами? Мы сами кого там взращивали?
— Мы исходили из рациональной концепции, что Украине как новому независимому государству должно быть выгодно (как и соседней Белоруссии) тесно сотрудничать с Россией. И мы точно не собирались «продавать» Украину в Европу. Путин уже тогда называл время подлета ракет от Харькова до Москвы.
— Но вот США не делают ставку на местные элиты, а выращивают свои, и приводят их к власти.
Поддерживали мы пророссийские силы? Да. И мы не выбирали Украине руководителей — мои коллеги участвовали в выборных компаниях. Многие украинские движения охотно брали у нас деньги? Да. Но вспомним весну 2014-го — кто возглавил возвращение Крыма в родную гавань? Лидеры тех самых организаций — Русская община Крыма и так далее. И в Донбассе кто поднял восстание — те же самые организации, вроде «Оплота». Эти люди не познакомились на площади.
— А почему в Киеве не было Антимайдана?
— Антимайдан был в соседнем квартале. Среди прочих там был и Александр Захарченко, и другие дончане. Но их не пускали на площадь Незалежности. И вспомните, кто в том феврале Лавру спас от Правого сектора*?
— А кто не пускал?
— Янукович, который до последнего надеялся на то, что он сможет договориться. И его тоже обманули. А ребята, которые готовы были на улице сразиться с майдановцами, когда разъехались после поражения на Майдане — их расстреливали. Было много погибших уже в феврале.
* Организация признана экстремистской и запрещена в РФ
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