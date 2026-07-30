МО РФ: нанесен массированный удар по военным целям на Западной Украине

Эти объекты были задействованы в производстве, хранении и переброске ракетного вооружения и беспилотников Фото: REUTERS.

Прошлой ночью Вооруженные силы России провели крупномасштабную атаку по ряду областей Западной Украины, применив разнообразное дальнобойное высокоточное оружие. Крылатыми ракетами наземного, воздушного, морского базирования, а также ударными беспилотниками были уничтожены украинские военные аэродромы, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также центры связи и логистики.

«Цели находились в Киеве, Львове и ряде областей: Киевской, Львовской, Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской», - перечислили в Минобороны России.

По заявлению Министерства обороны России, эти объекты были задействованы в производстве, хранении и переброске ракетного вооружения и беспилотников, а также обеспечивали функционирование системы контроля воздушного пространства. Дополнительно были поражены три сухогруза в порту «Южный» и в районах к востоку и югу от Одессы, которые, как стало известно военной разведке, использовались для доставки иностранного оружия и боевой техники.

За минувшую ночь средства противовоздушной обороны России также нейтрализовали 258 украинских беспилотников самолетного типа. Они были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской областей, Краснодарского края, Крыма, Адыгеи, а также над акваториями Азовского и Черного морей.