Борщук Александр

Боевик ВСУ Александр Борщук был пойман украинским ТЦК в Хмельницкой области. В свои 53 года он стал наводчиком миномета в Сумской области. Потом его перебросили с расчетом в Константиновку. Там он и угодил в плен.

Он рассказал российским военнослужащим о том, как командование ВСУ бросило на произвол судьбы своих солдат в Константиновке.

- Я специальную подготовку не проходил, но это в процессе обучения меня наводчиком (прим. миномета) и поставили. У нас всего было десять мин. Три пристрелочных. Для пяти нам координаты дают. Командир принимает координаты, мне передает, я по этим координатам навожусь и мы стреляем. У нас из 10-ти мин только две осталось», - признается пленный.

Потом расчет Бощука получил приказ разобрать и спрятать миномет, оставшиеся две мины уничтожить.

Александр рассказал о постоянных проблемах с обеспечением: подразделение в Константиновке ежемесячно получало лишь несколько небольших газовых баллонов и ограниченное количество бензина. Из-за нехватки еды и воды военнослужащим приходилось самостоятельно заниматься поиском еды в городе, часто в покинутых домах, где оставалась гуманитарная помощь для мирных жителей.

«Воды и поесть нам тоже не передавали. Мы ходили в город (прим. Константиновку) еду искали. Что найдем, то и кушали. Ну, пошли в соседний дом. Это частные дома, улица Европейская, 52/2. В соседнем доме вермишель нашли. Гуманитарную помощь, то, что там людям давали. Вермишель, бобовые, фасоль. Что нашли. Вот такой вариант. А что обещали (прим. командиры), ничего. Ну, не могут передать, сбросы с коптеров не делали. Говорили, что все есть, упаковано, а сбросить не можем», - вспоминает он.

Командование, по заявлениям Борщука, все время ссылалось на технические ограничения, препятствующие доставке припасов, в том числе с помощью дронов.

Осознав бесперспективность дальнейшего сопротивления, 4 июня Борщук сообщил командованию по рации о намерении отступить. Не получив ответа, 5 июня он вместе с сослуживцами принял решение сдаться, обнаружив у себя листовки от подразделений группировки войск «Южная».