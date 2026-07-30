Отдаст ли Boeing секретную технологию - большой вопрос: Кнутов оценил шансы Украины на изготовление ракет для Patriot

Boeing вряд ли передаст Киеву головку для ракет Patriot. Фото: M.J.J. de Vaan/Shutterstock/Fotodom

Минувшей ночью по Украине, по данным Минобороны РФ, был нанесен масштабной ракетный удар. В результате удара, в котором использовались баллистические ракеты «Искандер-М», гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон» и Х-101 и беспилотников «Герань», в Киеве, Львове и ряде других городов зафиксированы мощные взрывы и пожары

На Радио «Комсомольская правда» говорили с военным экспертом, историком войск ПВО Юрием Кнутовым.

АЛГОРИТМ «ЦИРКОНА»

- Прошел очередной удар «Цирконами» — качество ударов меняется?

- Верховный, когда в воскресенье встречался с представителями ВМФ, говорил: задача стоит повысить точность «Цирконов».

- А что с точностью?

- Это актуальная задача при использовании гиперзвука. При той скорости, которая есть, откорректировать в полете траекторию, чтобы очень точно поразить цель — для этого нужно иметь наработку в стрельбах, чтобы заложить алгоритм в полетную программу.

- В том числе потому в последнее время про «Цирконы» слышим чаще, чем про «Кинжалы»?

- «Цирконы» порой шире применяют, чем «Кинжалы» - отрабатываются алгоритмы, чтобы поражать точно десятки целей.

- Что касается самих ударов, их целей ?

- Да, мы видим, что удары наносят часто по одним и тем же предприятиям. Боевая часть ракеты - 450-500 кг. Это и много, и мало. Да, поразили первым ударом цех. Но там же есть второй и третий цеха. Потому и наносятся постоянные удары по одним предприятиям, чтобы полностью вывести из строя заводы, где производят, например, БПЛА и ракеты.

А «БОИНГ» СПРОСИЛИ?

- Зеленский в США просил противоракеты...

- Он просил 300 ракет Patriot. То ли обещали ему, то ли нет, но лицензию на их производства Штаты дают, вроде бы, в марте.

- Но тут есть нюансы?

- «Боинг» головку самонаведения делает, а это же главное в ракете РАС-3 для ЗРК Patriot. И будет ли «Боинг» передавать Киеву лицензию на эту головку - это большой вопрос. Это ведь совершенно секретная технология.

ЧТО КУПЯТ ШТАТЫ

- Перед визитом лидера киевского режима были всякие утечки...

- Писали, что, якобы, Украина договорилась с США о том, что американцы покупают технологию производства дронов у Украины. Сейчас Украина собирает свои дроны как Лего. Качество сборки — хорошее. Да, они собирают уже серьезные дроны, которые могут заинтересовать с точки зрения конструктивных подходов и американцев.

- То есть, Штаты купят что-то у Киева?

- Американцы ничего покупать не будут. Они построят завод на Украине и, возможно, у себя. Вообще, по дронам идет диверсификация — их производят заводы в Польше, ФРГ, Италии, теперь уже могут быть и в Штатах.

ДВИЖЕНИЕ В ТЫЛАХ

- Мы работаем по глубоким тылам Украины...

- Да, и эти тылы сокращаются. Предприятия украинского ВПК переезжают из центральной и даже западной Украины в Европу, а теперь и в США. То есть, противник работает по нашим тылам, а у нас возможностей все меньше - из-за переноса их производства за рубеж.

- Где решение?

- Я вижу решение в том, чтобы изолировать Украину от внешнего мира всеми возможными способами.

- Какими?

- Тоннели, переходы. Черное море мы Киеву изолировали. И должны делать все для сохранения этой изоляции. Суда пошли в Румынию, там 4 порта. Оттуда грузы пойдут на Украину по железным и автомобильным дорогам - а это в пять раз меньшие объемы. Если переходы из Румынии обрубим- южный коридор почти закроется.

- А польский коридор?

- Так же надо отсечь поставки из польского хаба в Жешуве по двум карпатским тоннелям. Даже если наполовину сократим оттуда поток комплектующих для ракет и БПЛА — уже облегчение будет.

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