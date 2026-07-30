Боевая работа Су-34 Фото: Министерство обороны РФ.

Минобороны России сообщает об освобождении в зоне спецоперации за сутки четырех населенных пунктов. Так, наши воины заставили драпать украинских боевиков из донецкого поселка Красноярское, установили контроль над сумскими селами Малой Слободкой и Могрицей, а также селом Юрченковым в Харьковской области.

За это время подразделения группировки войск «Север» уничтожили более 195 украинских военнослужащих, «Запад» - 220, «Южной» - 155, «Центр» - 350, «Восток» - 375, «Днепр» - 40.

Су-34 ВКС РФ нанёс удар по опорному пункту и пункту управления ВСУ

Кроме 1335 украинских боевиков и иностранных наемников главком ВСУ Драпатый потерял за 24 часа: 20 бронемашин, два орудия, а также 86 автомашин.

Авиацией, ударными дронами, крылатыми ракетами и артиллерией наша группировка ликвидировала за сутки: пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Печора», склады вооружения, боеприпасов и ГСМ, цеха по производству дронов и ракет ВСУ, а также казармы противника в 143-х районах.

Средствами ПВО наши воины сбили 13 управляемых авиабомб, два американских реактивных снаряда HIMARS и 712 дронов ВСУ самолетного типа.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 30 июля 2026 г. уничтожены:

673 - самолета.

284 - вертолета.

192 611 - дрона.

668 - ЗРК.

30 370 - танков и бронемашин.

1 766 - РСЗО.

35 951 - орудий.

67 842 - единиц спецтехники.