«На моей выставке убили российского посла»: турецкий архитектор Тимур Озкан впервые рассказал о пережитом

Тимур Озкан в музее Тургенева в Москве. Фото: Тимур Озкан

Красивый светлый зал, камеры, софиты - для турецкого архитектора Тимура Озкана этот день должен был стать праздником, ведь в Центре современного искусства в Анкаре открывалась его фотовыставка «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки». На открытие приехал посол России в Турции Андрей Карлов.

Когда он произносил речь, раздались выстрелы. Террорист Мевлют Алтынташ выпустил в дипломата девять пуль из пистолета. Местные силовики ликвидировали преступника на месте.

После убийства Андрея Карлова 19 декабря 2016-го турецкие следователи записали Тимура Озкана в подозреваемые. Он провел в тюрьме и под домашним арестом четыре года. А затем был полностью оправдан. Первую зарубежную поездку после всех мытарств он совершил в Россию.

Тимур никогда не рассказывал подробно о тех трагических событиях. Первое большое интервью он лишь сейчас согласился дать KP.RU.

После убийства Андрея Карлова 19 декабря 2016-го турецкие следователи записали Тимура Озкана в подозреваемые. Фото: Zuma\TASS

КТО ОРГАНИЗОВАЛ ЗАГОВОР?

Убийца Андрея Карлова 22-летний Мевлют Алтынташ был действующим сотрудником полицейского спецназа. На выставку он прошел по служебному удостоверению.

Организаторами теракта турецкое правосудие признало членов террористической организации FETO, которую возглавлял злейший враг президента Эрдогана, живший в США исламский проповедник Фетхуллах Гюлен (умер в 2024 году). За несколько месяцев до убийства нашего дипломата гюленисты предприняли попытку переворота в Турции.

Целью террористов, которые расправились с Карловым, было сорвать сближение Турции и России (тогда страны начали восстанавливать связи после инцидента со сбитым турками российским Су-24) и показать, что Эрдоган не контролирует ситуацию даже в собственной столице.

Тюремные сроки, включая пожизненное заключение, сейчас отбывают 12 фигурантов дела.

Озкану пытались инкриминировать сотрудничество с FETO, но все представленные следствием «доказательства» рассыпались.

Кадр из путешествия по Транссибирской магистрали. Фото: Тимур Озкан

«ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

- Тимур, убийство Андрея Карлова разделило и вашу жизнь на «до» и «после». Что вы пережили в тот трагический момент?

- Для меня это был абсолютный шок. Как и все остальные, я бросился на пол и думал: «Этого не может быть!» Господин посол лежал всего в двух-трех метрах от меня. Я рассуждал: раз я жив, значит, и он жив, всё происходящее - максимум какая-то акция протеста. К великому сожалению, культурное мероприятие, призванное сблизить две страны, стало сценой для жестокого политического убийства.

- В чем вас подозревали?

- Турецкая прокуратура пыталась доказать, что организация выставки якобы была частью заговора против российского посла. Но я организовал ее по просьбе посольства России!

Меня арестовали через год, в декабре 2017-го. Разбирательства отняли у меня семь лет жизни.

Почти два года я провел закрытой тюрьме, затем столько же сидел под жестким домашним арестом. Оставшиеся три года ушли на продолжения следствия и суды. Мне нельзя было выезжать из Турции, я был обязан каждую неделю отмечаться в полиции.

- В 2023 году вас полностью оправдали. Вы ожидали этого?

- Да, ближе к концу судебного процесса это уже было очевидно. Против меня не представили ни одного реального доказательства. Да и быть их не могло - все обвинения были ложными. Важно, что оправдательный приговор вынесли не с размытой формулировкой вроде «за недоказанностью вины», которая бы меня не удовлетворила. А с совершенно четкой: «В связи с отсутствием состава преступления».

- Почему, вернув себе свободу и паспорт, вы снова отправились в Россию?

- Я хотел доказать себе, что пережитое не изменило моей к ней любви. Ну и показать всем, что мне нечего бояться. После окончательного закрытия дела я посетил вашу страну уже 9 раз.

- И как вас встретили в РФ после всего случившегося?

- На мой взгляд, российские официальные лица с самого первого дня понимали, что я невиновен. В мой адрес с их стороны не прозвучало ни одного обвинительного заявления.

«Я ЕЗДИЛ В РОССИЮ 65 РАЗ»

- Каким образом возникла ваша связь с Россией?

- В юности ваша страна казалась мне самой интригующей и загадочной в мире. Я отправился в Ленинград и Москву в 1990 году, в составе первой тургруппы из Турции. А в 1994-м поехал в Россию работать на объектах, которые возводили турецкие компании, руководил в Нахабино под Москвой и во Пскове отделкой жилых комплексов для военных, которых выводили из Германии.

Чем лучше я узнавал русских людей, тем больше открывал в них хороших черт, глубже понимал наши исторические связи и сходство. Простой пример из быта: мы, и вы, принимая гостей, выкладываем на стол все лучшее, что есть в доме, до последней крошки…

Мы не можем стать полностью западными людьми, но и чисто восточными тоже не остаёмся. Находимся где-то между двух миров.

Я веду список всех стран, где побывал. Перед интервью заглянул в записи - оказывается, я ездил в Россию 65 раз! И посетил больше 50 городов.

Поездка на Северный полюс произвела на Тимура Озкана огромное впечатление. Фото: Тимур Озкан

- Месяц назад вы проехали на поезде по Транссибирской магистрали…

- Да, причем во второй раз, я уже так путешествовал из Москвы во Владивосток зимой. Нынешний вояж занял больше двух недель, мы посетили такие места - особенно в Екатеринбурге и Новосибирске - которые с обычными экскурсиями не увидишь. Были в опере, на мюзикле, на балете. Плюсы такого долгого пути в том, что русские и иностранцы близко узнают друг друга в поезде.

- Какие поездки вам запомнились больше всего?

- Когда я летал в стратосферу из Нижнего Новгорода в 2014 году. Арендовав истребитель МиГ-29 на час, можно было либо испытать фигуры высшего высшего пилотажа, либо просто лететь строго вверх. Я выбрал второе. Среди граждан Турции я стал первым человеком без авиационного опыта, который совершил подобный полет.

Полет в стратосферу из Нижнего Новгорода. Фото: Тимур Озкан

А совсем недавно, в июле, мы с женой отправились на атомном ледоколе «50 лет Победы» на Северный полюс. Вышли из Мурманска, плавание длилось 12 дней. Это было невероятно! Мы парились в русской бане на льду, окунались в Северный Ледовитый океан, видели белых медведей, поднимались на вертолете, чтобы сверху увидеть, как наш ледокол пробивает дорогу. А на самом полюсе я испытал трудно передаваемое словами ощущение бесконечности.

Тимур Озкан побывал и на Камчатке. Фото: Тимур Озкан

- Вы - автор книг о нашей стране, о чем последняя?

- Она называется «Путешествие по литературной географии России» и родилась из впечатлений от городов, где жили великие русские писатели, их домов-музеев и мест, описанных в их произведениях. Герои моего сборника - Достоевский, Толстой, Булгаков и другие.

Эту книгу я посвятил памяти Андрея Карлова.