Оператор Бабай: «висим» в воздухе часов по восемь, ожидаем вспышку

Боевая работа расчета БпЛА "Орлан"

Подразделения беспилотных систем группировки войск «Днепр» успешно нейтрализовали украинскую военную технику и сорвали ротацию противника на Ореховском направлении в Запорожской области.

- Расчеты БПЛА «Орлан-10» Ивановских десантников обнаружили и уничтожили замаскированную в лесополосе технику ВСУ, после чего было принято решение о нанесении удара 152-миллиметровым корректируемым артиллерийским боеприпасом «Краснополь». Результат подтвержден кадрами объективного контроля, - комментируют кадры в Минобороны России.

Разведчики заседают с «Орлан-10» вспышки выстрелов вражеских орудий и корректируют нашу артиллерию и ударные дроны. Благодаря только одному ночному вылету были выявлены и уничтожены гаубица Д-30, пикапы, НРТК, опорные пункты и дроны самолетного типа.

- Бывает, что «висим» в воздухе часов по восемь, ожидаем вспышку», - говорит оператор отдельного батальона беспилотных систем ивановского соединения ВДВ с позывным «Бабай».

Несмотря на противодействие систем РЭБ операторы FPV-дронов БпС 42-ой гвардейской мотострелковой дивизии 58-ой гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Днепр» добиваются точных попаданий.

Также можно увидеть кадры боевой работы операторов беспилотных систем «Южной» группировки войск. Они вычислили стоянку техники ВСУ в жилой застройке Краматорска. За несколько минут они уничтожили два пикапа, фургон «УАЗ» и два военных фургона, которые использовались для перевозки личного состава и материальных средств.