Трампа снова прорвало: США нанесли самые масштабные удары по Ирану за последние недели

В Вашингтоне объяснили операцию ответом на попытку ракетной атаки по американским силам Фото: REUTERS.

Пентагон вновь нанес удары по Ирану, прервав паузу, которая длилась несколько дней. Центральное командование Вооруженных сил США сообщило: в ночь на 30 июля американские военные атаковали десятки объектов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), включая командные центры, а также объекты, связанные с запуском ракет и беспилотников.

В Вашингтоне объяснили операцию ответом на попытку ракетной атаки по американским силам, предпринятую накануне. По версии американской стороны, удары должны были снизить угрозу для военных США, коммерческого судоходства и государств Персидского залива.

Речь идет о первом ударе США по территории Ирана с тех пор, как Дональд Трамп 24 июля распорядился приостановить бомбардировки после 13 ночей взаимных атак между двумя странами. Тогда многие восприняли это как возможный шаг к деэскалации, однако пауза оказалась недолгой.

По данным источника The Wall Street Journal среди американских чиновников, нынешняя операция была масштабнее предыдущих атак. При этом собеседник газеты утверждает: речь пока не идет о возобновлении широкой военной кампании против Ирана.

ОТВЕТ НА РАКЕТЫ

По данным Центрального командования США, 28 июля Тегеран запустил несколько баллистических ракет по американской базе в Иордании. Военные сообщили, что все эти ракеты удалось перехватить и атака не достигла своих целей. Однако в Белом доме сочли инцидент достаточным основанием для ответных действий. Дональд Трамп бушевал в интервью телеканалу Fox News: «Мы собираемся выбить из них всю дурь. Мы нанесем очень сильные удары - они получат по полной».

В Вашингтоне указали: цель ударов заключалась не только в наказании Ирана, но и в демонстрации готовности США защищать свои силы и союзников в регионе.

Трампу нужна договоренность с Ираном до выборов в Конгресс Фото: REUTERS.

Тегеран представил совсем иную картину произошедшего. Государственные СМИ Ирана сообщили: под удар попал жилой квартал на острове Кешм в Персидском заливе. По данным местных изданий, на которые ссылается Reuters, в результате погибли три человека. Иранская сторона традиционно обвиняет Вашингтон в атаках на гражданскую инфраструктуру, тогда как США заявляют, что поражали исключительно военные объекты.

ПОЧЕМУ БРАЛИ ПАУЗУ

Еще несколько дней назад казалось, что Белый дом сознательно тормозит эскалацию. По данным The New York Times и Axios, Трамп после встречи с высшими советниками и ключевыми членами кабинета решил отложить планы по резкому усилению военного давления на Иран.

Одной из причин назывались опасения, что новые военные действия могут привести к истощению запасов зенитных ракет для комплексов Patriot и других средств американской ПВО на Ближнем Востоке. Администрация также опасалась ухудшения отношений с союзниками в Персидском заливе и возможных последствий для мировой экономики. Более того, существовали серьезные сомнения, что новая волна атак заставит Иран вернуться за стол переговоров, ведь ранее подобные удары лишь сплачивали иранское население вокруг идеи внешней угрозы.

Однако сам Трамп эти сообщения опроверг. В разговоре с The Wall Street Journal он заявил: у США гораздо больше боеприпасов, чем у любой другой страны мира, и значительно больше, чем требуется американским вооруженным силам.

США нанесли самые масштабные удары по Ирану за последние недели Фото: REUTERS.

ПЕРЕМИРЕ РУХНУЛО

Вашингтон, по данным Axios, пытался возобновить контакты с Тегераном. Еще в июне США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривал прекращение боевых действий на 60 дней, начало переговоров об окончании войны и открытие Ормузского пролива.

Однако менее чем через месяц договоренности фактически перестали работать. Стороны начали взаимно обвинять друг друга в нарушении условий перемирия, а дипломатический процесс быстро зашел в тупик.

Возобновление американских ударов стало самым очевидным признаком того, что период относительного затишья завершился. Теперь вопрос уже не в том, смогут ли США и Иран вернуться к переговорам. Гораздо вероятнее, что очередной обмен ударами превратится в новый виток большого ближневосточного кризиса.

ВОЙНА БЕЗ ПОБЕДЫ

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов полагает, что Трампу крайне необходимо добиться хоть какого-то позитивного результата по Ирану до ноябрьских выборов в Конгресс.

– Пока говорить о том, что США победили, не приходится, однако масштабного наступления на Иран, тем более наземной операции, в ближайшие месяцы я точно не ожидаю, - указывает Долгов. - А вот если Вашингтону удастся подписать с иранцами договор о хотя бы временном прекращении боевых действий, то Трамп сможет убеждать американский электорат, что Иран пошел на уступки, и что его давление на Тегеран принесло результат.

Но антитрамповские настроения в США сейчас достаточно сильны. Поэтому даже если президент сумеет добиться такого компромисса, это вряд ли приведет к заметному росту его рейтинга. Скорее, лишь позволит удержать нынешние позиции и не допустить дальнейшего падения поддержки.

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