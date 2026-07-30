Анна Седокова после укола разоткровенничалась: «Я очень люблю, когда меня трогают»

Анна Седокова ответила на обвинения в романе с женатым Терёхиным. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Анна Седокова после приступа аллергии устроила откровенный разговор с подписчиками. Певица рассказала, что смогла снять обострение уколом, а затем ответила на вопросы поклонников о «Мастере игры», личной жизни и отношении к критике.

Недавно исполнительница пожаловалась на проблемы со здоровьем из-за сильных переживаний. Седокова показала красные пятна на руке и призналась, что очередное обострение связано со стрессом. Артистка много лет страдает от тяжелой формы крапивницы — хронического аллергического заболевания, которое периодически дает о себе знать на фоне эмоциональных нагрузок. Седокова рассказала, что сделала укол, который помог снять приступ. «Все, я укололась. Приступ снят, и могу отвечать на ваши вопросы», — заинтриговала Анна.

Седокова показала красные пятна на руке и призналась, что очередное обострение связано со стрессом. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Певица отметила, что после самостоятельной процедуры по-новому посмотрела на тему отношений и шутливо заявила, что поняла, зачем они ей нужны.

Во время общения с подписчиками Седокова ответила на вопросы о шоу «Мастер игры». Поклонники поинтересовались ее отношением к Саше Текиле, которого назвали сильным игроком. Певица заявила, что никогда не состояла ни в чьей коалиции и не склонна действовать за компанию. «У меня отсутствует критическое мышление и стадное чувство. И инстинкт выживания», — с иронией написала Седокова.

Не обошлось и без разговора о критике. Один из подписчиков написал Анне, что она якобы пытается изменить свой образ и избавиться от прошлого. Певица ответила, что принимает себя такой, какая она есть. «Я не пытаюсь никого играть. Я кто? Как вы там сказали? Пошлая, да? И пытаюсь от этого избавиться? Именно поэтому ношу латекс и пощу фото в белье? Я наслаждаюсь этим. Я выставляю грустные сторис, потому что даже “шалавы” иногда грустят. И я принимаю себя такой. Это моя природа. Ну такая я», — заявила Седокова.

Она добавила, что не считает себя идеальной и не стремится соответствовать чужим ожиданиям. «Я не идеальна. Но, возможно, кто-то ищет меня. Я не недотрога. Я очень люблю, когда меня трогают», — сказала Анна.

Также она ответила на вопросы о личной жизни. После шутливого предложения «выйти замуж» она поинтересовалась, действительно ли поклоннику нужно такое «сокровище». Заодно похвасталась, что ей поступает очень много таких предложений.

Певица объяснила, почему зрители увидели ее иначе после проекта. По словам Седоковой, за публичным образом многие не замечают ее настоящего характера: «Я просто зеркало. Каждый видит во мне то, что ему ближе».

Не обошлось и без обсуждения одной из самых резонансных тем вокруг певицы после «Мастера игры». Один из подписчиков спросил Седокову, зачем она «лапала женатого мужчину» на проекте, имея в виду Михаила Терехина, известного по участию в «Доме-2». Анна заявила, что не знала о его семейном статусе.

«Боже, даже Миша посмеялся. Не знаю о его статусе в паспорте. Он никогда не озвучивал. Но раз вы мне такое написали, то могу написать вашему мужу. Захочет ли он, чтобы я его “полапала”? Посмотрим, через сколько секунд он ответит. Поверьте, мне есть кого лапать. И я не лапаю. Я очень, очень, очень нежно трогаю», — написала Анна.

Еще один подписчик в шутку предложил певице «сына» — 20-летнего воспитанного молодого человека. Седокова призналась, что подобные сообщения ей приходят регулярно. «У меня уже 12 таких предложений в опроснике. Я, конечно, хочу еще деток. Вот сейчас пудель уехал и некому спать со мной. Видимо, по сторис видно, что я заботливая», — пошутила артистка.

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