Наталья Селезнева ответила на слухи о том, что лежит на смертном одре: Купила новое платье, помирать не собираюсь

19 июня народной артистке Наталье Селезневой исполнился 81 год. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

19 июня народной артистке Наталье Селезневой исполнился 81 год. Как она поживает? Чем занимается? В Сети пишут разное. Вот на днях попался на глаза скандальный заголовок, мол, народная артистка прикована к постели, еле говорит и, что звучит совсем пугающе, думает о смерти… За ней ухаживает сиделка. Днем актриса спит, а ночью звонит друзьям и зовёт их в гости. В частности, Татьяне Васильевой, с которой когда-то работала в Театре сатиры. Чудит, одним словом.

Но так ли это на самом деле? У Натальи Игоревны давно есть помощница по хозяйству. Как и у многих актрис. Были проблемы со здоровьем. Несколько операций на ноге, после которых Селезнёва долго восстанавливалась. Она тяжело пережила смерть мужа, народного артиста СССР Владимира Андреева, он умер в 2020 году. После его смерти могло показаться, что она потеряла интерес к жизни. Год назад Наталья Игоревна признавалась мне, что не хватает друзей, с которыми прожита жизнь. «Все ушли… Это чувствуется особенно в праздники, в дни рождения, на Новый год. Раньше собирались компаниями, семьями... Иногда хочется позвонить кому-то, а в телефонной книжке всё меньше действующих номеров». Но она не одинока. У неё есть сын Егор и трое внуков. Ей звонят коллеги по Театру сатиры, рассказывают новости. Селезнева давно не выходит на сцену, но интересуется всем.

Наталья Селезнева и Владимир Андреев Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мы решили позвонить Наталье Игоревне, чтобы узнать, что же с ней происходит.

- Со мной всё в порядке. Голова работает. Могла бы лучше ходить, восстановиться после операций на ноге. Но я ленива. Недавно из Юрмалы показывали Пугачеву, которая тоже сломала ногу, повредила тазобедренный сустав, как и я. И всего за 4 месяца ногу разработала. Теперь ходит по Юрмале в мини-юбке. Под руку с молодым мужем, - рассуждает Наталья Селезнева.

– По ночам Татьяне Васильевой вы не звоните?

- Зачем мне ей звонить?! Мы с Таней не подруги. Она много работает. Я знаю, что она хорошая мама и бабушка (работает много, чтобы помогать детям и внукам – Ред.). А то, что пишут в Интернете, этому верить нельзя. Я иногда такое про других читаю!.. Вот недавно такую хрень про Киркорова рассказали! Мол, он скандалил в самолете из-за того, что в бортовом питании ему не ту икру принесли. Устроил дебош, и его вывели из салона в наручниках… Это же бред! И про меня сочиняют.

- Как реагируете? Обижаетесь? Возмущаетесь?

- Прочитала, посмеялась и забыла. Хотя настроение у меня действительно бывает не очень… Хочется, чтобы скорее закончилась СВО, хотя понимаю, что ещё долго всё будет восстанавливаться. Прежде всего, отношения между людьми. Уехала моя помощница Галя, которая работала у меня 14 лет. Мы друг к другу привыкли за эти годы, она ездила со мной везде. Очень умелая и даже артистичная женщина, всем старалась помочь. Галя улетела в Канаду проведать свою дочь, но обратно в Россию её уже не пустили, забрали телефон, Галя - гражданка Украины. Я была удручена. Вторую такую же Галю уже не найду…

Наталья Селезнева в роли студентки Лиды в фильме "Операция "Ы", или Приключения Шурика"

- А в театре какие новости? Есть идеи в плане новых постановок?

- Хочу встретиться с нашим нынешним художественным руководителем Евгением Герасимовым и предложить ему две пьесы. Одна пьеса про отношения Ивана Тургенева со своей матерью. Сохранилась их переписка, её дневники, где она пишет, как гордится сыном, как любит его. Она каждый день посылала слуг на почту узнать, нет ли от сына письма. У Тургенева ведь был тяжелый характер. И отношения с матерью были непростыми. Я бы хотела сыграть его мать, это возрастная роль.

- А Тургенева кто бы мог сыграть?

- Например, Максим Аверин. Думаю, он бы справился. Вторая пьеса – западная, поэтому с ней могут возникнуть сложности.

Что ещё в моей жизни хорошего? В мае получила государственную награду - Орден «За заслуги в культуре и искусстве». Меня это очень порадовало. Красивый орден в бархатной, стеганой коробочке. «За труды и таланты». Что ещё? Купила новое платье. Надела недавно, смотрю - даже схуднула немного, потому что не ем сладкое и жирное.

А в Интернете пишут, что я лежу и помираю, прощаюсь со всеми, и по ночам звоню Тане Васильевой… Просто смешно! Напишите, Наталья Селезнева сказала: «Помирать не собираюсь. По ночам крепко сплю, раньше полдесятого не просыпаюсь».

- Когда человек звонит по ночам знакомым, значит, у него что-то с головой… А у вас с головой всё в порядке.

- С головой у меня только одна проблема – постричься хочу, сделать новую прическу. Вот что у меня с головой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наталья Селезнева: "Я не жалела, что увела Андреева из семьи – он мне был судьбой предназначен"

Наталья Селезнёва: «Хочется, чтобы Европа наконец поняла: к России нужно относиться с уважением»

Перенесла ковид и две операции на ноге: Наталья Селезнёва возвращается на сцену после болезни