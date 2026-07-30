Собчак похвасталась пикантными фото в купальнике на пляже Франции

Ксения Собчак. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ксения Собчак проводит отпуск во Франции, на атлантическом побережье. Журналистка выбрала для отдыха популярный у русских толстосумов курорт Биарриц. Вместе с состоятельными подругами телеведущая загорает на местных пляжах и посещает дорогие рестораны. И, конечно, хвастается модными обновками.

Одна из них — меховая сумка Chanel, с которой Собчак решила прийти на пляж. Телеведущая устроила фотосессию на песке, раскинувшись под солнышком в томных позах. Журналистка нарядилась в стильный черный купальник и дополнила образ яркими аксессуарами.

Ксения снялась на пляже с меховой сумкой. Фото: соцсети.

Отдельно Ксения сфотографировала крупным планом свои ягодицы: заметно, что 44-летняя телеведущая гордится упругой «пятой точкой», ведь она немало времени проводит в спортзале.

«Когда очень хочется сходить на пляж не с сумкой, как у всех, а-ля «плетенкой-Loewe» или «плетенкой-Saint Laurent», а с любимой мочалкой от Матье Блази, и готов ради красивого фото сесть попой на раскаленный песок! Я улыбаюсь тут, но вы просто знайте, что попа была в огне», - сообщила супруга режиссера Константина Богомолова.

Отдельный кадр телеведущая посвятила своей "пятой точке". Фото: соцсети.

В комментариях подписчики выразили сомнение в уместности меховой сумки на пляже. «Меховая сумка на пляже. Не понимаю», «Ксения, фигура — огонь», «Ксения молодец, в хорошей форме, так держать», - пишут пользователи Сети под постом Собчак.

Бело-красная меховая сумка-конверт, как у Собчак, из последней пляжной коллекции Chanel стоит 860 тысяч рублей. Новинка появилась в магазинах к летнему сезону, так что неудивительно, что Ксения поспешила похвастаться своим приобретением.

Недавно Собчак рассказала, какой тип мужчин она предпочитает. В беседе с блогером Игорем Синяком звезда «Дома-2» призналась, что ей очень нравятся южные мужчины кавказского типа.

«Такой волосатый человек, небритый, черный. Вот армяне, грузины, вот такая тема. Машков в фильме "Вор"», - кокетливо поделилась Ксения.

Спохватившись, что это интервью может посмотреть Богомолов, Собчак принялась оправдываться – мол, любит она только его. Но армяне ей все равно нравятся.

«Вкусы бывают разные. Любовь любовью, но мы про вкусы говорим. Понятное дело, что муж у меня прекрасный, но мы про типажи», - сообщила Ксения.