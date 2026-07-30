В России растет средняя заработная плата: кому на самом деле стали платить больше

Есть все-таки место стабильности в наше непростое время. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Есть все-таки место стабильности в наше непростое время. Росстат сообщает: средняя зарплата в России уверенно ползет вверх. И в мае нынешнего года она превысила 110 тысяч рублей, что на 10% больше, чем показатель годовой давности. И это несмотря на заявления о замедлении гонки зарплат, которая началась несколько лет назад на фоне антироссийских санкций и как следствие импортозамещения. Компании активно привлекали сотрудников, наращивали фонд оплаты труда. В прошлом году произошло заметное «снижение скоростей» из-за экономической ситуации, что, впрочем, не помешало росту средней зарплаты.

- Росстат фиксирует рост средних заработных плат по стране. Однако за этой статистикой кроется сложная и неоднородная реальность, - объясняет профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов. - Основным драйвером повышения сегодня выступает вовсе не рост доходов рядовых сотрудников, а увеличение вознаграждения топ-менеджмента, а также плановая индексация окладов бюджетников и повышение МРОТ, которые объективно сдвигают среднюю планку вверх. Кроме того, сохраняют позитивную динамику предприятия оборонно-промышленного комплекса.

По словам эксперта, именно эти категории вытягивают общую шкалу, создавая иллюзию повсеместного благополучия. Однако в реальности ситуация на рынке труда гораздо более противоречива: многие предприятия оптимизируют штатную численность, а тот же Росстат фиксирует нарастающие сложности с трудоустройством молодежи.

КТО В ПЛЮСЕ, А КТО В МИНУСЕ

Профессор Сафонов отметил, что в числе традиционных лидеров по доходам, помимо управленцев, остаются IT-специалисты, а также отдельные профессии в строительной сфере. Лето - пора активных строительных работ, что традиционно вызывает временное повышение зарплат в этом секторе.

На противоположном полюсе - сотрудники правоохранительных органов: оперативники МВД, росгвардейцы, следователи и работники судебной системы. Уровень их доходов столь низок, что провоцирует отток кадров. В том же положении остаются работники культуры и почтовой связи, чьи зарплаты по-прежнему находятся в нижней части рейтинга.

Сотрудники правоохранительных органов: оперативники МВД, росгвардейцы, следователи и работники судебной системы. Уровень их доходов столь низок, что провоцирует отток кадров. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ЕСТЬ БОЛЕЕ ОБЪЕКТИВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

Ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук НИЯУ МИФИ, специалист по социальной политике Яков Якубович уверяет, средняя зарплата по Росстату не показывает реальной средней «температуры по больнице». Более объективным показателем является медианная оплата труда.

В чем разница? Средняя зарплата по Росстату - весь фонд оплаты труда делится на количество работников. Медианная зарплата - ровно половина работников получает больше этого уровня, и ровно половина — меньше.

- Свои оценки медианной зарплаты публикуют крупные банки (например, «Сбериндекс» на основе обезличенных данных о транзакциях по зарплатным картам), кадровые агентства (на основе данных своих клиентов и соискателей) и исследовательские службы (например, «Работа.ру»). Их оценки, как правило, ниже, чем у Росстата, - говорит Яков Якубович.

Например, «Сбериндекс» в июне оценивал медиану в 73 957 рублей — это почти в полтора раза ниже средней зарплаты по Росстату.

По мнению эксперта, главная причина столь сильной разницы в том, что количество людей со сверхдоходами выше, чем со сверхнизкими доходами. Несколько очень высоких зарплат или бонусов топ-менеджеров сильно «подтягивают» итоговую среднюю цифру вверх. Медиана же показывает доход типичного работника. Кроме того, на разрыв влияет и то, что высокие зарплаты в добывающих отраслях, ВПК, IT и финансах соседствуют с низкими в бюджетной сфере, сельском хозяйстве и розничной торговле.

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