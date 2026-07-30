Гулять так гулять: россияне стали давать намного больше чаевых

Сфера общественного питания в прошлом году показала колоссальный рост, опережая и розницу, и услуги Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что кладете в папку для счета лишнюю купюру просто так - не потому что обслуживание было каким-то волшебным, а словно по внутреннему порыву? Если да, то вы в мощном тренде. Аналитики «Чек Индекс» подсчитали: за первую половину 2026 года средний «чай» в России достиг 329 рублей (плюс 11% к прошлому году), а общее число оставленных чаевых подскочило сразу на 18%. И что интересно - купюры уверенно обгоняют безнал.

Почему мы вдруг стали такими щедрыми и при чем тут наличные, «Комсомолка» выясняла вместе с экспертами.

ДЕЛО В ЧЕКЕ, А НЕ В ЩЕДРОСТИ

Экономист, президент Гильдии маркетологов Игорь Березин предлагает для начала спуститься с небес на землю, в бухгалтерию. Главная причина роста — чисто арифметическая: резко подорожал сам поход в заведение.

- Растут чаевые, потому что растет средний чек. Сфера общественного питания в прошлом году показала колоссальный рост, опережая и розницу, и услуги, - комментирует Игорь Березин. - Пока розничная торговля прибавляла 10-12%, а сфера услуг - около 15%, общепит мог взлететь на 20-25%. Поэтому 18% роста чаевых - это может быть даже меньше, чем рост самого рынка общепита. То есть люди не то чтобы стали щедрее душой, они просто сохранили привычные 10% от чека на «чай».

Однако экономист замечает, что те, у кого доходы действительно просели, из ресторанов, скорее всего, просто ушли. А те, кто остался, - это люди с деньгами. И это не обязательно топ-менеджеры.

- Появилась масса молодежи, которая работает в IT или может заработать 5 тыс. руб. в день курьером или на складе, - поясняет он. - А машину или квартиру все равно не купить. Вот и идут два раза в месяц в ресторан с девушкой. И оставляют чаевые таким же молодым официантам - почти ровесникам.

КУПЮРА В РУКУ - ЖЕСТ ДОВЕРИЯ

Вместе с тем количество безналичных чаевых (оставленных картой) упало на 10% к прошлому году, зато выдача наличных взлетела. Первая причина - перебои с интернетом и технические сбои платежных терминалов. Но есть и чисто человеческий барьер.

- Пришел в незнакомое место, а тебе говорят: переведите по номеру телефона. Переводить непонятно кому и потом иметь проблемы? Нет уж, лучше дам наличные, - объясняет логику Игорь Березин. - Такую же нелюбовь к переводам незнакомцам отмечают и в салонах красоты, и в такси. Плюс рекордный приток наличности в экономику - около 600 млрд. руб. только за неполный июль, по данным ЦБ. Все это оседает как раз в тех сферах, где принято благодарить купюрой.

Россияне стали давать намного больше чаевых Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

ЧАЕВЫЕ КАК «ОТКУП» ОТ ТРЕВОГИ

Психолог Ирина Коржаева считает, что мы имеем дело с массовым неосознанным ритуалом самопомощи.

- В тяжелые времена люди объединяются на боли, - говорит она. - Все знают, что чаевые - это основной доход персонала. Через эту помощь человек помогает в первую очередь самому себе.

Оставляя деньги, мы получаем в ответ улыбку, благодарность, теплый взгляд - и организм выдает дофаминовую волну (ощущение удовольствия, радости). Грубо говоря, мы покупаем не столько сервис, сколько маленький сеанс психотерапии.

- Это похоже на откуп, как возле церкви: мы отдаем и верим, что в ответ получим что-то хорошее, - сравнивает Коржаева. - Все это происходит интуитивно, без холодного расчета.

Наличные тоже имеет психологическую подоплеку.

- Электронный сервис забирает процент, и нет гарантии, что деньги дойдут до адресата, - объясняет психолог. - А когда кладешь купюру в руку, глядя в глаза, - получаешь максимальную эмоциональную отдачу. Это жест в обход системы, такая заботливая финансовая поддержка.

ЗУМЕРЫ: ЧАЕВЫЕ КАК БИЛЕТ ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ

Отдельно эксперты выделяют молодежь. Для поколения зумеров поход в кафе - это не про утоление голода, а про целую церемонию.

- Поесть и дома можно, - поясняет Ирина Коржаева. - А оставить чаевые - это показать себя взрослым, ответственным, состоятельным.

Молодой человек платит не столько за скорость подачи блюд, сколько за хорошее отношение.

- Когда к тебе хорошо относятся - это очень приятно, и за это хочется отблагодарить, - резюмирует психолог.

Иногда эта благодарность принимает формы почти демонстративные: кофе за 500 рублей - и чаевых в тысячу. Со стороны выглядит как «гуляй, шальная императрица», но Ирина Коржаева считает, что это не бахвальство, а тихий крик о помощи.

- Человеку внутри очень некомфортно, он разбит. И на короткой дофаминовой волне ему хочется поделиться, сделать кому-то хорошо, чтобы в ответ о нем подумали и сказали спасибо. Это как замкнутый круг утешения рублем, - уверена наша собеседница.

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