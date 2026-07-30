Рассказываем, какую обувь носят звезды Фото: социальные сети.

Лето — это время года, когда можно носить любую обувь. Босоножки, балетки, туфли, кеды и даже сапоги. Что сейчас в тренде? Актуальны мюли (на каблуке или без); балетки - в частности, таби, - вьетнамки, а также плетеная обувь.

Образы звезд комментирует журналист KP.RU, дипломированный стилист Ольга Родина. В костюме от M’Studio Фото: личный архив.

Елизавета Базыкина

Елизавета Базыкина Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Во время путешествия по Шотландии Елизавета Базыкина примерила лаконичный total look от российского бренда Lumique. Платье трендового травянистого оттенка с пышной юбкой (7500 рублей) Елизавета сочетала с ультрамодными мюлями на шпильке из натуральной кожи питона (17 130 рублей). Преимущество такой обуви в том, что она визуально удлиняет ноги. Добавлю, что мюли особенно эффектно смотрятся в комбинации с капри. Образ актриса завершила с помощью шелкового бежевого клатча (15 000 рублей).

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Кажется, что амбассадор таби в России Татьяна Брухунова скупила двупалые балетки всех цветов. Так, во время очередного путешествия по России молодая супруга Петросяна выгуляла алые таби от Maison Margiela за 124 000 рублей. Модными тапочками Татьяна дополнила образ с красным платьем в мелкий цветочек от российской марки Country Textile (10 900 рублей) и светлым жилетом. «Деревенский» лук Брухунова разбавила аксессуарами — вязаной сумкой, чокером и белой панамкой. В целом, для экскурсий по монастырям Вологды - самое то.

Стефания Маликова

Стефания Маликова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В очках черепахи Тортилы и плетеной шляпке Стефания выглядит странно, но в то же время интересно. Этими аксессуарами дизайнер дополнила образ с цветочным комплектом от своего бренда Dress by Stesha (27 000 рублей) и бежевыми вьетнамками. Кстати, вьетнамки не выходят из моды уже который сезон. На маркетплейсах их можно купить за 800 рублей. Образ Маликова разбавила многочисленными украшениями. На шею повязала платок. А завершила лук с помощью очень красивой и очень дорогой сумки Chanel в оттенке тиффани.

Ксения Собчак

Ксения Собчак Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

На мероприятии Alta Moda в Италии Ксения Анатольевна выгуляла образ, глядя на который, можно угадать бренд с первой попытки. И это Dolce&Gabbana. Бордовое платье с конусным лифом Собчак дополнила бархатной сумкой Sicily с вышивкой и украшениями с фирменными крестами DG. А вот леопардовые босоножки, которые идеально вписались в лук — как выяснилось, не DG, хотя по стилю очень похожи. Но это Ferragamo. А завершила лук звезда с помощью кепочки.

Анфиса Чехова

Анфиса Чехова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Во время поездки в Нью-Йорк Анфиса сделала фото в местах, где снимали культовый сериал «Секс в Большом городе». Сидя на лестнице, Чехова демонстрирует босоножки-вьетнамки от люксового бренда Celine (в районе 100 тысяч рублей). Рядом можно наблюдать миниатюрную стеганую сумку Chanel. Люксовыми аксессуарами ведущая дополнила образ с блузой с цветочным принтом и чёрными брюками. Единственный момент: босоножки лучше носить с чем-то покороче, например, с шортами, платьем или юбкой миди. Если мы говорим про брюки, то уместнее балетки. В противном случае создается странный эффект голой ноги и пальцев на полу.

Мода, стоп!

Фото: www.km20.ru

Фото: www.km20.ru

Diesel выпустил резиновые кроссовки в коллаборации с другим известным брендом Melissa. Прозрачная футуристичная обувь напоминает мыльницы. По словам создателей, их коллаб — это смелый взгляд на современную обувь через призму искусства и моды. Цена «мыльниц», в которых наверняка будет потеть нога — 44 600 рублей.

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