Как купить машино-место у города: выбираем объект на столичных торгах

Один из вариантов решения проблемы — приобрести машино-место на городских торгах. В новом выпуске проекта «Конкурентный код Москвы» на Радио КП ведущая Марина Юдина и эксперт Максим Хромов, начальник отдела автоматизации и технического сопровождения торгов Департамента города Москвы по конкурентной политике, разбирают, где искать такие объекты, что учитывать при выборе и как проходит аукцион.

Ищем машино-место на карте

На городских торгах, как правило, доступно несколько тысяч машино-мест. Среди предложений — места в подземных паркингах и на наземных многоуровневых стоянках.

Как рассказал Максим Хромов, чтобы найти доступное для приобретения машино-место, нужно зайти на Инвестиционный портал investmoscow.ru в раздел «Торги Москвы» и выбрать фильтр по типу объекта «Машино-место». После этого пользователь увидит возможные варианты в разных районах.

— На торгах предлагаются к покупке машино-места, которые находятся в собственности города. Это юридически чистые объекты недвижимости, — говорит Максим Хромов. — Это могут быть как теплые подземные паркинги, так и места на наземных многоуровневых парковках. Часть объектов реализуют на открытых аукционах, а для некоторых машино-мест действует ограниченный порядок участия. Например, к аукциону могут допускаться собственники или законные пользователи жилых помещений в соответствующем доме. Точные требования указаны в документации конкретного лота.

Выбираем объект для покупки

При выборе машино-места эксперт советует в первую очередь оценить его расположение. Также на Инвестиционном портале доступны фотографии и 3D-туры, которые позволяют дистанционно осмотреть машино-место и паркинг.

— Если приобретаете машино-место для себя, ищите вариант ближе к дому, чтобы парковкой было удобно пользоваться каждый день, — рекомендует Максим Хромов. — Если рассматриваете объект для последующей сдачи в аренду, стоит изучить расположение и спрос на машино-места в этом районе, чтобы поиск арендатора не занял много времени.

У каждого лота указан срок заявочной кампании. В этот период участник должен успеть подать заявку и внести задаток, размер которого зависит от конкретного объекта и указан в карточке лота.

— Чаще всего это 100 тысяч рублей по машино-месту, — говорит Максим Хромов. — Также встречаются варианты с задатком 10-20% от начальной стоимости лота. Поэтому всегда нужно изучать документацию конкретного лота.

Для участия потребуются усиленная квалифицированная электронная подпись и регистрация на электронной торговой площадке. После получения подписи нужно зарегистрироваться на электронной торговой площадке и предоставить отсканированные страницы паспорта.

На Инвестиционном портале есть пошаговая инструкция «Как участвовать в торгах?». Получить консультацию по земельно-имущественным торгам можно через сервисы поддержки портала или по записи в МФЦ.

Как проходят торги

Из карточки лота на Инвестиционном портале пользователь автоматически переходит на электронную торговую площадку. На один лот может претендовать несколько желающих, и один из них делает первый шаг — подтверждает начальную цену. Затем начинается аукцион: участники могут повышать стоимость на установленный шаг. Итоговая цена зависит от количества предложений. Поэтому перед аукционом стоит определить максимальную сумму, которую вы готовы заплатить за объект.

Какая конкуренция за машино-места

В среднем на одно машино-место претендуют три участника торгов.

— Бывают машино-места, на которые не подают заявок. Такие объекты повторно выставляют на торги, — дополняет Максим Хромов. — Есть случаи, когда в торгах заявлен один участник, и он приобретает объект за начальную цену.

По словам эксперта, чаще жители Москвы выбирают подземные паркинги. Некоторые рассматривают покупку машино-места как инвестицию. По сравнению с квартирой машино-место требует меньших первоначальных затрат: ниже порог входа, не нужен ремонт.

Преимущества покупки у города

Одно из преимуществ городских торгов — прозрачность процедуры. Информация об объекте, начальной цене, размере задатка и условиях приобретения заранее размещается в карточке лота на Инвестиционном портале Москвы. Там же можно изучить документацию, сведения об ограничениях и обременениях, если они есть, а также проект договора.

— Начальная цена машино-места определяется на основании независимой оценки, а не желаний продавца, как это нередко бывает на рынке, — говорит Максим Хромов. — Итоговая стоимость формируется в ходе аукциона и зависит от предложений участников. В отдельных случаях, как я уже говорил, объект можно приобрести по начальной цене, если в торгах участвует один претендент или другие участники не повышают стоимость.

СПРАВКА КП

Машино-места, выставленные на городские торги, представлены на Инвестиционном портале Москвы.

Подробный разбор процедуры — в новом выпуске подкаста «Конкурентный код Москвы».

Как купить машино-место у города — в новом выпуске подкаста «Конкурентный код Москвы»

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