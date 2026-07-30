Елена Ямпольская о запрете в Латвии песен Раймонда Паулса: Они продолжают пилить остаток сучка, на котором сами сидят

Елена Ямпольская Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Политический обозреватель KP.RU Александр Гамов побеседовал с советником президента России Еленой Ямпольской.

…- Елена Александровна, в Латвии по новому закону собрались запретить трансляции в эфире восьми песен на музыку Раймонда Паулса. Критерии там - композиции не должны быть созданы или исполнены теми, «кто находится под антироссийскими санкциями». То есть, речь идет о стихах на русском, исполнителях на русском... Это все напоминает лично мне то, как нацисты запретили во время Второй Мировой песню «Лили Марлен», потому что она «навевала мысли о доме, любви и страхе смерти в окопах». Как бы вы прокомментировали этот дикий случай?

- Действительно, у нас как-то так получается, что мы каждую неделю обязательно возвращаемся к каким-то анекдотическим инициативам современных властей Латвии… Связанным с попытками бороться с русским словом, с русскими смыслами, с российскими смыслами, - заявила в четверг, 30 июля, отвечая на вопросы журналиста «Комсомольской правды» на брифинге для российских и иностранных СМИ, советник Президента России. - Мы только что говорили, что запретили продажу российских книг, детских товаров, игрушек. Сами испытывают дефицит педагогов латышского языка, при этом запрещают говорить на русском в общественном пространстве.

Мы только что говорили, что запретили продажу российских книг, детских товаров, игрушек. Сами испытывают дефицит педагогов латышского языка, при этом запрещают говорить на русском в общественном пространстве.

Но сейчас, конечно, это надо было дойти до такого - до оскорбления своего собственного, совершенно выдающегося, конечно, композитора, замечательного мелодиста, очень талантливого пианиста. И вместо того, чтобы чествовать своего соотечественника, гордиться им, признавая его вклад в мировую музыкальную культуру, они распространяют санкционные меры на его произведения, как вы справедливо заметили.

Раймонду Валдемаровичу Паулсу исполнилось 90 лет в этом году. Кстати, президент России своей телеграммой очень сердечно его поздравил с этой датой.

И, насколько я знаю, он, Раймонд Волдемарович, не удивился такому решению латвийских властей, но еще раз задает вопросы, куда же это все приведет.

Приведет это, наверное, к тому, что у этих «Иванов, родства не помнящих», которые желают отречься от всего, что их связывало с русским миром, с Россией… Которая очень много дала этим странам, в том числе в культурном плане… У них просто гораздо меньше шансов сохраниться самим и сохранить собственную культуру.

Меня тоже заинтересовала эта новость. Я даже пыталась полюбопытствовать, что же это за восемь песен… (Исполнение которых решили запретить. - А.Г.) Но в открытом доступе такой информации нет.

Не будем же мы запрашивать там информацию о том, какие именно песни они запретили.

Потому что, конечно, есть в психиатрии такая практика - говорить с пациентом на его языке, подстраиваясь под своеобразную логику больного. Но это если есть потребность договариваться. Мне кажется, у нас такой потребности нет.

Мы песни Раймонда Паулса по-прежнему очень любим в самом различном исполнении. Безусловно, лучшие песни, которые им написаны, у них текст, конечно же, на русском языке, это наши поэты. Поэтому конкретный список песен в данном случае особого значения не имеет. И Латвия только продолжает пилить тот остаток сучка, на котором она сама сидит.

Все это, конечно, и прискорбно, и анекдотично.

Но еще раз, люди борются с собственной культурой, мы не можем им этого запретить….

- Еще один вопрос… Минпросвещения России заявило о том, что готовится к организации курсов или предметов, дисциплин, где русский язык будут изучать как иностранный. Речь идет, в частности, о странах арабского мира, включая, кстати, Египет. А еще - о Бразилии. Елена Александровна, как вы считаете, может ли это быть связано с возрастающим интересом к русскому языку в мире? И будет ли при этом использован уже наработанный опыт? Потому что в том же Узбекистане или даже в Сирии были русские школы, открытые, кстати, Императорским православным палестинским обществом, руководит которым экс-премьер Сергей Степашин.

- На самом деле у нас большое количество зарубежных центров русской культуры и центров русского языка за рубежом… И они открываются различными ведомствами, которые занимаются этой работой.

Есть центры и фонда «Русский мир», есть центры «Россотрудничества».

Большую работу в этой области, опять-таки, ведут Министерства просвещения, образования и науки. И - МИД, естественно, которое просто головное ведомство, отвечающее за это направление.

Вы правы абсолютно… (Речь о том, что в мире возрастает интерес к русскому языку. - А.Г.)

Я тоже обратила внимание на то, что не просто конкретная новость - «русский как иностранный», когда мы говорим о Бразилии. Сразу несколько новостей за прошедшую неделю подтверждают возрастающий интерес в мире к русскому языку. Да, в бразильских школах появится курс «Русский язык как иностранный».

Для арабоговорящих стран сейчас разрабатывают учебник по русскому языку, и о создании совместной образовательной программы по русскому, как иностранному, на арабском языке договорились Россия и Египет.

Сейчас подростки из Австралии, Соединенных Штатов Америки и Евросоюза приехали на Черное море учить русский язык. Тематическая программа «Круг друзей» объединила их во Всероссийском детском центре «Орленок» в Краснодарском крае.

Там сейчас более ста мальчишек и девчонок из 29 стран мира. Три недели они будут общаться, знакомиться с русской культурой, вместе играть, вместе творить и изучать русский язык.

И наверняка не прошла мимо вас новость о том, что в Японии - резкий рост числа вывесок на русском языке. Мы здесь у себя боремся за возвращение кириллицы на подобающее место. Кириллица неожиданно шагнула в Японию в связи с увеличением количества русских, русскоговорящих туристов.

Все это вместе говорит о том, что интерес в мире к русскому языку не ослабевает, он растет. Я помню, как еще на первом заседании нашего Совета при Президенте Российской Федерации глава государства сказал, что интерес к языку той или иной страны растет по мере роста авторитета той или иной страны, ее роли и значения в мировых делах. Россия в настоящее время укрепляет свои позиции, конечно, растет интерес к русскому языку. Трудно не согласиться с такой позицией.

Россия закрепилась в сознании людей по всему миру как центр духовно здорового человечества. И какую бы политику ни проводили власти той или иной страны, но люди-то всегда остаются людьми, и им очень хочется сохранить это духовно здоровое начало. Поэтому такое тяготение к России, а, соответственно, и к русскому языку, который является носителем наших смыслов и ценностей, оно вполне естественно.

Еще раз напомню, что во исполнении поручения президента создается единый научно-методический центр по продвижению русского языка за рубежом на базе Института русского языка имени Пушкина. И именно этот институт, созданный когда-то Виталием Григорьевичем Костомаровым, всегда был головным институтом, который занимался разработкой курсов по русскому языку как иностранному.

Я уверена, что у этого единого научно-методического центра уже и в ближайшее время, и тем более в обозримой перспективе работы будет достаточно.

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