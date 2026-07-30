Пашинян заявил, что Армения может потребовать от России два миллиарда долларов в год за аренду железных дорог. Фото: REUTERS.

Запад продолжает все дальше затягивать Армению в антироссийскую коалицию. Депутат Европарламента Фернан Картхайзер заявил, что Ереван должен ввести санкции против России и ввести для ее граждан визовый режим. По его словам, Брюссель будет добиваться от Пашиняна принятия соответствующих мер.

И армянский премьер, похоже, взял под козырек. Пашинян заявил, что Армения может потребовать от России два миллиарда долларов в год за аренду железных дорог. Он подчеркнул, что Ереван считает транспортную сеть своей собственностью и намерен распоряжаться ей самостоятельно. Сегодня ею по договору концессии управляет Южно-Кавказская железная дорога (ЮКЖД, «дочка» РЖД).

Запад продолжает все дальше затягивать Армению в антироссийскую коалицию. Фото: REUTERS.

«Этого обсуждения не было, но наша позиция по железной дороге продолжает оставаться прежней. Это наша собственность, и Республика Армения должна иметь возможность использовать железную дорогу так, как сама считает целесообразным. Я хочу быть очень чётким в этом вопросе, альтернативы этому нет. В разумные сроки, но не бесконечно, этот вопрос должен быть решён - я хочу, чтобы это было предельно ясно, - заявил Пашинян. - Сейчас много говорится, в основном оппозицией, о возможности подорожания того-то или того-то. Но может выясниться, что за то, что в Армении было бесплатно 30 лет, Армения начнет требовать 2 млрд долларов. Я не намекаю на железную дорогу, я прямо говорю, что это собственность республики Армения, и другого варианта нет.»

А теперь немного цифр. С 2008 по 2026 годы РЖД инвестировала в железнодорожную сеть Армении более 30 миллиардов рублей. За это время было отремонтировано 520 километров путей, модернизировано и закуплено 135 единиц подвижного состава, электрифицировано 100 процентов транспортной сети. А в 2024-м российская компания за свой счет восстановила разрушенные наводнением пути на севере Армении.

И теперь очарованный Западом Пашинян хочет, чтобы мы ему еще и платили. Очень напоминает желание Европы нажиться на репарациях, которые Москва, по мнению Брюсселя, должна будет рано или поздно выплатить Киеву. Можно было бы назвать поведение армянского премьера черной неблагодарностью, но на ум лезет только нецензурщина.

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