Почему в магазинах низких цен такие дешевые товары и какие продукты там не стоит покупать

Официальное супермаркетов низких цен - дискаунтеры (от англ. discount, – скидка), а покупатели иронично именуют их нищемаркетами. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

ПЛОМБИР ЗА 44

Неровный бетонный пол, вместо аккуратных полок - набитые продуктами огромные ящики прямо на полу, скромно одетые покупатели, трудовые мигранты... Добро пожаловать в магазин низких цен «Светофор», притулившийся в полуподвале у Бутырского рынка.

Официальное название таких точек - дискаунтеры (от англ. discount, – скидка), а покупатели иронично именуют их нищемаркетами. И тем не менее, сюда не зарастает народная тропа. Потому что цены - просто рай земной! Ну где еще найдешь 350-граммовое «колечко» полукопченой колбасы за 87,5 рублей и баночку немецкого лагера за 65? А яйца - батюшки мои: три десятка всего за 160!

Ну, ладно, «Светофор» - это так называемый жесткий дискаунтер, здесь экономят на всем, и это явно кидается в глаза. Но подобные магазины могут выглядеть по-разному. И цены там тоже радуют.

- Что у вас тут недорого и вкусно? А то я первый раз, - спрашиваю сотрудницу в «Чижике» на Пролетарке.

Девушка решительно ведет меня к лотку с мороженым. Гляжу на ценник — глазам не верю: 44 рубля за 100-граммовый «Пломбир» в вафельном стаканчике. Давно такого не видел. Читаю состав, тщательно выискивая «пальму» - ничего подозрительного. Из множества вкусов выбираю «Шоколадное» и не жалею: действительно, пальчики оближешь.

Подобные магазины могут выглядеть по-разному. И обычно цены там радуют. Фото: Milos Momcilovic/Shutterstock/Fotodom

НЕ КРОХОБОРСТВО, А РАЗУМНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

В последнее время дискаунтеры резко пошли в рост.

- Сегодня это наиболее динамично растущий сегмент продовольственной розницы, - сказал KP.RU председатель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. - За 2025 год их выручка выросла на 67%, число торговых объектов в этом сегменте увеличилось на 26% - быстрее всех остальных форматов. За последние пять лет доля дискаунтеров в обороте продуктовой розницы выросла более чем вдвое - до 6%.

И это не предел. В Европе такие магазины обеспечивают в среднем 22% торговли, причем выше всего в Германии - 38%! Да и у нас картина не однородная. В Сибири, например, на дискаунтеры проходится 35% продуктовой розницы - более, чем каждая третья покупка.

Чем же прельщают они покупателей?

- В «Фикс прайс» я покупаю корм для кошек, там он дешевле, чем в обычных сетевых магазинах, даже тех, которые считаются недорогими, - рассказала KP.RU социальный работник Елена из Москвы. - Правда, там и названия другие, поэтому сложно сравнивать. Еще всякие пеленки, подгузники, другие средства гигиены там дешевле… А в «Чижике» замечательное мороженое, там свои марки, которых в других магазинах не увидишь - я его и себе беру, и подопечным бабушкам советую, чтобы не переплачивали в других магазинах. Конфеты хорошие и недорогие. Еще молочка и овощи в магазинах низких цен ощутимо дешевле. Этой зимой, например, кабачки в обычных магазинах стоили, как мясо, - 400 рублей за килограмм, а в «Чижике» были за 200. И не гнилые, не желтые.

Дискаунтеры привлекают и людей с более высоким доходом.

- Я на такие магазины обратила внимание несколько лет назад, когда по совету знакомой зашла в «Светофор» за зубной пастой «Лакалют» - чуть ли не в два раза дешевле, чем везде, как не взять? - поделилась с KP.RU адвокат Светлана, она попросила не указывать ее фамилию. - Сейчас в дискаунтерах я покупаю мыло, туалетную бумагу, бытовую химию. Много продуктов в крупной таре, это тоже снижает цену. А на Новый год мы с мужем гирлянды для елки купили. Все нормально мигало, ничего не перегорело и не замкнуло.

Такой подход характерен для многих покупателей.

- Люди стали гораздо рациональнее подходить к повседневным покупкам: чаще считают средний чек, сравнивают цены. Им нужен конкретный товар, а не широкий выбор, яркая упаковка и красивая выкладка, - объяснил KP.RU секрет растущей популярности таких магазинов консультант в области управления и маркетинга Никита Прохоренко. - Покупка в дискаунтере все реже воспринимается как признак бедности и все чаще - как осознанное потребление. Как показывают опросы, в 2026 году более 80% россиян экономят на покупках, 44% выбирают товары собственных марок магазинов, поскольку при том же качестве они дешевле, а 34% стали чаще ходить в дискаунтеры.

ШЕСТЬ ПРАВИЛ УСПЕШНОЙ БИЗНЕС-МОДЕЛИ

При всей внешней простоте у дискаунтеров есть четко выстроенная бизнес-модель, которая и позволяет добиваться успеха - держать низкие цены, наращивать охват потребителей да и про себя не забывать: это прибыльный бизнес, затраты в 2,5 млн рублей на открытие небольшого магазинчика отбиваются за 12-14 месяцев, а какие перспективы открываются! Например, владелец сети «Светофор» Сергей Шнайдер до недавнего времени был долларовым миллиардером.

Вот главные пункты этой бизнес-модели.

1. Подходящее помещение

- Нужна площадка с арендой не дороже 3500 рублей за квадратный метр в месяц, максимум 4 тысячи, но это если место уж очень проходное, - напутствовали меня в сети «One Price», это белорусская команда, нацелившаяся покорять российских покупателей и уже открывшая магазины в ряде регионов. - Минимальная площадь - 40-50 «квадратов».

Найти такой ценник в столице - дело архисложное. Вот почему дискаунтеры размещаются в подвалах и полуподвалах, в бывших складских помещениях - там аренда дешевле. По этой же причине они активно развиваются именно в малых городах.

Важно и правильное расположение. Место должно быть проходным, среди жилых массивов - чтобы стать «магазином у дома», куда жители полюбят заходить по пути с работы.

Полки магазина Fix Price. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

2. Популярный ассортимент

Основной ассортимент таких магазинов — товары повседневного спроса: молочка, хлеб, яйца, овощи... Есть и рыба-мясо, но, как правило, в глубокой заморозке. Другая популярная группа — товары длительного хранения: крупы, макароны, консервы, печенье и прочая бакалея. И третья — хозтовары, предметы гигиены.

Логика ясна: минимум затрат на хранение. Поэтому торгуют тем, что либо быстро продается, чтобы не успело испортиться, либо долго хранится без особых хлопот.

Дискаунтеры не стараются поразить широтой ассортимента: три-четыре наименования каждого товара - и достаточно. Это упрощает (а значит делает дешевле) доставку товаров и их учет.

3. Поставщики

- Мы свои магазины обеспечиваем молочкой и другой продукцией напрямую от белорусских производителей, - рассказали в «One Price».

Прямые поставки - это главная «фишка» дискаунтеров. Посредники уничтожаются как класс, и это позволяет значительно снизить закупочные цены. Настолько, что дает возможность дискаунтерам устанавливать такую же торговую надбавку, как и у обычных сетей, и при этом ценники оказываются все равно ниже, чем в традиционных супермаркетах.

- На продукты питания наценку ставим 65-70 процентов, на хозтовары - 120, в среднем по всему ассортименту магазина получается где-то 90 процентов, - поделились в «One Price».

Когда-то мелкие производители жаловались, что не могут попасть на прилавки крупных торговых сетей, которым интересны большие объемы - дискаунтеры открыли им дорогу к покупателю. Этим и объясняется обилие незнакомых названий в таких магазинах.

4. Ставка на собственные торговые марки (СТМ)

Для этого торговой сети вовсе не надо самой открывать молокозавод или пекарню. Магазин берет продукт от поставщика, который согласен не афишировать себя, и «заворачивает» в свой бренд. Реальный производитель остается для потребителя неизвестным, зато его товар имеет постоянный спрос.

- В категории товаров повседневного спроса доля СТМ в 2025 году достигла 13,7%, а в жестких дискаунтерах - почти 27%, - уточнил Никита Прохоренко.

5. Ужать расходы

- Многие ритейлеры (розничные торговые сети, - Ред.) премиальных форматов балансируют на грани убытков именно из-за раздутых внутренних затрат, - рассказал KP.RU руководитель платформы «Постмаркетинг» Игорь Бевзенко. Он знает, что говорит: в прошлом это вице-президент «Азбуки вкуса».

Иное дело дискаунтеры. Минимум дизайнерского оформления, упрощенная выкладка товаров, предельно урезанный штат сотрудников. Пресловутые ящики на деревянных поддонах-палетах в торговых залах, которые отмечают все, кто впервые попадает в магазин низких цен, — это как раз часть бизнес-стратегии: экономятся не только разовые затраты на монтаж полок, но и ежедневные - на раскладку товаров. Иногда складов вообще нет: торговый зал — это одновременно и есть склад.

- Во многих таких магазинах отсутствуют административно-бытовые помещения, помещения для приема, хранения и подготовки товаров к продаже, - дополнила KP.RU доцент Финансового университета при Правительстве РФ Татьяна Алексашина.

Кстати, не увидел я и охранников. Маленький зал хорошо просматривается, а если и удается воришке утащить какую-нибудь мелочь, то убыток от этого меньше, чем содержание «секьюрити».

6. Ставка — на высокие обороты

- Понятно, что для успешной торговли цены на полках у дискаунтера должны быть ниже, чем в обычных супермаркетах, - говорит Татьяна Алексашина. - Разница обычно - 10-30 процентов. Прибыль в расчете на единицу товара тоже получается ниже. Однако это компенсируется более высокой оборачиваемостью денег, то есть скоростью продажи товара, и если считать, например, за месяц, то дискаунтер за этот срок, как правило, зарабатывает больше, чем обычный супермаркет.

ПОКУПАЙ, НО ПРОВЕРЯЙ

Многие покупатели относятся к дискаунтерам с подозрением, считают, что хороший продукт не может быть дешевым.

- Низкая цена в таких магазине не должна отпугивать, - успокоила KP.RU руководитель направления «Продукты питания» Фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова. - Хотя если, например, мясной продукт стоит в разы дешевле аналогов, есть смысл внимательно посмотреть его состав. Возможно, основную долю занимают не мясные ингредиенты, а растительные белки, крахмал или другие компоненты. Не факт, что это делает продукт опасным, но покупатель должен понимать, за что он платит.

Многие покупатели относятся к дискаунтерам с подозрением, считают, что хороший продукт не может быть дешевым. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС.

Как же посетителям дискаунтеров сохранить не только денежки, но и здоровье? Вот советы эксперта.

- Первое, на что стоит обратить внимание, это целостность упаковки, - продолжила Анищенкова. - Нарушенная вакуумная упаковка мясной нарезки и сыров, негерметичные молочные пакеты и бутылки, разрывы в пакетах с крупами и макаронами — такие продукты лучше не покупать, даже если у них не истек срок годности. Вздутые консервные банки тоже.

Важно и то, как хранится товар.

- Скоропортящиеся продукты должны находиться в холодильном оборудовании с соблюдением температурного режима, - говорит Анищенкова. Не стоит покупать продукты, которые долго лежат под яркими лампами или под солнечными лучами - нагрев может негативно сказаться на их качестве.

Обратите внимание и на чистоту торгового зала и холодильников, советует собеседница: чистоплотный менеджер, скорее всего, будет так же аккуратен и в соблюдении требований к хранению продуктов.

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А если увидел нарушения, что делать?

- Не молчите! - требует от читателей KP.RU председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. - Пишите в Роспотребнадзор, в общественные организации, оказывающие содействие в защите прав потребителей. Очень часто нарушения вскрываются на основании обращения потребителей.

Несмотря на выросшую популярность дискаунтеров, говорить о том, что весь сегмент стал более цивилизованным, пока преждевременно, считает он.

- Картина неоднородная, - говорит эксперт. - Часть федеральных сетей действительно инвестируют в контроль качества и логистику, тогда как отдельные игроки продолжают экономить именно на безопасности покупателей. В этом случае низкая цена достигается не за счет оптимизации логистики или закупок, а за счет фальсификации продукции, несоблюдения товарного соседства и санитарно-эпидемиологических норм. Для контроля необходимо ужесточение ответственности и расширение полномочий надзорных органов.

ДЕЛО ВКУСА

Автор попробовал некоторые продукты из дискаунтеров. Про пломбир от «Чижика» уже говорил. Там же купил йогурт, творожки, бананы, хлебцы, миндальные орешки — все вкусно и качественно. Хороши были и чебуреки — производители не пожалели мяса. Но еще больше понравилась молодая картошка: белая, чистая, вкусная. Говорят, египетская.

Что касается «Светофора», в отношении которого в 2024-2025 годах проводились масштабные проверки и из оборота было изъято свыше 300 тонн небезопасной продукции, то сейчас там есть что выбрать без опасения за здоровье. Хотя кильку в томате и полукопченую колбасу в разы дешевле, чем в других магазинах, я покупать не рискнул. А вот йогурты, помидоры «Кубаночка» в собственному соку и особенно кукурузные палочки «Кузя» - очень рекомендую.

В итоге, в «Чижике» я потратил 770 рублей, за эти же продукты в стандартных супермаркетах я бы заплатил 911 рублей - почти на 20% больше. А вот в «Светофоре» экономия оказалась посолиднее, более чем в два раза: 416 рублей против 847.

Сравним Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

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