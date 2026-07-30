«Бандит заглянул в салон и рассмеялся»: ищущие пропавших россиян в Таиланде волонтеры рассказали о слежке

В ночь на 26 июля в Паттайе бесследно исчезли 22-летняя Диана и ее 17-летний брат Роман. Фото: соцсети.

В ночь на 26 июля в Паттайе бесследно исчезли 22-летняя Диана и ее 17-летний брат Роман. Около четырех часов утра они вышли из дома и больше не вернулись. Последний раз брата и сестру видели неспешно ехавшими на мопеде с номером 6379 в сторону горы Као Чи Чан. Неподалеку от этого места они жили вместе с матерью Зариной.

По словам женщины, незадолго до исчезновения дочь выглядела встревоженной.

- Диана каталась на байке и, вернувшись домой, сказала, что ей показалось, будто за ней кто-то следит, и что она больше никуда не поедет. Но около четырех утра они с Ромой снова вышли из дома. Были в домашней одежде, без каких-либо вещей, словно собирались быстро вернуться. Но домой дети так и не пришли, - рассказала мать в соцсетях.

К поискам сразу подключились тайские полицейские и десятки добровольцев. Вскоре был найден мопед, на котором в последний раз видели пропавших. Однако он оказался разобран: его части лежали в двух ямах примерно в 50 метрах друг от друга. Рядом обнаружили инструменты, которые, по версии следствия, могли использоваться для разборки мотоцикла и сокрытия следов преступления.

Компания-владелец мопеда сообщила, что GPS-трекер арендованного мопеда перестал передавать сигнал в 04:02 26 июля. А уже около 05:00 перестали выходить на связь телефоны Дианы и Романа. Последний сигнал был зафиксирован между лесопарком между лесопарком Siri Charoenwan и скалой Khao Chi Chan. В том же месте исчез сигнал телефона мужчины по прозвищу Понг, которого разыскивает тайская полиция.

30 июля поисковую операцию усилили. Полицейские привлекли кинологов со служебными собаками. Вместе с ними детей ищут и российские добровольцы. Один из них рассказал о странном случае, произошедшем во время ночного дежурства.

- Мы обследовали местность с помощью тепловизора и квадрокоптера. Когда полиция и остальные волонтеры разъехались, решили остаться возле места происшествия. В какой-то момент мимо нашей машины проехали неизвестные на байках. Один из них заглянул в салон, рассмеялся и уехал. Есть информация, что за нами могут следить, - рассказал в соцсетях Владимир.

Тем временем полиция задержала двух мужчин. По версии следствия, они помогли скрыться главным подозреваемым — Понгу и Тхонгу, спрятав их под брезентом и вывезя из зоны оцепления. Кроме того, правоохранители считают, что задержанные могли участвовать в уничтожении мопеда Honda, на котором в последний раз видели Диану и Романа.

Несмотря на масштабную поисковую операцию, судьба пропавших россиян до сих пор остается неизвестной. Их мама продолжает надеяться, что дети живы и вскоре вернутся домой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россияне пропали в Паттайе: задержан пособник, спрятавший части байка на кладбище

Следы привели на кладбище: в Таиланде продолжают искать юных россиян из Тюменской области