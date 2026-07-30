Ритуально-политические проклятия

Павел Дуров* попал в перечень террористов и экстремистов. Фото: REUTERS.

Павел Дуров* попал в перечень террористов и экстремистов. Это значит, что теперь его имя можно упоминать публично только со «звездочкой» — «террорист, экстремист». Для сурового решения Росфинмониторинга вероятно были причины и аргументация. В общем, пусть Дуров* теперь разбирается с последствиями своего выбора. Хочу сказать о другом. В нашу речь всё прочнее входит ритуал политических проклятий.

Поясню свою мысль. Обязательные ритуальные присказки и пристукивания были и раньше. Если человек пугался нечистой силы, то говорил «чур меня», осеняя себя крестом. Если боялся сглазить, суеверно стучал по дереву. Если вспоминал мертвых, то добавлял «земля пухом» или «царствия небесного». Религиозные мусульмане, упоминая имя Пророка Мухаммеда, непременно говорят «да благословит его Аллах и приветствует», а в отношении других пророков добавляют «мир ему».

Здесь нет ничего особенного. Говорим же мы обязательное «будь здоров», если человек простудился и чихает. Вопрос в том, что мы законодательно, а не по обычаю должны проговаривать эти присказки. То есть не традиция, не наши взгляды или мировоззрение, а закон заставляет при упоминании запретного имени говорить «тьфу на него, плохой человек, иноагент, экстремист, редиска, запрещен на территории Российской Федерации».

Например, в Иране есть закон об обязательных платках. Религиозный обычай предписывает женщинам носить платки. И у нас в стране было так: все женщины ходили в платках, это даже красиво. Но обычай — одно, закон — другое. Заставь сегодня всех носить платки, это мало кому понравится.

Когда законы начинают регулировать наш внешний вид, речь или личную жизнь, есть опасность зайти слишком далеко. Мне, скажем, не нравится пирсинг, татуировки и плешь на макушке. Но запрещать их, штрафуя нарушителей, не слишком ли? Я согласен, что мат отвратителен, но если тянуть в тюрьму каждого, кому на ногу упадет чугунная батарея и он, не сдержавшись, эмоционально выскажется по этому поводу, тюрьмы будут переполнены.

Конечно, нужно маркировать врагов и вредные для нашей страны явления, чтобы мы понимали, с чем имеем дело. Но есть нюанс. Зловредные Зеленский, Залужный, Сырский и многие деятели нынешней Украины (откровенно террористической и экстремистской) до сих пор не признаны террористами (слава богу, иначе новости будет невозможно читать от наличия в них ритуальных проклятий), не говоря про западных политиков-русофобов. А Дурова*, ставшего максимум — инструментом перечисленных деятелей, мы предаем политической анафеме и проклинаем.

Безусловно, какая-то форма вербальной борьбы с иноагентами должна быть. Но более изящная. Пока что наши запретительные органы пошли проторенным путем, используя видоизмененное клеймо «враг народа». Ну, пусть «враг». Врагов нужно знать. Но не хочется превращаться в суеверных фанатиков, пугающихся имени чёрта и совершающих ряд ритуальных подскоков. Хочется остаться мыслящими людьми, понимающими суть явлений благодаря своей информированности, а не потому, что закон определяет, кого и какими словами называть.

* 30 июля 2026 года Павел Дуров внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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