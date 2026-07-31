Печень любит кофе: у кофеманов риск цирроза ниже на 32%, рака печени - на 47%

Регулярное употребление кофе заметно улучшает состояние печени. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Новое исследование Медицинского центра Седарс-Синай (США) показало, что регулярное употребление кофе заметно улучшает состояние нашего органа-химической лаборатории.

Ученые проанализировали данные почти 355 тысяч человек из Британского биобанка. В начале эксперимента ни у кого из участников не было серьезных проблем с печенью. Через 13 лет наблюдений, изучения медкарт, томографий (послойного сканирования органа) и анализов крови, оказалось вот что. У тех, кто выпивал пять и более чашек эспрессо, американо и т.д. в день, риск цирроза был ниже на 32 %, рака печени - на 47 %, а вероятность умереть от болезней печени - на 42 % меньше, чем у тех, кто чурался ароматного напитка.

Заметный защитный эффект начинался уже с одной-двух чашек, а самым оптимальным оказался уровень в три-четыре чашки в день. Что интересно: польза для здоровья печени ощущалась как у тех, кто пил обычный кофе, так и у любителей декафа - кофе без кофеина.

Какие же вещества из кофейной чашки помогают печени?

Главную роль в напитках из кофейных зерен, помимо кофеина, по мнению исследователей, играют:

- Полифенолы и антиоксиданты - вещества, которые гасят воспаление и защищают клетки печени от повреждения.

- Соединения, которые помогают печени лучше справляться с жировыми отложениями. У любителей кофе на томографии было меньше жира в печени и меньше признаков фиброза (рубцевания ткани).

- Компоненты, которые поддерживают нормальный уровень определенных белков, отвечающих за работу печени, и снижают показатели воспаления и рубцевания в крови.

То есть пить кофе - это не только приятно. Напиток оказывает мягкий противовоспалительный и антиоксидантный эффект (то есть снижает вредное окисления в тканях и клетках). Да, кофе не лечит уже существующие тяжелые заболевания, но заметно снижает вероятность их появления.

Что это значит для нашей повседневной жизни?

Для здорового образа жизни научно обоснованы такие правила кофепития:

- Оптимальная доза – 3 - 4 чашки в день. Это тот объем, при котором защитный эффект был наиболее выраженным, пять чашек и больше – показывали небольшой прирост пользы, а потом – выход на «плато», то есть смысла «нагружать» себя кофе сверх меры нет. Одна - две чашки тоже дают пользу, просто чуть меньшую. К тому же, другое недавнее исследование показало, что полезной ежедневной нормой могут быть 3 – 5 чашек по 240 мл обычного заваренного кофе.

- Качество напитка имеет значение. Лучше всего работает свежесваренный кофе без отягощающего сахара, сиропов и жирных молока и сливок. Слишком сладкий или калорийный кофейный напиток может свести пользу на нет.

- Аккуратнее с кофе стоит быть: людям с неконтролируемой гипертонией, нарушениями сердечного ритма, сильной бессонницей или повышенной тревожностью. Хотя в целом кофе не приводит к стойкому повышению артериального давления, индивидуальные особенности восприятия напитка нельзя исключить. Стоит проконсультироваться с врачом и вводить полезную привычку постепенно.

КСТАТИ

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