Переедание от скуки: почему мы постоянно перекусываем от «нечего делать» и как это остановить

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Причин лишнего веса может быть много – от серьезных заболеваний до неправильного образа жизни. Но часто бывает неосознанное переедание. Причем люди даже не осознают, что они что-то жуют.

- Часто встречается такое явление, когда люди, сообщая о количестве съеденной за день пищи, занижают данные на 20-30%. Одна из причин - переедание от скуки, при котором люди могут не замечать, что потребляют больше калорий, чем нужно. Это может привести к увеличению массы тела и связанным с ним проблемам со здоровьем, - рассказывает в своем канале в Мах академик РАН, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, профессор Оксана Драпкина.

Как бороться с привычкой переедать от скуки? Мы попробовали составить некий рейтинг советов от академика Драпкиной – от общих к более детальным.

1. Собираясь перекусить, спросите себя по шкале от 1 до 10, насколько вы голодны. Если оценка ниже 7, скорее всего, есть рановато. Если же вы действительно чувствуете себя голодным, то просто нормально поешьте, не кусочничайте.

2. Планируйте питание. Убедитесь, что основные приемы пищи достаточно сытные и сбалансированные. Перерыв между полноценными приемами пищи должен быть не менее 3, но и не более 6 часов.

3. Ведите пищевой дневник. Это поможет понять, сколько вы едите и какие причины провоцируют переедание. Причем записывать надо даже небольшой перекус в виде дольки шоколада.

4. Не ешьте перед телевизором или монитором, отложите телефон во время еды. Мозг, отвлекаясь, не замечает вкуса и сигналов насыщения, что ведет к перееданию. Кроме того, пища хуже пережевывается и может вызвать чувство дискомфорта в желудке.

5. Мы часто путаем жажду с голодом. Выпейте стакан воды и подождите 10 минут – желание поесть может ослабнуть. А если организм не испытывает жажды, это помогает лучше контролировать аппетит.

6. Не храните дома вредные перекусы - снеки, сладости и другие высококалорийные продукты, к которым обычно тянется рука. Тем более не ставьте их на стол - если еда не бросается в глаза, вероятность спонтанного перекуса снижается.

Не храните дома вредные перекусы - снеки, сладости и другие высококалорийные продукты, к которым обычно тянется рука. Тем более не ставьте их на стол. Фото: DenisNata/Shutterstock/Fotodom

7. Вместо чипсов – палочки сельдерея. Низкокалорийные продукты с высоким содержанием клетчатки – сельдерей, морковь, болгарский перец – куда предпочтительнее снеков. Вот их точно можно держать под рукой – это и витамины, и клетчатка.

8. Найдите себе занятие, занимающее руки – уборка, вышивка, уход за цветами, рисование и т.д. В этом случае руки будут слишком заняты, чтобы тянуться за едой.

9. Пожуйте мятную жвачку или почистите зубы. Запах мяты снижает аппетит и тягу к еде.

10. Выйдите в другую комнату или на прогулку. Смена декораций помогает переключить мозг с мыслей о еде.

Советы, на первый взгляд, простые. Но если соблюдать их последовательно, а главное – осознанно относиться к своему питанию, то лишний вес начнет постепенно уходить, и перееданий от скуки станет намного меньше.

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