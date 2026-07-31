Освенцим. Участники ежегодного Марша Живых между бывшими концентрационными лагерями Аушвиц I и Аушвиц-Биркенау. Фото: JAREK PRASZKIEWICZ / EPA / ТАСС

31 июля 1941-го года по указанию Гитлера и приказу Геринга был оформлен план «административных, материальных и финансовых мер» для «окончательного решения Еврейского вопроса». А ровно за 20 лет до того австрийский ефрейтор-антисемит возглавил НСДАП — партию, которая позже придет к власти, в том числе, на вполне антисемитизма.

Как уничтожение одного народа стало проектом для другого — и отчего тот урок сегодня позабыли?

KP.RU обратился к вице-президенту Ассоциации историков Второй мировой войны Константину Залесскому.

АНТИСЕМИТИЗМ ФЮРЕРА

— Почему фюрер так не любил евреев?

— Гитлер стал антисемитом раньше, чем в 1919-м, когда он якобы впервые поднял еврейский вопрос в известном письме командованию немецких вооруженных сил. Когда учился в школе, судя по тому, каким он приехал позже в Вену, он там агрессивным антисемитом не был — а был бытовым антисемитом, как большинство австрийцев того времени.

— А в предвоенной Вене?

— Там молодой Адольф попал под обаяние Карла Люгера, бургомистра Вены — законченного популиста-антисемита. И Гитлер хорошо понял, что на ненависти к евреям можно сделать себе имя и карьеру. Христианские социалисты Австрии, депутаты парламента, уже тогда говорили, что всех евреев надо сжечь в печах.

— За 30 с лишним лет до Освенцима?

— Да, а в «Майн Кампф» Гитлер потом напишет, что бургомистр Вены стал его наставником, а антисемитизм в будущем фюрере только укреплялся.

НЕГРАЖДАНЕ РЕЙХА

— Гитлер и его НСДАП в 1933-м пришли к власти - но холокост родился не сразу?

— Давление на евреев началось сразу после прихода Гитлера к власти. И Закон о гражданине Рейха 1935-го года — не пик антисемитских репрессий. И даже погромы «Хрустальной ночи 1938-го — еще нет. 1942-й — это пик, когда евреев лишили вообще всего (годом ранее евреям на территории рейха запретили иметь домашних животных).

Давление на евреев началось сразу после прихода Гитлера к власти. На фото - шествие нацистов с плакатами "Не покупайте у евреев!". Фото: IMAGO / www.imago-images.de / Global Look Press

— А в 1930-е?

— В 1933-м евреев начали массово выгонять из учебных заведений, с гражданской службы. Потом начали давить людей свободных профессий. Массовые аресты евреев начались с «Хрустальной ночи». Пошел процесс «ариизации» — грабеж еврейских фирм. Формально «ариизация» — это был выкуп государством имущества евреев, освобождения советов директоров компаний от евреев. Но все скупали по демпинговым ценам.

— Кто?

— Руководители нацистской парии, гауляйтеры.

МАССОВЫЙ ИСХОД

— Евреи бежали из Германии?

— До 1940-го года до 400 тысяч евреев покинули территорию самой Германии. Самым массовым был выезд сначала в Палестину — до того, как в 1938-м произошел аншлюс Австрии, а потом и захват Чехословакии. После чего англичане перекрыли возможность эмиграции евреев в Палестину. Немцы пароходы в Палестину отправляли, но англичане их заворачивали. Затем евреи стали выезжать во Францию, США.

— Имущество бросали, а деньги?

— Было создано Центральное бюро еврейской эмиграции в Вене, потом в Праге. Эсэсовцев Адольф Эйхман там рулил. За выезд надо было «делиться». Австрийские Ротшильды лишились имущества, акций, домов. Жилье у 180 тысяч изгнанных за полтора года евреев просто забирали.

— Когда для них рейх закрыл границы?

— После перекрытия эмиграции евреев в Палестину Мадагаскарский проект пришел ему на смену — в 1940-м, после поражения Франции, с этим проектом носились, но недолго.

«ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ»

— Почему «окончательно решить еврейский вопрос» Гитлер решил в июле 1941-го, а не в 1939-м?

— Он тогда оккупировав Польшу, где жило 2 млн евреев. С ними не могли уже справиться высылкой. Эмиграция закрылась, стали создавать гетто. Но война перешла в новую стадию, и перспектива решения еврейского вопроса после войны не просматривались — эту «проблему» рейху надо было решать здесь и сейчас.

Польских евреев сгоняют в гетто, 1940 год. Фото: EASTNEWS/AP/FOTOLINK.

— Гитлер сказал: убивать?

— Тот же Эйхман заявлял, что депортация евреев в любые отдаленные места — не решение вопроса. Потому что они - последовательные враги германской нации вне зависимости от того, где проживают. То есть, и зарубежные евреи тоже создают проблемы для Германии. И поступать надо с ними кардинально.

ЧЕЙ ПРИКАЗ

— Геринг получил от Гитлера письменный приказ на уничтожение евреев?

— Герингу на такой проект нужно было подписанное фюрером указание. Но Гитлер такой подписанный документ Герингу не дал. Но стол серьезное решение обязан был документально оформить высший чиновник рейха. А высшим чиновником рейха после Гитлера являлся Геринг. Он и уполномоченный по четырехлетнему плану, и президент рейхстага. Ну вот Геринг как высший чиновник рейха и отдал письменный приказ Рейнхарду Гейдриху. Тот возглавлял Главное управление имперской безопасности. Ему и пришлось разрабатывать план холокоста.

— Бандеровцев, ярых антисемитов на еврейские погромы немцы бросали?

— Для немцев ОУНовцы*, бандеровцы были не самыми удобными союзниками. ОУНовцев* немцы использовали чаще для получения информации и диверсий. Но не против евреев. Бандеровцы сами старались.

— Командование СС привлекало к прессу евреев подразделения, сформированные в Прибалтике?

— Когда немцы приступили к формированию легионов СС в Прибалтике (было две латышские и одна эстонская дивизии СС) — их уже в таком виде к проведению карательных операций напрямую не подключали — они должны были воевать на Восточном фронте. Но костяк этих легионов, ставшие там офицерами эстонцы и латыши — это выходцы из вспомогательных полицейских батальонов. А эти батальоны с 1941-го использовались именно для карательных акций на оккупированных территориях СССР. Конечно, и против евреев тоже. И в Польше их к тому же привлекали.

— Тогда умирали еврейские гетто?

— Когда в июле 1941-го Гейдриху пришло распоряжение от Геринга — от гетто решили избавляться. Было признанно: попытка решить еврейский вопрос с помощью — лишь промежуточное. А окончательное — полное уничтожение. И уже осенью 1941-го создали три первых концлагеря в Польше.

КТО УБИВАЛ?

— В концлагерях евреев гнобили не столько немцы, сколько украинцы и прибалты?

— В Польше, рядом с концлагерем Травники, была школа, где готовили охранников концлагерей из числа прибалтов и западных украинцев, и отчасти белорусов западных. Именно травниковцы потом охраняли концлагеря по всей Польше. И, конечно, приложили руку к массовому уничтожению евреев. Большая часть охраны Освенцима состояла из травниковцев. Их даже в Бухенвальде потом обнаружили — то есть, они и до Германии добрались.

1941 год, Латвия. Члены aйнзацгруппы заставляют евреев раздеться перед расстрелом. Фото: imago stock&people / Global Look Press

— Сколько евреев уничтожили в концлагерях?

— Много различных подсчетов. Вот сколько всего погибло в Освенциме? В 1945-м прозвучала цифра — 6 млн человек. Потом цифра была — 2 млн. Потом 1,3 млн, из которых 1,1 млн — евреи. Сейчас принято считать, что около 2,7 млн евреев уничтожено в лагерях смерти. Израильские ученые говорят о 4 млн убитых. Но все эти цифры оценочные.

— Объявив в июле 41-го о программе «окончательного решения еврейского вопроса», немцы не успели «решить проблему» до мая 45-го?

— В рейхе успели сделать многое для того, чтобы «освободить от евреев» не только Германию. Так количество еврейского населения в Польше и сегодня в разы меньше, чем было до Второй мировой. Это касается и ряда других стран восточной и центральной Европы, Прибалтики. Ни одного еврейского местечка не осталось на территориях Западной Белоруссии и Украине по итогам Второй мировой. Рейху план почти удался — мы помешали.

НЕ ВИДЯТ НЕОНАЦИЗМА

— Сегодня и Израиль и Германия поддерживают киевский режим, который опирается на подразделения вроде 3-й бригада спецназа «Азов»*, выросшей из одноименного нацбата с нацистской идеологией.

— В Израиле недовольны (неофициально) существованием не только этого, но и других нацподразделений в составе ВСУ, идеология которых неонацисткая, антисемитская. Иногда в израильских СМИ даже появляются осуждающие публикации (вероятно, с разрешения властей). Но Израиль старается делать вид, что его это не касается.

— А как может не замечать неонацизма на Украине ФРГ, где нацизм под запретом?

— В Германии не только запрещена пропаганда нацизма. Там запрещено изображение свастики, и один украинский националист с татуировкой свастики даже был выслан. Но Берлин также делает вид, что нацбаты — внутреннее дело Киева, а возникновение нацбатов в ВСУ — это «реакция на агрессию» России, и в этом виновата Москва.

* - террористические организации, запрещенные на территории РФ

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