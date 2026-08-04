Российский десантник закрыл боевого товарища от пули и осколков гранаты

Ордена Мужества нашли в госпитале десантников-штурмовиков Ивановского соединения ВДВ. Фото: кадр из видео

В одном из военных госпиталей состоялась торжественная церемония награждения военнослужащих штурмовых подразделений 299-го полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ группировки войск «Днепр». Наши воины проявили в бою отвагу.

Офицер подразделения от лица командующего ВДВ ВС РФ и командира 98-й дивизии вручил десантникам Михаилу и Сергею, проходящим лечение после ранений и контузий, ордена Мужества. Подполковник поблагодарил воинов за храбрость, проявленную при выполнении боевых задач на Ореховском направлении Запорожской области.

Михаил, боец штурмовой роты 299-го полка, рассказал о выполнении задачи по занятию лесопосадки у Орехова. Перед ними поставлена цель: малыми силами блокировать автодорогу и перекрыть пути снабжения противника.

«Выполняли задачу группой по штурму опорных пунктов противника… Первой «двойкой» заскочили в опорник, заняли его. В нем оказались трое военнослужащих украинской армии, которых мы уничтожили», – рассказывает Михаил.

Он хвалит за стойкость в бою своего боевого товарища: «Дальше через сутки ушли во второй накат, в котором я получил ранение. При этом я очень сильно боялся за своего напарника, за свою «двойку». И закрыл его своим телом от гранаты и от пули…».

После ранений Михаил и Сергей отошли на ранее отбитые позиции, где оказали себе первичную помощь и заняли новый рубеж обороны.

«…Потом в подкрепление пришла вторая «двойка», и за ними ещё - союзники (бойцы соседних подразделений, – прим. ред.). И они начали уже дальше продолжать штурмовать эту лесопосадку», — говорит Михаил.

Напарник Михаила Сергей вспоминает минуты того боя: «Туда шли четыре дня и четыре ночи ползли. Добрались. Они нас не ждали. Ну и сразу же начали шуметь. Один укреп забрали, следом второй. Тут ранило моего напарника, с кем мы заходили. Мы чуть-чуть откатились, закрепились. А ночью враг делал на нас контратаку. Мы ее отразили, не подпустили к себе. На следующий день десантники втроем пошли на штурм и забрали еще два укрепа. Восемь дней получается держались, ранеными отбили три контратаки».

Только вдумайтесь: четыре дня шли, четыре - ползли, заняли четыре укрепа и восемь дней ранеными отбивали контратаки противника.

Сергей отметил, что вражеские укрепления представляют собой основательные сооружения – двух-трёхъярусные накаты из старых советских железнодорожных шпал, а также разветвлённую систему «лисьих нор».

Поэтому штурмовикам всегда приходится держать в своем тылу одного из десантников, чтобы противник внезапно не обошел их с флангов или тыла.

«Их там было - целый муравейник. Ничего не поделаешь. Надо выполнять боевую поставленную задачу. Сложно было дойти до туда незаметно и выйти также незаметно. А работать – нас научили работать!»», - подчеркивает Сергей.

Воины «крылатой пехоты» признают, что в бою было страшно, но все теперь позади. У героев желание после выздоровления вернуться в строй к боевым товарищам и дальше продолжать выполнять задачи.