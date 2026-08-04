Киеву придется принять условия России: почему осенью Украину заставят начать переговоры

Переговоры по Украине могут начаться осенью, Трамп надавит на Киев Фото: REUTERS.

В море южнее Одессы поражены два сухогруза, доставлявшие вооружение и военное имущество в порты Украины, сообщили в нашем Минобороны. ВС РФ 3 августа продолжили наносить удары по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах украинской армии. Притом ВСУ бьют по складам и пляжам с людьми – на фоне заявлений в Киеве о необходимости переговоров.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с политическим философом, членом Совета по внешней и оборонной политике Александром Казаковым.

ПОСЛЕ ЭСКАЛАЦИИ – ПЕРЕГОВОРЫ?

- Вы прогнозировали, что осенью мы выйдем на реальный мирный процесс...

- Вероятность довольно высока. Обычно во время длительных конфликтов деэскалации предшествует резкий виток эскалации.

- Который сейчас и наблюдаем?

- Да. И международная повестка не то чтобы диктует, но благоприятствует тому, чтобы начались переговоры. Я имею в виду промежуточные выборы в США. Учитывая провал на иранском фронте, команда Трампа может предпринять дополнительные усилия, чтобы заставить киевский режим, стоящих за ним европейцев, которые аватары глобалистов, заставить всю эту гоп-компанию согласиться на часть условий России - чтобы просто начать переговоры. Сам переговорный процесс, точнее, очередная серия, уже будет для Трампа частичным успехом. Так что эскалация налицо.

Минобороны. ВС РФ 3 августа продолжили наносить удары по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины Фото: Минобороны РФ.

ЗАКРЫВАЕМ ПОРТЫ

- Что будет в августе?

- Мы увидим усиление давления на фронте с нашей стороны. К этому есть все предпосылки. И военная логика показывает, что мы можем закрыть фактически морские ворота для киевского режима...

- Мы это и сделали уже, по сути.

- Да, но как сделали? Есть стокгольмский синдром, а мы ормузским синдромом воспользовались. Мы, скорее, при помощи психологического давления это сделали. Мы же физически не разрушили там все.

- То есть?

- Причальные стенки есть в одесских портах. И дунайские еще есть. Мы сделали так, что суда туда не заходят. Это психологический, скорее, эффект.

СУХОПУТНЫЕ КОРИДОРЫ

- Теперь логично заняться сухопутным коридором?

- Частично мы его перекрыли на юге.

- Вы про злосчастный мост в Затоке?

- Хотя бы один его пролет там рухнул. Но есть и второй коридор. Он, правда, связан с дополнительными обстоятельствами.

- Сложными?

- Этот коридор используется не только для доставки боеприпасов, оружия и дронов - он же используется для доставки медикаментов. Украина же почти ничего не производит. Она полностью на содержании. Скажем, Иран на это пошел.

- В каком смысле?

- Страны Персидского залива тоже продовольствие не производят. Продовольствие тоже к ним шло не караванами через Саудовскую пустыню, а через Ормузский пролив. Вот Иран пошел на его перекрытие.

- А мы?

- Не знаю. Трудно будет разобрать, какой состав стоит в очереди — с дронами или с детским питанием. Но, так или иначе, мы на сухопутный коридор, по логике, тоже должны оказать воздействие. Это очень резкая эскалация в нескольких средах. И это очень часто предшествует как раз периоду деэскалации. Посмотрим. Так что я от осени не отказываюсь. И даже скажу, что, скорее всего, речь может идти об октябре.

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