Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по вопросу "О развитии туризма и индустрии гостеприимства в Российской Федерации" на территории всесезонного курорта "Манжерок". Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

За первое полугодие 2026 года в России совершено более 43 миллионов турпоездок. Из них 3 миллиона поездок приходятся на иностранцев. Вклад сферы туризма в ВВП по итогам прошлого года превысил 3%. Такие данные озвучил премьер Михаил Мишустин на совещании по развитию туризма в России, которое прошло во вторник в Горно-Алтайске.

Мишустин напомнил, что туристы из 64 стран могут въехать в Россию по электронной визе с упрощенным оформлением.

- Период пребывания в России увеличили практически в два раза – до 30 дней вместо 60, - сказал Мишустин.

С 1 декабря прошлого года отменены визы для Китая (безвиз будет действовать до конца 2027 г). Подписаны безвизовые соглашения с Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой. Итогом визовых послаблений стало увеличение числа туристов на 730 тысяч человек по итогам 2025 года и на 183 тысячи по итогам первого полугодия этого года. По итогам 2025 года рост въездного потока составил 12%, за первое полугодие 2026-го – 20% (2,5 млн. иностранцев за январь–июнь).

Михаил Мишустин отметил, что власти снижают административные барьеры в сфере туризма. Если раньше заселиться в гостиницу россияне могли только по паспорту РФ, то теперь можно также предъявить военный билет, водительское удостоверение, загранпаспорт.

– А с марта можно и без документов – через национальный мессенджер МАХ. Такая возможность уже есть почти в двух сотнях отелей, которые расположены в четырех десятках регионов, - сказал Мишустин.

Премьер также рассказал о господдержке туротрасли, в том числе программе льготного кредитования.

- С ее помощью сегодня возводятся 300 гостиниц и многофункциональных комплексов более, чем на 63 тысячи номеров. И еще сорок круглогодичных объектов - это аквапарки, горнолыжные курорты и парки развлечений, - сообщил Мишустин, отметив, что общий объем инвестиций в эти проекты составляет больше 1,6 трлн. рублей.

Отдельно Мишустин остановился на ситуации с туризмом на Крымском полуострове.

- Организациям этой отрасли в Крыму и Севастополе в этом году пришлось непросто. Для их поддержки направили 4,3 млрд рублей, чтобы они сохранили коллективы, и могли дальше вести свой бизнес. Будем эту работу продолжать, - сказал Мишустин.- Хочу искренне поблагодарить предпринимателей и в целом жителей полуострова, которые в трудный для себя момент проявили высокую ответственность, не отвернулись от проблем путешественников, приехавших в отпуск на крымское побережье, а оказывали им посильную помощь.

Михаилу Мишустину на курорте «Манжерок» презентовали проекты развития внутреннего туризма в России. Фото: Елена КРИВЯКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Как рассказал на совещании глава Минэкономразвития Максим Решетников, к 2030 году число турпоездок по России должно достичь 140 млн. в год. За прошлый год число турпоездок выросло на 2,2%, достигнув 92 миллионов. Тем не менее этим летом число бронирований снизилось - сказались проблемы с бензином, рост цен и участившиеся атаки украинских беспилотников.

- Понимаем, что по итогам этого года покажем результаты, сопоставимые с прошлогодними, - сказал Решетников и привел ряд цифр:

- С запуском национального проекта в сфере туризма в стране появилось 70 тысяч новых номеров в объектах размещения,

- Инвестиции в средства размещения выросли почти втрое – с 90 млрд. рублей в 2021 году до 260 млрд. в 2025-м.

- По программе льготного кредитования крупных гостиниц введено 46 объектов на 10 тысяч номеров. До конца этого года инвесторы выведут на рынок еще 6 тысяч. Всего «в стройке» 109 проектов на 22 тысяч номеров, еще 140 гостиниц и санаториев на стадии проектирования. В программе строительство 22 аквапарков, 14 горнолыжных курортов, 4 парков развлечений. Гостей уже принимают 5 новых аквапарков в Татарстане, Севастополе, Московской, Челябинской и Ульяновской областях и 2 горнолыжных комплекса в Челябинской области.

- Чтобы люди получали качественные и безопасные туристические услуги, проведена реформа гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Сейчас в реестре 22 тысячи таких специалистов с подтвержденной квалификацией. При онлайн-продаже услуг ссылка и номер из реестра стали обязательными.

«Надо опираться на запросы граждан»

Губернаторы регионов и представители туриндустрии рассказали на совещании о передовых проектах - речь шла не только о строительстве отелей, но и развитии всей инфраструктуры, связанной со сферой гостеприимства. Здесь есть много интересных решений. Как рассказали KP.RU в Агентстве стратегических инициатив (АСИ), новые возможности для развития туризма открывает вовлечение в хозяйственный оборот объектов культурного наследия. Уже есть успешные примеры восстановления старинных зданий под гостиницы, культурно-досуговые центры (например, в Калининградской, Рязанской, Владимирской, Нижегородской областях) с обязательным сохранением исторической ценности и культурного кода.

Для туристов проживание в отелях, расположенных в зданиях с историей, - это фишка, такое размещение очень востребовано, а для объектов культурного наследия - способ выживания. Сейчас в России насчитывается более 162 тысяч памятников истории и культуры, и многие из них далеко не в лучшем состоянии. Именно поэтому объекты культурного наследия, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, решено вовлекать в хозяйственный оборот. Такое поручение дал в феврале правительству Владимир Путин по итогам наблюдательного совета АСИ.

- Развивая туризм, надо опираться на запросы граждан, чтобы и дальше раскрывать необъятный потенциал наших регионов. Надеюсь, общими усилиями мы доведем вклад туризма в ВВП до 5%, - отметил в заключении Мишустин.

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