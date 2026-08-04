«Главный враг не Украина»: На Западе шокированы «жесткими действиями российской армии»

В Киеве и на Западе шокированы «жесткими действиями российской армии» Фото: REUTERS.

И в Киеве, и на Западе шокированы «жесткими действиями российской армии» - и в отношении портов и судов, и в отношении объектов в столице и других крупных городах незалежной. «Русские отпустили тормоза!» – раздаются истерические крики. Действительно ли сняты ограничения для ударов?

На Радио «Комсомольская правда» говорили об этом с заместителем президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктором военных наук Константином Сивковым.

ГИБРИДНАЯ ВОЙНА

- Вы говорили про «политические ограничения у вооруженных сил» - они с чем связаны?

- Мы ведем гибридную войну. Главный враг у нас не Украина, главный враг у нас - Запад. А для ведения войны с Западом нужно тонко выверять и дозировать применение военной силы. Как и других мер, чтобы обеспечить благоприятные условия по принуждению Запада к отказу от дальнейшей гибридной агрессии против России. Украина - один из плацдармов такой агрессии.

- А какие другие?

- Помимо Украины имеют место попытки захвата наших судов в море, введение новых санкций, информационная война. Наша задача - принудить Запад к отказу от таких действий.

- Принудим, если разгромим Украину?

- Даже если освободим ее от нацистов, Запад будет продолжать войну в других местах, в других формах. Она может быть очень опасной и разрушительной для нашей страны. Потому руководство страны ведет тонкую игру. Высшее руководство вынуждено дозировать применение силы.

ДОЗИРОВАНИЕ СИЛЫ

- В чем это дозированное применение силы проявляется?

- Можно ли было представить еще месяц назад, что нашим Вооруженным силам предоставят возможность наносить удары с тяжелыми повреждениями по судам разных флагов, идущих в порты Украины в Черном море?

- Нет, такого не было.

- Можно ли было представить, чтобы нашим Вооруженным силам дали возможность нанесения ударов по американскому предприятию на территории Украины? Теперь была дана санкция. Это выверенная линия поведения. Гибридная война с Западом - она предполагает очень точную сверку всех видов воздействий.

НОВАЯ ФАЗА

- Мы после завершения российско-украинского конфликта ожидаем какой-то новой фазы - где-то в другом месте?

- Верно. Потому мы и говорим о том, чтобы создать условия, чтобы эта вторая фаза была минимальна. И чтобы дальнейшее противостояние с Западом по возможности начало снижать свою напряженность - с возможностью, может быть, даже нормализации отношений.

- Но для этого что-то должно произойти на Западе?

- Должны прийти совершенно другие политики.

- Предпосылки для этого есть?

- Например, в США победа Трампа - это было событие революционное. На смену ставленникам-глобалистам пришел человек, который отражал интересы реального сектора США, национального капитала США. И в Европе такие силы есть. Но они не друзья нам, нет.

ЧТО СЫГРАЛО НА РУКУ НАМ

- Разве приход к власти Трампа сыграл нам на руку?

- В значительной степени он сыграл нам на руку по ряду направлений.

- В каких же?

- Сам факт прихода Трампа к власти означал развал единого западного блока на две части. Одна из частей готова была на сепаратные переговоры с нами - это трампистская Америка. И не будем забывать, что Трампа толкнули соответствующие силы на войну против Ирана. Причем сил, которые Трамп выделил для ведения этих боевых действий, оказалось недостаточно.

- Штаты были не готовы к такой войне?

- Американская мощь использовалась на 5-10%. Это позволяло Ирану на равных бороться с американо-израильской коалицией. Как следствие, Иран резко усилил свои позиции в этом регионе. А Иран - союзное нам, дружественное государство. А значит, и позиции России укрепились.

ПОНЯТНАЯ ЖЕСТКОСТЬ

- То, что мы сегодня перешли к жестким, решительным действиям, свидетельствует о чем?

- Что мы прекрасно понимаем, что можем сейчас переходить к таким действиям, не рискуя, что США или Европа ввяжутся в войну против нас. А ведь еще два-три месяца назад шли открытые разговоры о возможности введения во время войны контингентов европейских войск на территорию Украины.

- Это означало бы войну Европы против России.

- А начало войны Европы против России, в силу объективных законов ведения войны, привело бы к высокому риску перехода в ядерную фазу уже по истечении двух-трех недель после начала такой войны...

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