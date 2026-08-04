Нужен ли Киеву мир: что значат новые призывы Зеленского к переговорам

Зеленский предлагает России перемирие в воздухе, прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, заморозку конфликта по линии фронта, начало переговоров и личную встречу с президентом России. Фото: REUTERS.

Советник Офиса Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что Зеленский предлагает России перемирие в воздухе, прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, заморозку конфликта по линии фронта, начало переговоров и личную встречу с президентом России.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с Константином Кныриком, руководителем информагентства News Front.

ПРИМИТИВНАЯ ОПЕРАЦИЯ

- У нас есть представление, что все призывы украинской стороны, Зеленского, к переговорам, на самом деле - в пользу бедных, никакие переговоры им не нужны, потому что они живут за счет войны?

- Это исключительно информационно-психологическая операция. Причем примитивного уровня. Адресована она на две аудитории. Первая аудитория - наша российская, внутренняя. Зеленский, говорят они, предлагает перемирие. Если бы вы согласились - то по Wildberries бить перестали бы, и так далее. Вторая аудитория – внутриукраинская. Украинской аудитории приходится постоянно как-то объяснять, почему она страдает.

- У Зеленского есть такая необходимость?

- Да, надо объяснять своему населению, почему они вынуждены мучаться. Мол, мы предлагаем мир, а злая Россия не соглашается.

- Но само предложение тухлое?

- Оно по сути содержания заведомо не устраивает другую сторону.

То, что сказал о перемирии советник Зеленского Подоляк - всего лишь примитивная информационно-психологическая операция. Фото: REUTERS.

ОСОЗНАННАЯ ПРОВОКАЦИЯ

- Это осознанно делается?

- Да, и в некотором смысле, в провокационной форме. Любая дипломатия в такой сложной, противоречивой ситуации, с достаточно большим набором несогласий сторон, не может быть публичной. Есть определенные каналы коммуникации. Я уверен, что есть и прямые каналы коммуникации между Москвой и Киевом - ведь как-то же решаются вопросы с обменами пленных. Есть условный посредник, через которого те или иные предложения можно передать. А когда это вываливается сразу в публичное пространство - это очевидно информационная операция.

- Поподробнее о решаемых задачах.

- Зеленский пытается еще и таким способом качать внутреннюю ситуацию в России, работать с нашей аудиторией. Что касается своей аудитории, он ведь не может ей честно сказать, что все проблемы страны - оттого, что он хочет и дальше считаться президентом. А считать его президентом могут только во время войны. И он хочет и дальше со своими друзьями пилить бабки. Но так же он не скажет своей аудитории! А так он может сказать: я опять предлагаю мир, а Москва опять не согласна.

ПРОДОЛЖАЮТСЯ ТЕРАКТЫ

- Если нет почвы для переговоров - на что они рассчитывают? Тем не менее, Зеленский за короткий период, призывал к переговорам уже несколько раз, продолжая совершать теракты.

- Когда им удается устроить массовый теракт, каждый раз финалом становится подобного рода предложение. Это уже в некотором смысле отрепетированный процесс у Зеленского. Он так эту ситуацию видит, он так ее понимает. Что касается конкретики, ее у Киева и быть не может.

- Почему?

- Вся система планирования и управления – все в Киеве заточено под продолжение войны. Все идеи, тезисы, нарративы. Допустим, зачем Зеленский запускает нарратив про якобы «мобилизацию, которая будет в России»? Это же работа с определенной аудиторией. Так он тоже пытается раскачивать ситуацию у нас, но это очень слабо работает.

ЛОЖНЫЕ ПОСЫЛЫ

- А украинцам-то что с того?

- На Украине тему массово раскручивают для внутриукраинской аудитории, потому что только так можно объяснить беспредел ТЦК. Только так можно объяснить слухи о возможной мобилизации женщин. Объяснить, почему так активно Украина требует, чтобы из европейских стран начали выдавать граждан призывного возраста. Это уже имеет определенные очертания плана.

- Какой посыл с какой аудиторией работает?

- Ну, они же смогли себя и запад убедить в том, что у них перелом, «успехи на фронте»! То, что мы называем терактами - европейцы и Зеленский трактуют как некий прорыв, некие перемоги. В этой части они сейчас пытаются убедить всех , что «в России будет мобилизация», поэтому нужно усилить свою.

Сможет ли Украина пережить очередной энергетический кризис? Фото: REUTERS.

ОСОЗНАНИЕ - ЗИМОЙ

- Зеленский говорит, что Украина постарается «заставить Россию» завершить войну до зимы. А в западных СМИ пишут, что Украина готовится к очень тяжелой зиме, самой сложной с 2022 года.

- Они уже сейчас призывают всех уезжать в деревни. Причем публично, на официальном уровне, чиновники это говорят. При том никого судьба рядового украинца не интересует.

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