Утром 5 августа Луна «взорвется»: падение ракеты Илона Маска на поверхность спутника можно будет наблюдать своими глазами

Утром 5 августа россияне смогут наблюдать редчайшее явление – незапланированное падение ракеты на Луну. Фото: muratart/Shutterstock/Fotodom

Утром 5 августа россияне смогут наблюдать редчайшее явление – незапланированное падение ракеты на Луну. Никто доподлинно не знает, что именно мы увидим: яркий взрыв на Луне? Она окутается дымом и гарью? А может, как в фантастических рассказах, расколется пополам? Рассказываем все, что известно об этом событии, а поможет нам руководитель Центра коллективного пользования «Международной сети телескопов для научных и прикладных задач» Института прикладной математики им. Келдыша РАН Виктор Воропаев.

КУДА СМОТРЕТЬ

Итак, все произойдет утром 5 августа, в 9 часов 35 минут по московскому времени. В Москве Луна в это время будет находиться высоко над горизонтом почти на Западе. Луну видно даже днем, так что повернитесь к западу, потом совсем немного отклоните корпус налево, и поднимите голову примерно на половину угла между горизонтом и зенитом. Вот и Луна.

Луна, убедитесь в этом, выглядит как половинка диска, обращенная выпуклой стороной к Солнцу. Вам нужен самый край этой выпуклой стороны: на краю-то и развернется действо.

Повторимся, никто не знает, как это будет выглядеть. Возможно, на мгновение зажжется яркая точка. Не исключено, что из края Луны «повалит дым». Бинокль, а еще лучше небольшой телескоп сильно помогут в наблюдениях. Но можно попробовать и простым глазом.

Наблюдать Луну можно даже в светлое время суток. Фото: Simon Belcher/ imageBROKER.com/ Global Look Press

КТО ВИНОВНИК

На Луну упадет вторая (верхняя) ступень ракеты Falcon 9 Илона Маска. Такие ракеты состоят из двух ступеней. Нижняя, отработав свое, отделяется и аккуратно садится «на попу», туда, откуда взлетела. Верхняя ступень разгоняет полезную нагрузку уже за пределами земной атмосферы; она назад не возвращается.

Илон Маск и его компания Space X запустили уже около 600 таких ракет. Большинство вторых ступеней все еще на орбите Земли в виде космического мусора, часть успели попадать на Землю, вызвав яркую «падающую звезду». Но этой ступени, массой в 5 тонн, известной под кодом 2025-010D, уготована другая судьба.

Ракета стартовала 15 января 2025 года и несла два лунных аппарата, Blue Ghost и Hakuto-R. И если Blue Ghost успешно сел на Луну 2 марта 2025 года, то Hakuto-R не сумел: связь с ним была потеряна за 90 секунд до посадки, он разбился 5 июня того же года.

А верхняя ступень? Она продолжала крутиться между Луной и Землей. За ней следили в земные телескопы. Несколько раз она пролетала около Земли и Луны, но всякий раз избегала печального финала. Теперь все расчеты говорят: не отвертится. Точка назначения – Луна, окрестности кратера Эйнштейн, на границе видимой и невидимой сторон (именно поэтому с Земли эта область расположена на самом краю диска, на «выпуклости».

На Луну упадет вторая (верхняя) ступень ракеты Falcon 9 Илона Маска. Фото: REUTERS.

ПОЧЕМУ ТАК ТРЕВОЖНО?

Хотя все исследователи сходятся на том, что падение ракеты никому не навредит, история неприятная. В начале июля НАСА даже собирало специальной совещание по этому поводу. Почему?

Даже сейчас, когда Луна не очень-то населена, есть крошечная, но не нулевая вероятность того, что обломки повредят один из двух китайских посадочных модулей, роботов, которые находятся относительно недалеко. Но лунная гонка в разгаре. Лет через 10 на нашем естественном спутнике станет тесно. И такие инциденты допускать нельзя.

Никто не беспокоился о падении чего-либо на Луну во время миссии Аполлон. А там падало много и от души. В 2009 НАСА провело эксперимент: сознательно направило верхнюю ступень в Луну, чтобы посмотреть, что будет. А в 2022-м в наш естественный спутник что-то врезалось (мы так и не поняли, что): скорее всего, фрагменты китайского аппарата. И вот этот инцидент уже встревожил. Похоже, шлейф нашего космического мусора простирается уже дальше близкой земной орбиты. Мы в шаге от печальной перспективы загадить еще и Луну.

МАСК СДЕЛАЛ ЭТО НАРОЧНО?

Сейчас в СМИ задается много вопросов, обращенных к Илону Маску: как допустили? Вы что, судьбу частей своих ракет не отслеживаете? Короткий ответ: здесь невозможно ничего отследить. Падение на Луну – событие случайное, рассказал KP.RU Виктор Воропаев.

- Баллистики компании Space X так далеко траекторию ступени не просчитывали. Cпрогнозировать такое событие через некоторое количество витков затруднительно, так как существуют ошибки (неточности) выведения.

Помимо этого, непредсказуемо и поведение самой ракеты уже после того, как она сделает свое дело. Ракета продолжает «жить»:

- Это сброс остатков топлива и газов наддува баков при пассивации верхней ступени, последующая дегазация (извержение газа – КП) в течение нескольких суток, - говорит Виктор Воропаев.

А еще на ракету давит солнечное излучение, отклоняя ее траекторию:

- Такое давление зависит от ориентации оси вращения ступени относительно направления на Солнце. Слишком много неопределённых факторов для точного прогнозирования траектории на годы вперёд, - суммирует Виктор Воропаев.

Добавим, что военные с их радарами, отслеживающие мусор на орбите Земли, добить своими радиолучами до Луны не могут. Приходится полагаться на оптические наблюдения в телескопы: в сильные инструменты ступень видна как звездочка. Но время сильных инструментов расписано по минутам, и вряд ли созерцание мусора – самая важная задача.

Отсюда следует горький вывод: запускать аппараты мы худо-бедно научились. Отслеживать судьбу мусора, который, оказывается, живет своей жизнью, а не просто летает – не научились.

Всерьез говорят о введении правила: все, что запускается к Луне и дальше, должно выводиться не на орбиту вокруг Земли, а на орбиту вокруг Солнца. Тогда осколки почти гарантированно не упадут ни на Землю, ни на Луну. Но пока такого правила нет, и внедрять его игрокам космической гонки не очень хочется: лишняя морока.

Сейчас в СМИ задается много вопросов, обращенных к Илону Маску: как допустили? Фото: REUTERS.

СОВЕТЫ НАБЛЮДАТЕЛЯМ

Но вернемся к самому жгучему вопросу: что мы все-таки увидим. Для ученых событие представляет некоторый интерес. С лунной орбиты попытаются заснять новый, образовавшийся от удара ракеты, кратер (вероятно, он будет небольшим). Исследуя состав выброшенного вещества, можно больше узнать о строении недр Луны.

Ну а что с Земли? Стоит расчехлять бинокли нам, простым людям? Стоит, и есть вероятность что-то увидеть, говорит Виктор Воропаев:

- Вряд ли кто-то заметит короткую вспышку света на самом краю (в терминологии астрономов, "лимбе") освещённой части Луны. Однако, не исключено наблюдение в большие телескопы (оснащённые высочувствительными астрономическими фотоприёмниками) так называемого "плюма", выброса реголита (лунного грунта) на фоне тёмного неба. Но засветка от яркого диска Луны будет сильно мешать наблюдателям.

А москвичам, добавим, помешает и то, что все событие развернется на светлом небе.

Так или иначе, профессиональные астрономы советуют любителям попробовать два трюка:

- если есть телескоп и видеокамера, просто снимать нужную точку, начав до события. Не прерывайте съемки, даже если вам покажется, что ничего нет. Во-первых, детали могут обнаружиться при обработке записи. Во-вторых, упомянутый Виктором Воропаевым плюм может проявиться через секунды, если не через минуты после удара;

- если наблюдаете глазами, почаще отводите взор от Луны и смотрите снова. Так вы четче поймете: что-то изменилось.

Феерии вроде «диск Луны, как нам показалось, раскололся надвое» (так в Средние века описали падение на Луну очень большого метеорита), наверное, не будет. Против этого все разумные расчеты. Но вдруг? Смотрим, следим.

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