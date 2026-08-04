Как у жены за пазухой: почему половина российских отцов готовы уйти в декрет

С 2023 года доля мужчин, которые берут декретный отпуск вместо жен, выросла в 8 раз до 14% от общего числа декретов. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отцы стали чаще уходить в декрет. С 2023 года доля мужчин, которые берут декретный отпуск вместо жен, выросла в 8 раз до 14% от общего числа декретов. По данным Соцфонда, на конец прошлого года каждым восьмым получателем пособия по уходу за ребенком был мужчина, всего в декретных отпусках находились 226 тысяч российских мужчин.

По статистике в декрет чаще всего идут мужчины, живущие в крупных городах - в лидерах Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область и Татарстан. Чаще всего декрет оформляют мужья экономисток и «айтишниц», которые традиционно имеют высокие зарплаты.

Интересный факт: по данным Соцфонда, оформить отпуск по уходу за ребенком хотели бы еще больше мужчин - до 30%, но по разным причинам, они не могут себе этого позволить. А исследование СПбГУ стало еще более шокирующим: оно показало, что, в декрет готова уйти половина всех российских отцов.

Право уходить в декрет отцы получили в 2007 году. Тогда в Трудовой кодекс были внесены изменения, по которым не только мать, но и отец или другой член семьи (например, бабушка или дедушка) может уходить в отпуск по уходу за ребенком до достижения им трех лет.

Спецкор KP.RU пообщалась с мужчинами, испытавшими на себе все трудности и радости декретного отпуска. Несмотря на то, что мужской декрет уже не редкость, мои собеседники попросили не указывать их фамилии, объясняя это природной скромностью и нежеланием «светиться» на большую аудиторию. Тем не менее, истории наших героев весьма показательны и типичны для отцов-декретников.

История 1: «жена стала любить меня еще сильнее»

У Андрея и Натальи двое детей. С первым ребенком декретный отпуск брала Наталья, а вот после появления второго ребенка в декрете оказался Андрей. Причем, неожиданно для себя самого. Семейная пара выбрала совместные роды (то есть с присутствием мужа).

- Это сильно на меня повлияло. Совместные роды очень меняют создание, мужчина видит, насколько тяжело женщине дается рождение ребенка. И сразу хочется больше помогать, поддерживать, ты сильнее привязываешься к малышу, ведь ты видел его с первых минут появления на свет, - рассказывает Андрей.

Вначале пара думала, что со вторым ребенком все пойдет точно также, как с первым: жена пробудет в декрете все три года. Но вышло иначе.

- У жены случилась сильная послеродовая депрессия, ее мучили панические атаки, апатия. Неожиданно возник страх, что она погрязнет в семейных делах и уже никогда не сможет вернуться к карьере. Жена твердила, что ей нужен «воздух». Мы обращались к психологам, но лучше не становилось. И тогда я решил, что пойду в декрет сам, а Наталья вышла на работу. И кстати, вскоре ее психологическое состояние улучшилось. Жена успокоилась, осознала, что ее карьера не закончена, что варианты всегда есть, и мы оба почувствовали, что наша семья стала еще более крепкой. Наталья иногда говорила, что ее мучает совесть, что она не осталась ухаживать за ребенком, но это был важный опыт для нас обоих, - рассказывает Андрей.

По его словам в декрете вначале было непросто, потому что непривычно.

- Но зато мне все помогали. Даже врачи в районной поликлинике, когда мы с сыном приходили на осмотры, были более доброжелательными, внимательными. Меня все называли «папочкой», улыбались, помогали. С мамами на детской площадке я тоже отлично ладил. Многие из них говорили, что завидуют моей жене, - признается Андрей.

По словам Андрея, окружение семьи реагировало на его декрет либо безразлично, либо спокойно и позитивно, ведь он справлялся с ребенком не хуже жены.

- Теща правда в начале была не очень довольна, постоянно звонила мне в течение дня, боялась, что я что-то сделаю не так, переживала, давала разные советы. Но потом убедилась, что все у нас идет хорошо и успокоилась. Когда сыну исполнилось 1,5 года, мы наняли няню, подключили активно бабушек и я вернулся на работу. Не уверен, что пошел бы в декрет снова. Все упирается в деньги. К тому же руководство на моей работе, честно говоря, было не в восторге от моего решения. Но то, что я был рядом с сыном в первые полтора года, позволило мне стать с ними ближе, это точно. Я многому научился, а жена стала любить меня еще сильнее, - замечает Андрей.

Право уходить в декрет отцы получили в 2007 году. Фото: Ольга ЮШКОВА.

История 2: «Я зарабатывал меньше супруги»

Чаще всего мужчины идут в декрет из-за финансовых соображений. На семейном совете будущие родители прикидывают, кому из них выгоднее сохранить работу. И зачастую бывает, что это женщина. К тому же если есть вариант работать на «удаленке» или ездить в офис лишь несколько дней в неделю, то это удобно вдвойне.

Дмитрий сидел в декрете дважды: в семье двое детей погодков. До декрета работал практически с утра до ночи, много мотался по командировкам.

- Но у жены заработок был гораздо выше моего, к тому же она часто работала из дома. Поэтому мы решили, что декрет будут оформлять я. Распределили обязанности: в течение дня дети были полностью на мне, жена работала в комнате за закрытой дверью и мы старались ее не отрывать от работы. Я готовил, убирался, гулял с детьми, менял им памперсы, купал, укладывал спать - все было на мне. Сначала было трудно, но потом я втянулся. И мне даже в выходные не хотелось никуда выйти «проветриться», постоянно тянуло к детям, - делится Дмитрий.

Когда младшему ребенку исполнилось три года, его, как и старшего отдали в детский сад. С тех пор прошло уже 1,5 года, но Дмитрий до сих пор не работает.

- На прежнюю работу я решил не возвращаться, потому что при прежнем графике я бы вообще не видел детей. Меня это совсем не устраивает. Поэтому с прежней работы после окончания декрета я уволился, сейчас сижу дома. Жена работает, денег нам, если честно, хватает, поэтому я не форсирую события, не спеша подыскиваю подходящую работу. Многие о такой жизни могут только мечтать. Недавно поучаствовал в одном проекте, работал из дома, но это было временно. Дети по-прежнему на мне, я отвожу их в сад, забираю. Очень много времени уходит на домашние дела. Я теперь очень хорошо понимаю женщин, которые говорят, что целый день стоят у плиты, хотя я, конечно, не могу целый день у плиты провести. Я готовлю, но у жены это получается гораздо лучше, к тому же она любит готовить, это приносит ей удовольствие.

- Неужели нет неловкости от того, что сидишь (перефразируя известную поговорку) у жены за пазухой? За детьми ежечасный присмотр уже не нужен, жена вовсю трудится, а муж не приносит в семью никакого дохода?

- Никакой неловкости нет, мы с самого начала обсуждали, что такое возможно, и если я не захочу или не смогу вернуться к прежней работе, никаких упреков в мой адрес не будет. И никаких упреков нет. Вот сейчас, например, дачный сезон: куча работы, то траву покосить, то что-то починить. Конечно, со временем я найду что-то подходящее и по деньгам и по загруженности, но никакой спешки нет.

- А нет ли страха, что жене в конце концов надоест тебя содержать?

- Я может быть, пафосно скажу, но семья - это то, на что я надеюсь всегда, до самого последнего момента. Если опасаться, что жена уйдет, то жить будет вообще очень плохо. Поэтому нет, я такого не боюсь и даже не думаю об этом.

- Нет ли ощущения, что за время декрета просел в профессиональном плане?

- Тоже нет. Хотя я уже больше пяти лет не работаю, у меня нет ощущения, что мне будет сложно вернуться к работе. Я работал в разных местах, но поверьте, гораздо легче вынести, когда на тебя кричит начальник, чем когда кричит твой ребенок, что-то требует и ты должен его успокоить и объяснить, почему так делать не надо. Поэтому все эти рассуждения, что мужчина в декрете «обабится», обленится - это полная ерунда. Так говорят те, кто никогда с утра до вечера не занимался с детьми. За все нужно платить. И я решил, что это не такая большая цена, если я заплачу своими карьерными достижениями за возможность быть с детьми, хотя я в свое время до неплохих результатов доработался. Я думаю, что мои дети меня за это не осудят, а другие оценки я как-нибудь переживу.

По данным Соцфонда, оформить отпуск по уходу за ребенком хотели бы до 30% мужчин. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Мы становимся свидетелями слома семейной парадигмы»

Председатель правления Всероссийского общественного движения «Отцы России» Андрей Коченов

Можно только догадываться, из чего складывается такая статистика. Возможно, это связано с феминизацией самого общества, с сокращением числа мужчин, с развитием технологий. Новые профессии, которые появляются сегодня, предполагают больше возможностей в том числе для женской реализации. Женщины более адаптивны, легче приспосабливаются к быстро меняющимся условиям. Для мужчины издавна самые понятные инструменты - это плуг и копье, вот тут мы по-настоящему незаменимы, но времена кардинально поменялись.

Женщина сегодня может легко заменить мужчину даже в системе транспорта, авиации, атомной промышленности и многих других сферах, которые раньше были не для женских плеч. Поэтому не исключаю, что в отдельно взятых семьях финансовый вопрос и более высокая зарплата супруги или ее карьерный рост вынуждают пару сделать выбор в пользу мужского декрета для ухода за ребенком.

Но все же уверен, что этот сценарий не должен стать массовым. Это скорее аномалия, мутация, отход не только от традиций, но и от самой природы мужского и женского начала. Не в характере и самого мужчины перекладывать ответственность за благосостояние семьи на женщину, чтобы та стала «кормилицей», а мужчина «домохозяйкой».

Мы, к сожалению, становимся свидетелями слома семейной парадигмы, переворота ролей мужчины и женщины, которые исторически были даны нам с нашей верой и культурой. Не вижу в этом ничего хорошего, да и знаю примеры, когда в итоге оба супруга страдают от такого обмена, чувствуют себя дискомфортно и не обретают счастья.

ОПРОС «КП»

Стоит ли мужчине уходить в декрет?

Да, если в семье так решили 50%

Да, если он зарабатывает меньше жены 18%

Да, но лишь в особых случаях (болезнь жены и т. д.) 12%

Нет, мужчина должен работать и обеспечивать семью 15%

Нет, это противоречит традициям и подрывает устои 4%

Нет, это плохо для здоровья или воспитания ребенка 1%

Опрос проведен среди читателей «КП» в соцсетях. Участие приняли 1,9 тысячи человек.

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