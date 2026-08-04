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Политика4 августа 2026 11:19

Вячеслав Никонов: Укронацисты и Запад не понимают характер русского народа

Первый зампред Комитета Госдумы по международным делам, внук сталинского наркома Молотова - с политобозревателем «КП» Гамовым
Александр ГАМОВ
"Когда говорят, что русского, конечно, можно поставить на колени, но он становится на колени только для того, чтобы завязать берцы. Это именно то, что сейчас происходит".

"Когда говорят, что русского, конечно, можно поставить на колени, но он становится на колени только для того, чтобы завязать берцы. Это именно то, что сейчас происходит".

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

УКРОНАЦИСТЫ И ЗАПАД НЕ ПОНИМАЮТ ХАРАКТЕР РУССКОГО НАРОДА

- …Здравствуйте, Вячеслав Алексеевич! Это Александр Гамов, биограф Никонова, ведущий программы «Русский дозор Бута и Гамова» на Радио «Комсомольская правда».

- Приветствую, Александр…

…- Кстати, а я сейчас «Большую игру» с Вячеславом Алексеевичем на Первом канале смотрю не только днем, но и ночью.

- Еще у вас есть возможность это делать в течение этой недели. У меня в день - три эфира.

- Ого! Ясно. И, знаете, меня в хорошем смысле зацепила ваша фраза в ночном эфире… Что - несмотря на эти зверские удары укронацистов по нашей мирной, гражданской инфраструктуре, количество которых после назначения Драпатого главкомом , увеличилось… Так вот - как свидетельствуют соцопросы, несмотря на это, тревожность в нашем обществе, она все равно не повысилась…

- … а, скорее, снизилась.

- Да, на несколько процентов снизилась. Чем, на ваш взгляд, это объяснить? Почему эта задача, которую они - укронацисты под патронажным запалом - перед собой ставят… Что им удастся посеять панику в нашем обществе, и так далее, и так далее… Почему это не происходит? Почему это не работает?

- Ну, прежде всего, Александр, потому, что они не очень хорошо понимают характер русского народа, хотя сами - вроде бы бы русский народ и должны были понимать.

Чем сильнее удары, тем злее мы становимся. Мы становимся не тревожнее, мы становимся злее. А когда мы становимся злее, мы, естественно, начинаем требовать, чтобы наносились более сильные удары, чтобы снимались некоторые табу, которые были наложены на..

- На что?

- Сами на себя наложили, потому что мы вели все-таки и продолжаем пока вести Специальную военную операцию, а не полномасштабную войну.

Первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов

Первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

РУССКИЕ СТАНОВЯТСЯ НА КОЛЕНИ ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЗАВЯЗАТЬ БЕРЦЫ

- Вячеслав Алексеевич, но в крайние дни ситуация в корне изменилась…

- Да, в последние дни были предприняты с нашей стороны очень серьезные шаги… Такие, как удары по судам украинского Черноморского флота, по портам… И плюс - просто ликвидация какого-либо сообщения, какого-либо судоходства на Черном море для Украины. (Речь - о сухогрузах и других судах, перевозивших военные грузы для ВСУ. - А.Г.)

А это - две трети украинского экспорта и импорта. Очень серьезные вещи.

Плюс - мы начали хорошо попадать по мостам. К примеру - по мосту в Затоке. Массовые удары, очень целенаправленные, сразу - (с использованием) по 40 - 50 баллистических ракет, которые все достигают цели. Это серьезная эскалация с нашей стороны, которая стала ответом на их эскалацию.

Так что их эскалация привела не к тому, что люди деморализовались, и Россия готова руки поднять, а просто Россия стала злее.

Когда говорят, что русского, конечно, можно поставить на колени, но он становится на колени только для того, чтобы завязать берцы. Это именно то, что сейчас происходит.

- Понятно… У меня было на днях интервью с Юнус-Беком Евкуровым - редкое такое. Вдруг вам оно пригодится тоже. Как раз про берцы. Генерал-армии носит солдатские берцы. Он говорит: я так привык, мне так удобно. И вообще, там много интересного. Я вам эту публикацию пришлю.

- Хорошо.

- Насчет моста в Затоке. Я просто знаю этот мост. Я отдыхал одно время - в мирные времена - в Одессе. Да, помню этот мост.

ГРЭМА* В КИЕВЕ СГУБИЛА ГОРИЛКА? И ЕЩЕ КОЕ ЧТО…

- И, естественно, всех еще что интересует… Во-первых, провальная поездка кровавого клоуна и диктатора киевского режима в Нью-Йорк, на похороны Грэма*. Кстати, наш эксперт Виктор Бут говорит, что отравили на Украине этого сенатора, чтобы поехать на похороны в Вашингтон. Такая фантастическая версия была.

- Я, честно говоря, не думаю, что сенатора на Украине травили. Он был «выдающимся», конечно, лоббистом украинских интересов на содержании у Киева. И он отрабатывал честно те деньги, которые получал в Киеве, инициируя огромное количество законопроектов как раз с санкциями России, с поддержкой Украины и так далее.

Другое дело, что да, он скончался сразу после поездки в Киев. Но он туда что ездил? Он ездил туда отметить свой день рождения. Вы можете себе представить, что такое день рождения с таким уважаемым гостем в Киеве. Это же и горилка, и наркотики, и, естественно, мальчики**, которыми увлекается, собственно, Грэм* увлекался.

Он человек не женатый, он, наоборот, по мальчикам**, а не по девочкам был.

Так что я думаю, он там просто переутомился и уже не долетел до Америки. Это от чрезмерного украинского гостеприимства, мне так кажется.

Что касается визита Зеленского в Вашингтон, где проходили похороны, то никто от этого ничего не ожидал. Потому что это не была какая-то плановая встреча, это была именно поездка на похороны.

И сам факт, что Трамп с Зеленским отдельно встретился, это как раз свидетельство внимания, которое Соединенные Штаты все-таки еще проявляют к Украине.

К сожалению, они проявляют гораздо больше внимания, чем это следовало бы, на мой взгляд.

РУБИО, ТЫ НЕ ПРАВ!

- А как вам, вообще, нынешняя стратегия США по отношению к Украине?

- Сейчас Соединенные Штаты придерживаются очевидно ошибочной стратегии.

Они считают, и Рубио об этом открыто заявил на прошлой неделе, что те удары, которые Украина наносит вглубь России, действительно меняют стратегическую ситуацию, это - якобы, может изменить что-то в российских подходах к переговорам. Получается, что они ждут, что мы пойдем назад в своих требованиях в отношении Украины.

Но этого, очевидно, не произойдет. И они явно переоценивают значение тех ударов, которые с их помощью Украина наносит вглубь нашей территории.

- А когда они могут прозреть, я имею в виду Рубио, европейцы, что наше дело правое?

- Если по большому счету, то никогда.

С тем, что наше дело правое, они никогда не согласятся, потому что у них свое дело, отличное от нашего.

Их дело в основном заключается в том, чтобы нас не было. Поэтому, естественно, они будут нам делать гадости всегда.

Но если до последнего времени там были надежды, что они будут применять тактику, грубо говоря, удушения в объятьях, как это бывало… То сейчас очевидно, что они пока что склоняются к тактике убить прямым способом.

Собственно, в отношениях нас с Западом, вернее, Запада с нами, есть только два способа. Либо задушить в объятьях, либо прямо убить. Поэтому сейчас второй способ выходит на первый план снова.

ЭТО ХОРОЩО, ЧТО В ЕВРОПЕ ПРИХОДЯТ К ВЛАСТИ ДУРАКИ?

- И еще - вот в Вашингтоне надеются и на Европу. Но в Европе-то нормальных лидеров нету. Она готовится, конечно, к войне с нами, но вожди-то у нее, видите, один хуже другого.

- В Европе вообще ничего нету, по большому счету. А что у них сейчас есть-то для того, чтобы что-то изменить?

- Да, что?

- У них нет даже достаточно оружия, чтобы Украине поставить. Они просто не производят его. Будут производить.

Но, знаете, они проводили специальные военные учения «войны с Россией», где за Россию выступала Украина. И были разгромлены там во всех случаях, причем с треском.

Залужный вчера выступал, я так понимаю, на совещании послов. Он там сказал, что НАТО будет перестраиваться еще 12 лет, хотя бы до того, чтобы дойти до половины российского уровня в подготовке своих вооруженных сил.

Поэтому Европа действительно явно сейчас слаба в этом отношении.

А что касается погодных условий, Бог шельму метит, как известно. Они сейчас получили самое жаркое лето, они получили засуху. И это действительно очень серьезный удар сейчас по европейской экономике.

Ясно, что европейских лидеров, по идее, это должно беспокоить больше, чем что бы то ни было. Но их, по-моему, мало что волнует. Во всяком случае, поведение Бернэма меня просто изумило, я бы даже сказал - шокировало.

- Чем же?

- Этот человек, ставший премьер-министром Великобритании неизвестно каким образом, поскольку его никто не избирал… Через две недели пребывания на Даунинг-стрит, так и не сказав, что он собирается делать, ушел в отпуск. Фантастика! А это как раз, я считаю, самая блестящая иллюстрация того, что сейчас происходит в Европе.

- А может, хорошо, что они такие дураки, Вячеслав Алексеевич?

- Слава Богу, да. Конечно, хорошо. Но, с другой стороны, они еще и злые дураки. Злой дурак может наделать много бед.

* * *

- Понятно… Наверное, Вячеслав Алексеевич, такой завершающий вопрос. (Вам же работать надо.) Вопрос состоит в чем? Всех волнует, конечно, что дальше будет? Затянется ли это нынешнее положение? Вы же всегда все знаете наперед…

- Кто знает, Александр, что будет дальше? Ответ на этот вопрос зависит от многих параметров. Но пока что мы продолжаем стоять на Победу и будем стоять, сколько это нужно будет.

Дальше будет наша Победа. Другого варианта у нас нет.

- Враг будет разбит?

- Враг обязательно будет разбит, Победа будет за нами. Когда - сказать не могу.

- Когда будет 9 мая?

- Это вопрос открытый…

* – внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

** – движение ЛГБТ признанно экстремистским, деятельность которого запрещена на территории РФ.

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