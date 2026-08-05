Елизавета Ищенко: Очень люблю смеяться и смешить, чтоб аж до слез было!

Фото: Persona Stars

Двадцатилетняя Лиза Ищенко стремительно (принято писать: «с двух ног») ворвалась в российский кинематограф всего лишь в 2023 году, а кажется, будто очень давно.

Девушка начала с главных ролей («Сама дура» 18+, «Алиса не может ждать» 18+), явила публике невероятно правдоподобный образ трепетного и честного подростка, затем уверенно закрепила успех в семейном трио с мастерами профессии (Юрием Стояновым и Марьяной Спивак в «Мамонтах» 16+) и теперь выходит на новый уровень, по-горьковски погружаясь на глубины человеческой морали: в проекте «Нам кранты» («Кион») Лизе достался образ Вали - представительницы первой древнейшей, которая находит путь истинный через любовь. В связи с этим сайт KP.RU от лица представителей второй древнейшей обсудил с молодой, талантливой и перспективной актрисой новый образ, безупречное умение показать тревожно-оголенное нутро подростков и, конечно, обаяние разных мальчиков.

«Новое всегда будоражит»

- Елизавета, в сериале «Нам кранты» ваша Валя зарабатывает своим телом. Как считаете, девушки этой специализации действительно погибают от безысходности, выбирая такой путь, или делают осознанный выбор, принимая риски и последствия?

- Девушки этой специализации разные, как и жизненные ситуации, в которых они оказались. Я не могу говорить за девушек: осознанный выбор или нет. Понимаю, что, наверное, некоторые не видят другого выхода, как решить свои вопросы. Разные причины побуждают к такому выбору.

А в «Нам кранты» - девушку Валю. Фото: Кадр из фильма

- Что и как меняет вдруг Валентину? Почему она решает отказаться от такого пути?

- Валентина встречает парня, в которого влюбляется, и решает кардинально изменить свою жизнь. Принимает решение жить по-новому, не так, как раньше.

- Радикально! Наверное, речь идет о настоящей любви. Кстати, а ваша первая настоящая любовь прошла, как это часто бывает, болезненно или, как реже встречается, счастливо?

- Моя первая любовь была фантастически прекрасной.

- Завидую. Тогда вернемся к проекту. Вам ВСЕГО 20 - тяжело было вживаться в такую, как у Валентины, психологию?

- Вживаться в героиню было довольно интересно и необычно, так как проживаешь много нового впервые - для меня это необычный опыт. А все, что новое, всегда будоражит: всегда хочется изучить и сыграть нового персонажа, которого ты еще не играла. Прожить новые истории - это всегда интересно, даже захватывающе.

«Подростковый период был спокойным»

- Тогда так: вам УЖЕ 20 - и за плечами приличное число солидных и крутых ролей, в том числе и главных, в том числе в партнерстве с опытнейшими артистами (Стоянов, Спивак, Фоменко, Разумовская, Михалкова, Урсуляк и др.). Вы ощущаете момент восхождения и бьет ли это (популярность, узнаваемость, фидбэк от публики, рост гонораров, обложки) по ментальности?

- Я благодарна, что в моей жизни появились прекрасные опытные артисты, благодаря которым я впитала их советы, их игру. А советы от мастодонтов самые правдивые - их советы как раз и поменяли меня как актрису. С удовольствием прислушиваюсь к ним, потому что мне 20 лет и я понимаю, что не хватает опыта. А их советы и вообще работа в кадре с опытнейшими артистами - это самый ценный опыт.

В «Мамонтах» Елизавета сыграла внучку Юрия Стоянова. Фото: Кадр из фильма

- Как в институте относятся к вашим популярным проектам преподаватели? Подкалывают, хвалят, мстят?

- В институте (Елизавета учится на актерском факультете Высшей школы экономики. - Авт.) относятся к моим проектам по-разному: кто-то рад и гордится, что я с ними, помогают, поддерживают. Огромнейшее спасибо им. Но прежде всего обязательно хочу сказать спасибо за знания. А человеческое недопонимание можно всегда решить и договориться.

- Какое амплуа не предложил еще ни один режиссер, а вам бы хотелось?

- Хотелось бы попробовать себя в увлекательном историческом проекте (и такая возможность практически представилась: в новой киносказке «Садко», где действие развивается в средневековом Великом Новгороде, Ищенко исполняет роль скандинавской девушки Рандгрид. - Авт.).

- Насколько амплуа трудного подростка с закатившимися на затылок глазами (точнейшая роль в «Мамонтах»), познавшего жизнь к 14 годам, вам понятно и близко? Как лично вы проходили подростковый период - спокойно или как огненная рыжеволосая фурия?

- Подростковый период у меня был спокойным. Я окончила художественную школу и очень часто рисовала, растворяясь в этом процессе. Очень люблю рисовать, особенно маслом. Плюс родился брат, и я помогала маме с малышом, так что время пролетало быстро и интересно. А по поводу амплуа трудного подростка - я много наблюдала в школе за своими одноклассниками. Ребята же абсолютно разные: кто-то красил волосы в синий цвет, кто-то в красный, кто как мог, так и выражал себя. Видно было, у кого протесты, у кого все спокойно в семье. Плюс наблюдение за друзьями и родными - вот эти наблюдения и дали картинку, как сыграть персонажа.

Такой актриса была всего несколько лет назад. Фото: Личный архив Елизаветы Ищенко

- Вы признавались, что учитесь отдыхать после съемок и стараетесь улетать в другие страны. Где были или куда собираетесь в ближайшее время, могли бы поделиться?

- Отдых после съемок очень помогает перезагрузиться, отключиться. Новые превосходные места, где ты еще не был, очень впечатляют и дают мощный заряд. Такая у меня подзарядка (улыбается). А места выбираю всегда разные - даже когда планировали одно, а по факту оказались там, где даже и не думали. И вот такие ситуации и места, где мы оказываемся, всегда запоминаются и дают невероятный заряд.

- Поскольку говорите «мы», не могу не спросить: вопрос от молодых и красивых читателей мужского пола: каким должен быть парень, чтобы заинтересовать вас? И нашелся ли такой герой?

- Точно смогу сказать, что очень люблю смеяться и смешить, чтоб аж до слез смешно было. Так что чувство юмора точно понравится в парне!

«Нам кранты» 18+,

«Кион», с 31 июля.