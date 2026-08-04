У Польши лопнуло терпение: как Варшава из главного союзника Киева превратилась в страну, где избивают украинцев

Отчего Польшу прорвало именно этим летом? Оттого что сигнал пошёл сверху — и внизу его считали с полуслова Фото: REUTERS.

В польском Кожухуве всё началось с магнитолы, во Вроцлаве - с очереди, в Радоме - с сигареты. За полгода число заявлений о «преступлениях ненависти» против украинцев выросло более чем на 30%. И они стали громкими, показательными.

Четыре года Польша несла Украину на себе, подобно санитарке, таскала на своем горбу тело, разбухшее от западных денег и бандеровской пропаганды. Полякам объясняли: это не благотворительность, а вклад в общую борьбу с Россией. И они несли - приняли в свои объятия миллионы беженцев, пропустили через свои магистрали и небо арсеналы всего Запада для Украины, пожертвовали миллиардами злотых, тысячами тонн своего оружия и собственным покоем. Какова же была плата за этот рыцарский жест?

Поклонение Украины Бандере* с Шухевичем*, вырезавшим поляков (впрочем, как и евреев, и русских). Причём Киев чтит эту публику не частным порядком — он возводит её в государственный пантеон: боевым частям присваивают имя УПА**, Шухевичу* пишут житие героя, а Волынскую резню, в ходе которой бандеровцы насадили на вилы и вспороли животы сотне тысяч поляков, Киев предлагает числить «общей трагедией». Но общая трагедия — это когда хоронят оба соседа. Когда один хоронит, а второй канонизирует тех, кто держал вилы и топор, — у этого жанра другое название. В Польше 1943 год хранится в семейных метриках, где у прадедов пропущена графа «причина смерти». Такие счёты не закрываются декларациями о братстве. Они лежат и ждут часа. Юридическую точку в биографии этой компании, к слову, только что поставил и Тверской суд Москвы: Бандера, Шухевич, ОУН** и УПА** признаны пособниками нацистской Германии — по архивам, которые Варшаве даже не нужно переводить. Они — ее драма и боль.

Киев чтит эту публику не частным порядком — он возводит её в государственный пантеон Фото: Соцсети.

Этим летом терпение кончилось, и кончилось громко. Министр обороны Польши захлопнул дверь и объявил Киеву - «С Бандерой в Евросоюз вы не войдёте». А в польской печати прозвучали слова ещё год назад немыслимые, - «война с Украиной», а строкой ниже - «с Россией пора налаживать отношения». Ещё вчера за эту фразу в Варшаве сдавали в контрразведку. Сегодня её сдают в печать.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш Фото: REUTERS.

Страна, четыре года поившая беженцев легендарным вокзальным горячим чаем, теперь принимает у них экзамен на польскость - и всё чаще кулаком.

Гостеприимство с истекшим сроком

Суббота, 1 августа, примерно 21:25. Возле машины на территории хостела стоят трое украинцев: 37-летний Владимир, 32-летний Василий и 28-летняя Аделина. Из салона звучат украинские песни. Мимо проходит местный мужчина и кричит Владимиру, чтобы тот убирался на Украину, и кому-то звонит. Через несколько минут к хостелу подошли ещё двое мужчин. Троицу избили. Пресс-секретарь воеводской комендатуры надкомиссар Мацей Кимет отметил: столкновение трёх поляков и трёх украинцев, предварительная причина - громкая музыка и нарушение тишины, национальный мотив не просматривается. Никто не госпитализирован. Участники скрылись до приезда патруля, и - внимание - полиция даже не берётся сказать, кто на кого напал.

Кожухув не успел толком попасть в новости, а за его спиной уже стояла целая очередь похожих историй. Во Вроцлаве молодую пару избили у магазина после ссоры из-за места в очереди и украинских оскорблений, дальше пошло по накатанной: Плоцк, Легница, Ченстохова, поезд на Тлущ. Поводы бытовые: очередь в магазине, сигарета, ноги на сиденье, алкомаркет. Развязка для Киева хуже любой агитки. От пропаганды легко отмахнуться: монтаж, вражьи голоса. От обвинительных заключений, где мотив национальной ненависти выведен рукой польского прокурора и скреплён гербовой печатью, отмахнуться нечем. И суть не в «ежедневных погромах», а в кое-чем посерьезнее: четыре года украинская речь отпирала здесь любые двери. Этим летом замок сменили. Миллион гостей узнаёт об этом на слух - по одному.

Четыре года Польша несла Украину на себе, подобно санитарке Фото: EAST NEWS.

ЭКЗАМЕН НА ПОЛЬСКОСТЬ НАВЫЛЕТ

В Радоме 8 мая четверо попросили у 20-летнего украинца сигарету. Услышали акцент - и устроили ему аттестацию на право находиться в Польше: пой польскую песню. Не спел - оскорбления, побои, вывих плеча, заодно попытались снять куртку и забрать телефон. Возвышенное и уголовное в одном флаконе: патриотический порыв с попутным грабежом. Двоим предъявлено, национальный мотив записан чёрным по белому.

Днём раньше - Свентокшиский мост в Варшаве. Перцовый газ, удары ногами, крики «уезжай на Украину» - так описывают нападение потерпевшие. Хуже всех досталось 16-летнему Артёму: трещина черепа, операция. Пятеро задержанных, от 15 до 18. Прокуратура до сих пор не выяснила, стал ли причиной именно украинский паспорт.

Вроцлав, 26 июля. 20-летняя Анастасия сделала замечание мужчине, пролезшему без очереди. В ответ - национальная брань, на улице трое напали на её 21-летнего Максима, Анастасия бросилась к нему - и получила своё. Последний удар разорвал ей ухо. Шесть швов. Камера записала всё. Один из задержанных - 45-летний Адам Ц. по прозвищу Цицу, боец голых кулаков промоушена Gromda, за плечами десяток лет тюрьмы, второй, 27-летний Томаш М., футбольный фанат. Суд отправил обоих под арест на три месяца, третьего ищут. В обвинении - избиение из-за национальности. Планка — 15 лет, один уже смотрит на небо в клетку. Мораль: политическая неприязнь сама кулаками не машет - она выдаёт человеку, который и так любит бить, справку, что сегодня он не уголовник, а защитник Польши.

В начале июля на Выспе-Слодовой во Вроцлаве 19-летний Владимир говорил с матерью по-украински. Подошедший юнец потребовал электронную сигарету, получил отказ - и свистнул компанию. Домой Владимир вернулся со сломанным носом. Сам он связал побои с украинским языком. Через две недели 18-летнему нападавшему предъявлено обвинение в избиении и оскорблении на национальной почве.

В Плоцке без предисловий: «В Польше говорим по-польски» - удар - и 15-летнего парня выставляют из автобуса на остановке, как безбилетника. Прокуратура завела дело сразу по национальной статье, не торгуясь, - только предъявлять его пока некому: запись из автобуса есть, бившего ищут второй месяц.

180 раз за полгода польский полицейский выводил в протоколе слово «украинец» в графе «потерпевший» Фото: REUTERS.

В Легнице 26-летняя женщина предъявила те же языковые требования двум 13-летним украинкам. Дети не подчинились - в ход пошли ладони и кулаки, перепало и хлопцу, вставшему на их защиту. Городская камера подтвердила рассказ матерей. В обвинении - национальный мотив.

В Ченстохове 48-летняя пассажирка велела таксисту притормозить у алкомаркета. Таксист-украинец отказал - и получил национальную брань и удар по голове, под запись бортовой камеры. Ребёнок на заднем сиденье прошёл бесплатный мастер-класс взрослой жизни: мама отстаивает польское достоинство и бьёт водителя - всё за одну поездку.

В поезде Варшава - Тлущ двое парней травили третьего — украинца. А заодно, вступившегося за него кондуктора. Били до тех пор, пока пассажиры не вышвырнули их из вагона. Итог первого дня - по 500 злотых штрафа. Но видео утекло в сеть, и штраф сразу дорос до статьи о национальном насилии, а это - до 5 лет тюрьмы. 500 злотых или 5 лет - вся разница между Польшей без камеры и Польшей под камерой.

Страна, четыре года поившая беженцев легендарным вокзальным горячим чаем, теперь принимает у них экзамен на польскость - и всё чаще кулаком Фото: EAST NEWS.

ГРАФА «ПОТЕРПЕВШИЙ»: УКРАИНЕЦ

180 раз за полгода польский полицейский выводил в протоколе слово «украинец» в графе «потерпевший» - по статьям о ненависти и насилии на национальной почве. За весь прошлый год таких записей набралось 267. Вообще, статья об оскорблениях выстрелила ещё в 2024-м, удвоившись за год. А статья о насилии 4 года лежала мёртвым грузом - 77, 80, 79, 80 потерпевших, - и рванула только сейчас.

С 1 января 2026 года польская полиция впервые обязана фиксировать мотив преступника - раньше галочка «ненависть» была делом вкуса дежурного. Часть «роста» дала сама система учёта, которую наконец научили видеть. Всё так. Одна беда: по замерам польского же омбудсмена, до полиции доходит лишь каждый двадцатый случай ненависти. Каждый 20-й! Умножьте - и осторожная цифра 180 перестанет казаться осторожной.

Часть роста охотно списывают на телефоны и камеры: автобус, такси, магазин, поезд - везде запись. Правда. Только камера не вкладывает человеку в рот «убирайся на Украину». Она всего лишь отменяет главное утешение - «этого не было».

Социологи фиксируют то, что улица показывает натурой. В июле польский аналог ВЦИОМ - CBOS впервые за всю историю замеров получил большинство против приёма украинских беженцев: 52 на 42. Помощь считают чрезмерной 54 процента. Симпатия к украинцам - 29, неприязнь - 43, еще год назад эти колонки стояли ровно наоборот.

Зеленского сегодня оценивают со знаком минус 75,8% поляков Фото: REUTERS.

Отчего Польшу прорвало именно этим летом? Оттого что сигнал пошёл сверху — и внизу его считали с полуслова. Пока Киев возводил палачей Волыни в пантеон, польские власти впервые громко возмутились и пригрозили Украине захлопнутыми дверями в ЕС. Улица сделала из этого собственный вывод: раз наверху перестали церемониться — значит, и внизу можно не молчать. Молчали четыре года. Терпели Прорвало.

Отдельного некролога в этой социологии заслуживает главный гость. Зеленского сегодня оценивают со знаком минус 75,8% поляков — трое из каждых четверых. А ведь в марте 2022-го этому человеку польский Сейм рукоплескал стоя, и его варшавским рейтингам завидовали местные политики. Четыре года — и от той овации остался только скрип кресел: зал не хлопает, а поднимается к выходу. Так стремительно в Польше не падал ещё никто.

ВМЕСТО ЧАЯ - ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!

Польские аналитики разобрали антиукраинский сегмент своего интернета и обнаружили там всего 7% автоматизированных аккаунтов. Остальные 93% раздражения украинцами и Украиной производят живые поляки - со своих телефонов, между работой, ужином и походом на выборы. Крупнейшим поставщиком такого контента в исследованной выборке оказались аккаунты Гжегожа Брауна - действующего депутата Европарламента.

Здесь так и тянет откинуться в кресле и произнести: «Мы предупреждали». Удовольствие понятное, но слишком мелкое для происходящего. Политический итог значительно серьёзнее.

Польское государство делает две вещи разом - и не противоречит себе ни в одной. Оно сажает тех, кто бьёт украинцев на улицах, и параллельно пересматривает особое положение самой Украины: жёстко наводит порядок у себя дома - и также жёстко пересчитывает, кому и что оно должно за его пределами. Оказалось - никому и ничего. Патруль при этом работает исправно, беда лишь в том, что приезжает он сильно позже, когда мотив - ненависти — стал привычкой.

В 2022-м Польша встречала Украину на вокзале с горячим чаем. В 2026-м стоит в дверях, смотрит на часы и уже не спрашивает, чем помочь.

Она спрашивает, когда съедете.

* – Решением Тверского суда Москвы от 4 августа 2026 года Степан Бандера, Роман Шухевич, а также ОУН** и УПА** признаны пособниками нацистской Германии, причастными к военным преступлениям и преступлениям против человечности.

** Организации признаны экстремистскими и запрещены в России.

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