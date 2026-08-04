Сайты ведущих российских банков из первой десятки - Сбербанка, Альфа-Банка, ВТБ, ПСБ и других - перестали открываться в иностранных браузерах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сайты ведущих российских банков из первой десятки - Сбербанка, Альфа-Банка, ВТБ, ПСБ и других - перестали открываться в иностранных браузерах. Пользователи сетуют на проблемы в Chrome, Safari, Firefox и Edge - там вместо привычного сайта мы видим белую страницу с предупреждением: «подключение не защищено». Это касается и веб приложений - ярлыков сайта, установленных на рабочем столе смартфонов.

В чем причина и как безопасно войти в личный кабинет, KP.RU рассказал Роман Алабин, руководитель группы информационной безопасности группы компаний InfoWatch.

SSL-СЕРТИФИКАТ - ЭТО ПАСПОРТ САЙТА

Дело в том, что сайты банков и других компаний, где требуется особый уровень безопасности, используют особую защиту с помощью SSL-сертификатов. Это, по сути, электронный паспорт сайта, он подтверждает подлинность веб-ресурса (чтобы вы точно знали, куда заходите) и обеспечивает шифрование данных, которые передаются между вашим браузером и сервером сайта.

- Зарубежные браузеры используют для установления защищенного соединения SSL-сертификаты - тоже зарубежные. И не доверяют сертификатам, которые используют наши банки - от Национального удостоверяющего центра Минцифры. А по незащищенному соединению браузеры просто больше не пускают на сайты, - объясняет Роман Алабин.

Как быть?

- Хорошим выходом станет использование Яндекс Браузера - в него уже «вшиты» все нужные отечественные сертификаты, поэтому мобильные версии сайтов банков открываются без проблем, - советует специалист ГК InfoWatch.

Хорошим выходом станет использование Яндекс Браузера - в него уже «вшиты» все нужные отечественные сертификаты. Фото: Mehaniq/Shutterstock/Fotodom

КАК УСТАНОВИТЬ СЕРТИФИКАТ ОТ МИНЦИФРЫ

Если вы привыкли к своему браузеру, и не хотите менять его на продукцию Яндекса, на компьютер или смартфон можно установить российские сертификаты безопасности.

Для этого зайдите на портал «Госуслуги» и авторизуйтесь там с устройства, на которое хотите установить сертификат. Выберите операционную систему вашего устройства (Windows, MacOS, Lunix или Android и iOS - для смартфонов). А затем запустите установку, нажав кнопку «Установить корневые сертификаты».

«ОТЗОВУТ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ»

Но неужели банкам трудно получить все необходимые сертификаты, чтобы их клиенты могли открывать сайты и пользоваться личными кабинетами, как раньше?

Банки бы и рады это сделать, но сертификаты безопасности выдают зарубежные удостоверяющие центры. На фоне санкционных ограничений они начали массово отзывать SSL-сертификаты у российских компаний.

Даже если российский банк получит такой сертификат, риск сохраняется:

- Сертификаты могут быть в любой момент отозваны со стороны международных удостоверяющих центров, и специалистам банка придется срочно что-то менять и перенастраивать, - продолжает Роман Алабин. - Использование же отечественных сертификатов Минцифры исключает такой риск.

На компьютер или смартфон можно установить российские сертификаты безопасности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

СОЕДИНЕНИЕ НЕБЕЗОПАСНО - РИСКОВАТЬ ИЛИ НЕТ?

На некоторые сайты все же можно зайти и без сертификатов от Минцифры, но браузер перед этим выдает предупреждение, что соединение небезопасно: «переходя по ссылке, вы принимаете риски на себя». Рисковать или нет?

- В идеале нужно всегда использовать защищенное соединение. Это не гарантия того, что ваши данные не попадут к третьим лицам, но уже неплохой уровень защиты, - считает эксперт. - Если вам сложно установить сертификат на смартфон с технической точки зрения или вы просто не хотите этого делать, будет достаточно использовать упомянутый выше Яндекс Браузер — нужные сертификаты установлены, сложностей с открытием сайтов банков у вас не будет.

Если на вашем смартфоне установлено мобильное приложение банка - продолжайте пользоваться им. Это, как правило, самый удобный и безопасный вариант, если сайт не открывается. Для пользования приложением установки сертификатов не требуется.

РОССИЙСКИЙ СЕРТИФИКАТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН И ЗА РУБЕЖОМ

- У нас реализована система безопасности по мировым отраслевым стандартам, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» руководитель «Яндекс браузера» Илья Шибанов. - Национальный удостоверяющий центр выпускает сертификат так же, как выпускают сертификаты мировых удостоверяющих центров. Работает целый механизм - Sertificate Transparency, обеспечивающий прозрачность выдачи сертификатов и контроль по их использованию.

Самый простой способ сохранить безопасный вход в личные кабинеты на российских ресурсах - использовать - Яндекс.Браузер. По словам Ильи Шибанова, им можно пользоваться и за рубежом - все российские сайты будут открываться.

- Поддержка удостоверяющего центра никак не зависит от географии, - заверил руководитель «Яндекс браузера».

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